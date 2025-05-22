20'nci Ulusal, 1'inci Uluslararası KOBİ Zirvesi’nden…

KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabetçi güçlerinin artırılması, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm süreçlerini dünyadaki gelişmelere uyumlu gerçekleştirmesi ve risk yönetimiyle geleceğin dünyasına hazır olması için yol haritası ortaya koyan ve TOSYÖV öncülüğünde, KOSGEB, TİM ve TOBB iş birliğiyle düzenlenen 20’nci Ulusal, 1'inci Uluslararası KOBİ Zirvesi, 16 Mayıs’ta Ankara’da KOSGEB binasında yapıldı.

İlki 2001 yılında düzenlenen KOBİ Zirvesi’ne TOSYÖV’de başkan yardımcılığı, başkanlık yapan bir kişi olarak aralıksız katılan biri olarak bu yılki zirveye önemli mazeretim nedeniyle maalesef katılamadım.

Önceki gün TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı, değerli arkadaşım Nezih Kuleyin’le zirveyle ilgili uzunca konuşma olanağını buldum ve kendisinden zirveyi anlatmasını rica ettim.

Nezih bey “KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, yenilikçi üretim yapısını teşvik etmek ve daha sürdürülebilir bir ekonomik yapı inşa etmek zorundayız” sözleriyle başladığı anlatımını şu sözleriyle sürdürdü:

KOBİ Zirvesi’ni bu yıl Ankara’da, KOBİ’lerin uluslararasılaşmasında bir yol haritası oluşturmak amacıyla planladık ve gerçekleştirdik.

Zirvede çok sayıda işletmeyi, kamu bürokratlarını ve alanının yetkin isimlerini bir araya getirdik.

Dünya ticaretinde “Ben de varım” demek, artık uluslararasılaşma, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat gibi kritik kavramlara sahip olmakla mümkün.

Bu kavramları bir an önce hayata geçirmeliyiz.

Bu konuda KOBİ’lerimizin esnekliğine, yenilikçiliğine ve dinamizmine güveniyoruz.

Bunu başarmak için kamu, sivil toplum ve özel sektör el birliğiyle hızlı ve sonuç odaklı hareket etmeliyiz

Zirvede yalnızca sorunları değil; bu sorunlara yönelik çözüm yollarını, fırsatları ve iş birliği olanaklarını da konuşmak için toplandık.

Ulusal deneyimlerimizi uluslararası perspektiflerle birleştirerek, KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artırmak, yenilikçi üretim yapısını teşvik etmek ve daha sürdürülebilir bir ekonomik yapı inşa etmek zorundayız.

Bunun için KOBİ’lerin çok yönlü bir eylem planını harekete geçirmeleri gerekmektedir.

Risk analizlerini doğru yapabilmeli, alacak yönetimleri konusunda alternatif çözümler üretebilmeli, alternatif pazarlar yaratabilmelidirler.

KOBİ Zirvesi bu konularda yapacaklarının yol haritasını bulacakları bir platform olacak.” Diyor başkan Nezih Kuleyin.

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu’nun konuşmalarından bir bölümünü aktarmak isterim diyen Başkan Kuleyin

İlk aktarımını Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu’nun konuşmasından yaptı.

Çoştu’nun konuşmasından “KOBİ’lerimizi sadece ekonomik bir aktör olarak görmüyoruz.

KOBİ’lerimiz aynı zamanda sosyal adaletin, bölgesel kalkınmanın, girişimciliğin taşıyıcı unsurudur.

KOBİ’lerin gerçekleştirdiği ihracatın, Ar-Ge yatırımlarının sürekli arttığını belirten Çoştu, “Artık fikir, tasarım, yüksek teknoloji üreten KOBİ’lerimiz var, KOBİ’lerimizin en büyük destekçisi KOSGEB 2002’den bugüne 180 milyarlık liralık destek sağladı.

Pandemi, deprem gibi sınamalarda KOBİ’lerimizin yanında olmaya gayret ettik.

Deprem bölgesinde 50 binden fazla KOBİ’ye 50 milyar lira kaynak sağladık.

Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük.

Bizi bu hedeflere taşıyacak politikalarımızı gözden geçiriyoruz, kurguluyoruz. Çözüm ortağı olarak, yol gösteren olarak onların yanında duruyoruz.

Beklentilerine çözüm önerileri geliştirmek amacıyla sahada daha yakın temas kuruyoruz.

İşletme ziyaretleri kapsamında son 1,5 yılda 220 bin KOBİ’yi ziyaret ettik.

Destek programlarımızı yeni ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda çok daha etkin bir noktaya taşıdık. Girişimcilik desteğini 300 binlerden 2 milyona çıkardık, kapasite geliştirme desteklerinde 20 milyon lira, küresel rekabette 50 milyon kredi kullanımına 20 puan finansman desteği sağlıyoruz.

