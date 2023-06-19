27 ay sonra ilk faiz artışı bekleniyor

Bu Perşembe TCMB faiz kararını açıklayacak. 18 Mart 2021’den bu yana PPK’dan ilk kez faiz artırım kararı çıkması bekleniyor. Politika faizindeki son artış, Naci Ağbal başkanlığında haftalık repo faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkarılarak gerçekleştirilmişti. O günlerde enflasyon yüzde 16,2 dolar/TL kuru 7,2 düzeyindeydi.

Faizleri yükselttiği için görevden alınan Ağbal’dan sonra atanan Kavcıoğlu ilk beş PPK toplantısında faize dokunmadı. Eylül 2021’de enflasyon yükseliyor olmasına rağmen ilk indirim yapıldı ve bunu art arda üç indirim daha izledi. Aralık 2021’de faiz yüzde 14’e çekildiğinde enflasyon yüzde 36,1’e, Dolar kuru 18’e çıkmıştı. Yedi ay boyunca yüzde 14’te sabit tutulan faiz dört indirimden sonra Kasım 2022’de yüzde 9’a, Şubat 2023’te yüzde 8,5’a çekildi. Ekim 2022’de yüzde 85,5 ile rekor kıran enflasyon bugün itibarı ile yüzde 39,6’ya inmiş durumda. Dolar/ TL kuru 23,60 civarında. Swaplar hariç net rezervler eksi 60, swaplar dahil edildiğinde ise eksi 3 milyar dolar.

Bu hafta Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan’ın göreve başlamalarının ardından ilk reel adımlarını atacaklar. Her iki isimden de beklentiler büyük. Ancak şu ana kadar iki isimden de net bir açıklama gelmediği için faiz konusunda birbirinden oldukça kopuk tahminler var.

Yeni faiz politikasına yönelik tahminler üç ana eksende toplanabilir.

Birincisi, ilk toplantılarda büyük, sonrakilerde küçük adımlarla politika faizini, reel faiz negatif kalacak şekilde, yukarı çekmek. (Örneğin 10,5,2,1 puanlık adımlarla faizin yüzde 27-30 arasına gelmesi)

İkincisi ilk toplantıda oldukça büyük bir artış (örneğin 25 puan) yaparak piyasanın tepkisi ve verilere görmek üzere beklemeye geçmek.

Üçüncüsü hemen ya da birkaç aylık artırımdan sonra faiz koridoru uygulamasına geçmek.

Bunlardan hangisi olacağı konusunda hiçbir netlik, hiçbir ipucu yok. Şimşek son haftalarda genel olarak sessiz kalmayı tercih etti ve bu nedenle de eleştirildi. Deneyimli, ekonomik durumu iyi tahlil eden bir uzman olarak Şimşek’in piyasaları sözlü yönlendirmenin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bildiğine şüphe olmasa gerek. Sessiz kalmasının, faiz kararının ardından atılacak reel adımları planlamak gibi, henüz bilmediğimiz başka nedenleri de olabilir. İzleyip göreceğiz.

Politika faizi yüzde 19’a çıkarıldığı için yapılan başkan değişikliğinden 27 ay sonra yeni bir artış bekliyoruz. Bu ya da bundan sonraki PPK toplantısında yüzde 19’dan daha yüksek bir faiz göreceğiz.

Pazartesi 10:00: Haziran ayı tüketici güveni

Salı 10:00: Mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksi

Çarşamba 10:00

Reel sektör güven endeksi

Sektörel güven endeksleri

Perşembe 14:00:

TCMB-PPK faiz kararı

Cuma 10:00

Haziran ayı ekonomik güven endeksi

Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirketler

Cuma 11:00: Mayıs ayı turist verileri