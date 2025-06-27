  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Celal ÖZCAN
  4. 2025 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik uygulamaları

2025 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik uygulamaları

Celal ÖZCAN
Celal ÖZCAN VERGİ PORTALI

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1’nci maddesi uyarınca 01.07.2025 -20.07.2025 dönemi mali tatildir.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde de mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar açıklanmıştır.

Yasal düzenleme gereği,

- Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.

- Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler ise, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Buna göre, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2025 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülükler aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

2025 Yılı Mali Tatilinde

Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Beyan/Bildirim/Yükümlülük

İlgili Mevzuat

Son Günün
Mali Tatil
Günlerine

(01-20 Temmuz Arasına)

Rastlaması Halinde (28.07.2025 Pazartesi)

Son Günün
Mali Tatilden
Sonraki 5 Güne
(21-25 Temmuz Arasına)
Rastlaması Halinde
(25.07.2025 Cuma)

İşyeri Bildirgesi

5510/11. md

28.07.2025

25.07.2025

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

5510/8. md

28.07.2025

25.07.2025

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

5510/9. md

28.07.2025

25.07.2025

2025 Haziran Ayı

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi

SSİY/Ek-5. md

Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü mali tatile

rastlamadığından normal

süresinde yerine getirilecektir.

(28.07.2025 Pazartesi)

Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü 21-25 Temmuz’a rastlamadığından normal süresinde yerine getirilecektir. (28.07.2025 Pazartesi)

İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme

5510/102. md

28.07.2025

25.07.2025

2025 Haziran Ayı Primlerinin Ödenmesi

5510/88. md

Haziran ayı primlerinin
ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından, en geç
31.07.2025 günü ödeme yapılacaktır.

(31.07.2025 Perşembe)

Haziran ayı primlerinin
ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından, en geç
31.07.2025 günü ödeme yapılacaktır.

(31.07.2025 Perşembe)

SGK'nın Resen Hesapladığı Prim Borcuna İtiraz

SSİY/113. md

28.07.2025

25.07.2025

Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borca İtiraz

SSİY/112. md

28.07.2025

25.07.2025

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Orana İtiraz

Asgari İşçilik Tespit
Komisyonunun
Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında
Yönetmelik/ 17. Md

 

28.07.2025

 

25.07.2025

Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi

5510/91. md

28.07.2025

25.07.2025

Denetim Elemanlarına İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi

SSİY/107. md

28.07.2025

25.07.2025

Sosyal güvenlik mevzuatına yönelik denetim ve kontrol işlemleri

Mali tatilin uygulandığı 1 Temmuz 2025-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK müfettiş ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat gönderilebilecektir.

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin;

- Son gününün mali tatile (01-20 Temmuz) rastlaması halinde, istenilen kayıt ve belgelerin en geç 28.07.2025 Pazartesi (dahil) tarihine kadar,

- Son günün 21-25 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde ise, en geç 25.07.2025 Cuma (dahil) gününe kadar,  

ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler

İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmemektedir.

- 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,

- İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,

- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,

- E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,

- Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,

- 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,

- 5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri,

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin mali tatil olup olmadığı üzerinde durulmaksızın ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yeni yatırım teşvik uygulaması kapsamında SGK teşviki 20 Haziran 2025
Yabancıların sosyal güvenliğinde zorunluluklar ve istisnalar 30 Mayıs 2025
Ara dinlenme sürelerinin kullandırılması ve belgelenmesi niçin önemli? 23 Mayıs 2025
Çok tehlikeli işyerleri için işsizlik sigortası primi teşviki 16 Mayıs 2025
Hastalık durumunda SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alma süreci 09 Mayıs 2025
İşveren vekilinin kim olduğu sosyal güvenlik yönünden niçin önemli? 02 Mayıs 2025
Yıllık izin öncesi işçiye avans verme zorunluluğu 25 Nisan 2025
Alt işverenlik ilişkisinde muvazaa kriterleri ve riskler 18 Nisan 2025
Kısmi süreli çalışma ve SGK bildirim süreçleri 11 Nisan 2025
Asgari ücret desteğini kaybettiren muvazaalı işlemlere dikkat! 04 Nisan 2025