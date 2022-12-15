2030'a kadar yazılımcı ihtiyacı 500 bini bulacak

Yakın aile dostlarımızın çocukları Mert’in iş yaşamı, üniversite eğitiminin hemen ardından pandemi sürecinde başladı. Uluslararası bir şirketin Amsterdam'daki merkezine bağlı yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Pandemi yasaklarında anne babasıyla oturduğu evlerinden başlattığı mesaisi, artık rutine binmiş durumda. 3 yıldır her sabah odasından binlerce kilometre ötedeki merkez ofise bağlanarak işini yürütüyor. Kendisi de, ailesi de, Hollanda'daki yöneticileri de durumdan bir hayli memnun.

Türkiye’den dünyaya entegre olan çalışanların yanı sıra birden fazla nedenden ötürü yurt dışına taşınan yazılım mühendislerimizin sayısı da gittikçe artıyor. Araştırmalara göre 2021’de 30 bin yazılımcı yurt dışına gitti. Pandemi sonrası çok hızlanan bu trend ile birlikte son 5 senede 50 ila 70 bin arasında yazılımcının yurt dışına yerleştiği kaydediliyor.

Bu gelişmelerin, sektörlerimizin yıllardır yaşadığı yazılımcı açığı sorununu daha da derinleştirdiği bir gerçek. Çözüm, yalnızca üniversitelere bırakılamayacak kadar elzem, bu açıdan farklı akıllara mutlak ihtiyaç duyuyor.

San Francisco'da edindiği deneyimlerle eğitim alanında uzmanlaşan Tuğrul Türkkan´ın yolu, global şirketlerde yöneticilik yapan Yaşar Atilla ile kesişiyor. İkilinin, insan kaynakları ihtiyaçları ve özellikle yazılımcı açığı konusundaki tespitleriyle birlikte kurdukları Workintech şirketi, bu alandaki boşluğu doldurma adına verdiği hizmetlerle öne çıkıyor.

Konuyu değerlendirmesini istediğim Türkkan’a göre Türkiye’de 120 bin civarında yazılımcı var. “Almanya’nın 900 bin yazılımcı statüsünde nitelikli işgücüne sahip olduğu düşünüldüğünde, potansiyeli yüksek ülkemiz için sözkonusu rakamın yeterli olmadığı açık” diyen Türkkan, şu bilgileri verdi:

■ Türkiye’nin mevcut durumda yazılımcı ihtiyacı ne kadar?

Bu biraz havuz problemine benziyor. Musluklardan akan su havuzu doldurmada yetersiz kalıyor. Dijitalleşmeyle beraber sektör bir yandan büyürken üniversitelerden senede ancak 10-15 bin bilgisayar yazılımcısı mezun oluyor. Yurt dışına giden yazılımcılar ile havuz alttan boşalıyor. Araştırmalara göre ülkemizin şu an 90 bin yazılımcı eksikliği bulunuyor.

■ Önümüzdeki 5 yılda ihtiyaç ne ölçüde artacak?

2030’a kadar 500 bin. Eğer Almanya’nın seviyesine gelmek istersek 1 milyon civarı.

■ Türkiye’de en çok hangi sektörler yazılımcı arıyor?

Ülkemizde en çok üç sektör yazılımcı arayışında. Birincisi, bankacılığın başını çektiği finans sektörü. İlk 10 bankanın her biri binin üzerinde IT elemanı çalıştırıyor. İkincisi, bilişim, e-ticaret ve tüketici elektroniğinin içinde olduğu teknoloji şirketleri. Bu sektör ABD'de Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerle başı çekerken bizde son dönemde unicorn olan şirketlerimizle yeni yeni baş gösteriyor. Üçüncüsü de telekom endüstrisi. Bunların yanında dünyada hızla gelişen iş sahalarından olan oyun sektörünün de hızla büyüdüğünü söyleyebiliriz.

Eğitim ücreti, iş sahibi olduktan sonra ödeniyor

Workintech, yazılımcı eğitimi amaçlı yaratılan bir girişim. Öğrencilerini toplam 6 ayı bulan, 1000 saatlik eğitimden geçirildiği bir program ile hizmet veriyor. Workintech CEO’su Tuğrul Türkkan, “Katılımcılar analitik yetenekleri test edilmiş, seçilmiş adaylar. Eğitimlerimiz, şirketlerin istekleri doğrultusunda geliştirilmiş, teoriden ziyade uygulama odaklı. Bu açıdan Workintech mezunları işe hazır yetişiyorlar. Kurucular olarak manevi yönden de bizi çok tatmin eden bir girişim. Misyon olarak, maddi durumu yeterli olmayanları destekliyoruz. Kariyer değiştirmek isteyenlere ikinci şans sağlıyoruz. Teknolojide kadın ve Anadolu istihdamının artmasına yönelik çalışıyoruz” diyor. İhtiyaç sahibi şirketlerle iletişim içinde olduklarını, öğrencilere iş imkanı da yarattıkları bilgisini veren Türkkan, “Öne çıkan özelliklerimizden biri de öğrencilerin eğitim ücretini mezun olup, işe yerleştikten sonra ödeme imkanı olması. Uzun vadede yurtdışı da dahil olmak üzere 10 bin öğrenci hedefimiz var” diye konuşuyor.

Dünyada yazılımcı açığı 2030’da 85 MİLYON OLACAK

Yazılımcı ihtiyacı yalnızca Türkiye'ye özgü bir sorun değil, tüm dünya ülkelerinde endüstrilerin ve hizmet alanlarının en temel gündemleri arasında yer alıyor. Tuğrul Türkkan’a göre yazılımcı açığı dünyada da hızlı büyüyor. Hali hazırda 40 milyona yakın ihtiyaç var. 2030’a kadar bu açığın 85 milyona çıkması bekleniyor. Türkkan, “Yakın zamana kadar Ukrayna yazılımcı yetiştirme konusunda ileri düzeydeydi. Polonya, Romanya ve Sırbistan ihtiyacının üzerinde yazılımcı yetiştiriyor ve hizmetlerini yurtdışına satıyorlar” diyor.