Bugüne katar olduğu gibi gelecekte de ülkemizin potansiyeline inanan vizyon sahibi girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” bölümünü aktardı Nezih başkan...

TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu’nun konuşmasından da TOSYÖV’ün öncü bir vakıf olduğunu belirterek, şunları aktardı: “Hep ikonik bulmuşumdur. TOSYÖV’ün önceki zirvelerde birçok meseleyi yıllar öncesinden ele aldığını görüyoruz. Vizyonerliğinden esinlenmeliyiz.

KOBİ’lerin ekonominin omurgası olduğunu ifade eden Karavelioğlu, bu işletmelerin dış ticaret fazlası veren net ihracatçı olduğuna işaret etti.

Ticaret savaşlarına değinerek, korumacı önlemlerin KOBİ’lerin önemini artıracağını söyleyen Karavelioğlu, “İş dünyasına yönelik derneklerimizin rakip ülkelerdeki derneklerin imkanlarına kavuşması lazım.

Endüstri çok önemli bir dönüşümde.

Karavelioğlu, KOBİ’lerin girişimcilik ruhu ve rekabetin gücünün artırılmasının önemine vurgu yaparak, Türkiye ihracatla, ihracat KOBİ’lerle yükselecek.”

Moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil’in yaptığı “İhracatta Dönüm Noktası: Kobiler için Başarılı uluslararasılaşma Stratejileri” başlıklı birinci oturumun konuşmacılarından Dışişleri Bakanlığı Suriye Masası Genel Müdürü Mustafa Yurdakul, diplomatların iş geliştirme alanında da önemli rolü olduğunu söyledi.

Yurdakul, Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye’deki iç gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümünde önemli rol üstlendiğini belirtti.

TÜRMOB eski başkanı Nail Sanlı’nın moderatörlüğünü yaptığı “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Temelli Yatırımlara KOBİ’ler Hazır mı?” başlıklı ikinci oturumda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğin önemi ele alındı.

AB’nin Yeşil Mutabakat düzenlemelerinin yanı sıra sürdürülebilirlik temelli uluslararası normların, çevreci yatırımları zorunlu kıldığına işaret edilen oturumda yeşil dönüşümü gerçekleştirmenin ciddi rekabet avantajları sağlayacağı vurgulandı

“2025-2030 KOBİ’lerin Dijitalleşmesi Planı” başlıklı üçüncü oturumda ODTÜ BİLTİR Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Dal, Logo Yazılım Kanal Satış Direktörü Altuğ Özmen, Ticaret Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı Hasan Önal ve Siemens Türkiye Dijital Dönüşüm Projeleri Yöneticisi Yener Kaan Tunçbilek konuşma yaptı.

Zirvenin “Risk nasıl azaltılır? Belirsizlik dönemlerinde ekonomik güvenlik” konulu son oturumunda ise ihracatçı firmaların özellikle alacakları konusunda karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüme kavuşturulmasında uluslararası hukuk yolları üzerinde duruldu.

Oturumda Türk Eximbank İç Anadolu Bölge Sigorta Pazarlama ve Koordinasyon Müdürü Burcu Gökçe Yılmaz Akın da alacakların sigortalanmasına ilişkin uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Oturumların ardından Yalçın Sönmez Girişimcilik Ödülleri dağıtımına geçildi.

Zirvenin açılış konuşmalarının ardından TOSYÖV’ün vefat eden önceki Yönetim kurulu Başkanı Yalçın Sönmez adına düzenlenen Girişimcilik Ödülleri sahiplerine verildi.

TOSYÖV Genç Girişimci ödülü, ‘drone’lara ilaç dağıtımından enerji hatlarının denetimine kadar farklı alanlarda görev altyapısı sunan “Dronelara Özgürlük” projesiyle IAS Systems’ten Serhan Gürbüz’e, TOSYÖV Kadın Girişimci ödülü çiftçilere yapay zeka destekli bitki hastalık tespiti, hava durumu analizi ve hal fiyatları hizmetleri sunan TarımPlus dijital platformu projesiyle Zehra Yılmaz’a ve Geleceğin Genç Girişimcisi ödülü fabrikalarda üretim süreçlerini dijitalleştirerek hataları anlık tespit eden Indufy isimli pojesiyle Ali Tamer Şensoy’a takdim edildi.

Değerli Başkan Nezih Kuleyin’nin “20'nci Ulusal, 1'inci Uluslararası KOBİ Zirvesi”inden paylaştığı bilgiler özetle bunlar.

Başkan Nezih Kuleyn’i ve yönetim kurulu arkadaşlarımızı Zirvede emeği geçenleri, katkı sunanları ve destekleyenleri kutluyor,adına girişimcilik ödülü düzenlenen değerli arkadaşım Yalçın Sönmezi de rahmetle anıyorum.