30 yılda 40 bin konuta imza attı, yurt dışına açılıyor

Kuruluşunun üzerinden geçen 30 yılda 40 bin konutun yapımına imza atan Dağ Holding, bu rakamın 8 bin 500’lük kısmını 10’uncu yılına girdiği İstanbul pazarında oluşturdu. 30 binin üzerinde konutun da geniş evlerin tercih edildiği Konya’da üretilmesi, bizi, metrekare bazında değerlendirildiğinde performansın daha da yukarı çıktığı gerçeğine götürüyor. 3 milyon metrekare olarak hesaplanıyor yapımına imza atılan tüm alanlar.

Üç kardeş tarafından Konya’da atılıyor Dağ Holding’in temelleri. 1992’de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun Mehmet Dağ’ın kardeşleri Osman Dağ (hali hazırda Dağ Holding Başkan Vekili) ve Doğan Dağ ile birlikte başlattıkları emlak ve küçük çaplı inşaat işleri zamanla büyüyor.

Merkezi 10 yıldır İstanbul’da olan, Tual markasıyla gayrimenkul alanında hızlanan adımlarla ilerleyen Dağ Holding’in iş öyküsünü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Dağ’dan dinledim. Öncelikle şunu ifade etmeliyim, 1992’de şirket kuruluşunda yer alan Doğan Dağ, ardından 1996’da Danimarka’ya yerleşmeye karar veriyor. 1996’dan 2006’ya kadar kaldığı Kopenhag yakınlarındaki bir kasabada market işletmeciliği yapıyor. Nihai tüketici davranışlarını gözlemleme adına önemli fırsatlar sunan bu dönemin, sonrasında çok işe yaradığını, hem Türkiye’de, hem de Avrupa’da proje satışlarına katkı sunduğunu aktarıyor Doğan Dağ.

Halka arz için hazırlık yürütüyor

Konya’da devam eden işlerde, peyzaj, sosyal alanlar ağırlıklı ortaya konan projeler, 2013 ile birlikte İstanbul’a da adım atılmasına vesile oluyor şirkette. İlk yürütülen proje, Emlak Konut ile birlikte hasılat paylaşımı üzerine oluyor. Sancaktepe’den, Kartal’a, Ümraniye’ye, Bahçeşehir’den, Ispartakule’ye peşpeşe uzanıyor projeler. En son yakın zamanda Avcılar-Küçükçekmece sahilinde yine Tual adıyla önemli bir projenin startı veriliyor. Doğan Dağ, İstanbul’daki projelerinin toplam adedinin 8 bin 500 konuta dayandığını ifade etti. Son ihale ile birlikte toplam 15 milyar liralık yatırım hacmine ulaşan Dağ Holding’in, hali hazırda inşaatı süren 21 şantiyesi bulunuyor.

Dağ Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Dağ, GYO olmak için hazırlıklarını sürdürdüklerini, 4-5 ay sonra halka açılmayı planladıklarını ifade ederek, yeni dönemdeki hedeflerinin çok ciddi müşteri portföylerinin olduğu yurt dışında da hızlı büyümek olduğunu kaydediyor.

Asansör ve mutfak sanayinde hızlı büyüdü, sırada enerji var

Dağ Holding’in inşaat ve müteahhitlik alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra sanayicilikte de hızlı yol aldığını ifade etmeliyiz. Asansör ve mutfak mobilyası alanındaki üretimleriyle de hem iç pazarda önemli oyuncular arasında yer alıyorlar, yanı sıra ihracat pazarlarında da büyüme içerisindeler. Doğan Dağ, “Geçmişten gelen tecrübemizi sanayi yatırımlarımızla buluşturarak hayata geçirdiğimiz asansör, mutfak mobilyası ve mühendislik firmalarımızla yılda 50 milyon dolarlık ihracat hacmine eriştik. Dağ Holding olarak güvenle büyüttüğümüz markalarımızla ülkemiz için başta enerji sektörü olmak üzere katma değer katacak yeni yatırım ve işbirlikleri içerisinde yer almaya devam edeceğiz” diyor.

