5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1’nci maddesi uyarınca 01.07.2025 -20.07.2025 dönemi mali tatildir.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde de mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar açıklanmıştır.

Yasal düzenleme gereği,

- Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.

- Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler ise, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Buna göre, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2025 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülükler aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

2025 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları Beyan/Bildirim/Yükümlülük İlgili Mevzuat Son Günün

Mali Tatil

Günlerine (01-20 Temmuz Arasına) Rastlaması Halinde (28.07.2025 Pazartesi) Son Günün

Mali Tatilden

Sonraki 5 Güne

(21-25 Temmuz Arasına)

Rastlaması Halinde

(25.07.2025 Cuma) İşyeri Bildirgesi 5510/11. md 28.07.2025 25.07.2025 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 5510/8. md 28.07.2025 25.07.2025 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 5510/9. md 28.07.2025 25.07.2025 2025 Haziran Ayı Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi SSİY/Ek-5. md Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde yerine getirilecektir. (28.07.2025 Pazartesi) Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü 21-25 Temmuz’a rastlamadığından normal süresinde yerine getirilecektir. (28.07.2025 Pazartesi) İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme 5510/102. md 28.07.2025 25.07.2025 2025 Haziran Ayı Primlerinin Ödenmesi 5510/88. md Haziran ayı primlerinin

ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından, en geç

31.07.2025 günü ödeme yapılacaktır. (31.07.2025 Perşembe) Haziran ayı primlerinin

ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından, en geç

31.07.2025 günü ödeme yapılacaktır. (31.07.2025 Perşembe) SGK'nın Resen Hesapladığı Prim Borcuna İtiraz SSİY/113. md 28.07.2025 25.07.2025 Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borca İtiraz SSİY/112. md 28.07.2025 25.07.2025 Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Orana İtiraz Asgari İşçilik Tespit

Komisyonunun

Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında

Yönetmelik/ 17. Md 28.07.2025 25.07.2025 Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi 5510/91. md 28.07.2025 25.07.2025 Denetim Elemanlarına İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi SSİY/107. md 28.07.2025 25.07.2025

Sosyal güvenlik mevzuatına yönelik denetim ve kontrol işlemleri

Mali tatilin uygulandığı 1 Temmuz 2025-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK müfettiş ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat gönderilebilecektir.

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin;

- Son gününün mali tatile (01-20 Temmuz) rastlaması halinde, istenilen kayıt ve belgelerin en geç 28.07.2025 Pazartesi (dahil) tarihine kadar,

- Son günün 21-25 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde ise, en geç 25.07.2025 Cuma (dahil) gününe kadar,

ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler

İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmemektedir.

- 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,

- İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,

- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,

- E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,

- Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,

- 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,

- 5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri,

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin mali tatil olup olmadığı üzerinde durulmaksızın ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.