İnşaat mobilyasında MODOF Mutfak Mobilya şirketinin yıllık on bin konutun üzerinde üretimi var. Mutfak, vestiyer, banyo dolabı üretimi gerçekleştiriliyor. Yurt içinde kendi projelerinin dışında, büyük gayrimenkul şirketlerinin de bu alandaki tedariği sağlanıyor.

Asansörde yüksek teknoloji

EQ Lift Asansör fabrikası kurulurken, aynı zamanda yürütülen Ar-Ge faaliyetleri 1,5 yıl sürmüş. Teknolojik iyileştirme uygulamalarına yönelik çalışmalar halen sürüyor. Yüksek teknolojiye dayalı asansör üretiminde uzman ekibiyle birlikte sürekli gelişen bir yapı kurulmuş Dağ Holding’te. Yerlilik oranı hali hazırda yüzde 60. Bu rakamı yüzde 90’a çıkarmak için gayret sarf ediliyor. Motor üretimiyle birlikte iki yıl içinde bu rakama ulaşılması hedefleniyor. Doğan Dağ, “Bir asansörün kalitesini kabini tayin eder. Halatın mukavemeti çok önemlidir. Sessiz motorlar önemlidir, kabini rahatsız etmemesi gerekir. Hızı ve yüksekliği önemli parametrelerdir. 30 katlı bir binanın asarsör yapısını rahatlıkla projelendirebiliriz. Teslim ettiğimiz üretimlerde yüzde 0,50 oranlı geri dönüşüm çok iyi bir orandır” diyor.

MEKEL Enerji, Dağ Holding’in yakın gelecekte epey mesafe almak istediği enerji sektöründe Doğu Karadeniz Bölgesinde kendi alanında hizmet veren ilk şirket hüviyetinde. Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesi’nde bulunan su potansiyelini elektrik enerjisine çevirmek isteyen yatırımcılara, su kullanım hakkı anlaşmasından, elektrik üretiminin son bağlantı noktasına kadar mühendislik, taahhüt, müşavirlik ve devreye alma sonrasında işletme alanında hizmet veriyor. Dağ holding yönetimi, yeni dönemde enerji alanındaki yatırımlarını çeşitlendirip, hızlandırmayı planlıyor.

Bizim başarı öykümüz ortada, yeni nesle de bu imkanı vermeliyiz

“Biz ebeveynleri olarak sıfırdan geldiğimiz için başarı öykümüz ortada. Yeni nesil bu başarının üstüne yeni başarı öyküleri koyabilmeliler, işleri daha zor ama biz bu imkanı onlara vermeliyiz” diyen Doğan Dağ, “Yeni neslin işi bizden zor. Anne babalarının yaptığı işin gölgesinde kalıyor, bu büyük sıkıntı. Biz sıfırdan yıllarca uğraşıp, 100’e getiriyoruz, onlar 100’ün üzerine yüzde 5 koysalar dahi büyük iş. Onlara bu fırsatlar verilmeli ki güvenleri gelsin. Biz ailemizi ve yeni nesli birarada tutuyoruz, birlikte zaman geçiriyoruz. Onlara sorumluluklarla birlikte yeni heyecanlar vermek lazım, başarı şansı oluşturmak lazım” diyor.

Şirketler, aile anayasalarıyla kırmızı çizgilerini belirlemelidir

Aile anayasası için çalışıyor Dağ Holding yönetimi. Yeni kuşağın devreye girmesiyle birlikte bunu bir kurumsal disiplin ve sürdürülebilirliğin esası kabul ettiklerinden üzerinde titizlikle çalışıyorlar. Şirketlerin geleceği olan çocukların iyi eğitim almalarının yanı sıra aileye ve kurumlarına çok olgun yaklaştıklarını görmekten mutlu olduklarını söyleyen Doğan Dağ, “Her biri iyi eğitim aldılar. Hatta ben de onlardan aldığım teşvik ile yıllar sonra üniversitedeyim, hukuk okuyorum. Aile anayasamızla yeni kuşağın da uyacağı kırmızı çizgiler yaratılmalıdır. Bu çizgilere uymayanlar bir disiplin çerçevesinde uyuma davet edilmelidir” diyor.