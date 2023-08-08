36 kişilik ekiple 900 sanayicinin ‘grafit tedarikçisi’ olmayı başardı

Büyükşehirlerde hurdacıların büyük bölümü eskiden Nevşehir'den çıkardı. Onlara memleketin ilk ‘geri dönüşüm girişimcileri’ de diyebiliriz. KGD Grafit Metal ve Endüstri Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd’in (KGD) kurucusu Nevşehirli Suat Karasu’nun öyküsü bu sürecin en iyi örneklerinden. Şaka değil, hurdacılıkla başlayan girişimcilikten 900’ü aktif, ‘bin 500 sanayici müşterisi’ olan bir Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) ortaya çıkmış. Özellikle alüminyum ve bakır fabrikalarının üretimde ihtiyaç duydukları en önemli yardımcı malzemelerinden biri olan grafiti tedarik ediyor. Bunun için gerekli ham grafiti de büyük ölçüde ‘demir çelik fabrikalarının atıklarından’ üretiyor. Harcıalem bir alanda faaliyet gösteriyor gibi görünse de 26 kişilik istihdama sahip KGD, geçen yıl 10 milyon doları aşan cirosunu bu sene 12 milyon dolara yükseltecek. Üstelik bu cironun yüzde 20’si de ihracattan. Bir KOBİ’nin cirosunu, çalışan sayısına bölünce genellikle düşük rakamlar çıkar ama KGD’de çalışan başına ciro 333 bin doları aşıyor. Suat Karasu’nun hikayesinin en önemli unsurları ise ‘iki kızının da sanayicinin grafitçisi olmayı’ çok sevmesi ve aile işine isteyerek odaklanmaları. Yurt dışında eğitimlerini tamamladıktan sonra babalarıyla birlikte çalışmaya başlayan Gamze ve İlayda Zeynep, KGD’yi daha da büyütmek için çok istekliler.

Suat Karasu’ya, hikayenin nasıl başladığını sorunca, “İstanbul’a üniversite okumak için gelmiştim. Marmara Üniversitesi İşletmeden 1983’te mezun oldum. Okul bitince devlet memuru olmayı düşünüyordum ama olamadım ve İstanbul’a gelmişken Nevşehirli geleneğine uyup Karaköy Perşembe Pazarı'nda ‘hurdacılıkla’ ticarete başladım. Pendik’te de bir depo tuttum. Bir süre sonra büyük bir döküm firması ‘döküm potası’ istedi ve ‘sen getir, senden alalım’ dedi. Böylece döküm malzemeleri satmaya başladık. 2012’den itibaren de grafit ve kimyasal üretimine girdim. Döküm potaları ve döküm kimyasalları gibi malzemelerin de tedarikini yapar hale geldik. Endüstriyel seramikleri kendimiz üretiyoruz. Şu anda işimizin yüzde 25’ini grafit üretimi ve satışı oluşturuyor. Grafit bütün sanayi sektörlerinde kullanılan bir ara mamul. Grafit blokları ithal edip şekillendiriyoruz, ayrıca demir çelik fabrikalarının hurdaya çıkan elektrotlarını da alıp kırıyoruz ve oradan çıkan grafiti de yeniden şekillendiriyoruz. Sonra da bunları yine demir çelik fabrikalarına satıyoruz. 36 kişilik ekibimiz var. 2 bin 800 metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. 2022’de 2 bin ton kimyasal işledik, bu sene 2 bin 300 tona doğru gidiyoruz. Daha çok grafit işlemek ve yıllık bin tona ulaşmak için kapasite yatırımı yapıyoruz. Ayrıca potasyum (K) distribütörüyüz. Geçen sene 10 milyon dolar ciro yaptık, bu sene 12 milyon dolar olabilir gibi görünüyor. 17 ülkeye ihracatımız var, ciromuzun yüzde 20’si ihracattan geliyor. İhracat oranımızı yüzde 35’e çıkaracağız. Asaş, Sistem, Habaş, Çolakoğlu, Has Cevher, Vatan Kablo gibi çok sayıda sanayi müşterimiz var. Bin 500 sanayicimize ürün tedarik ediyoruz, 900’ü daha aktif müşterimiz. Yakın zamanda Arnavutluk’ta ‘anahtar teslim endüstriyel seramik döküm hattı projesi’ kurmak için anlaşma imzaladık. Hattın üretimi tamamlandı ve firmaya teslim edildi. Benzer projeler için Romanya ve Almanya’da da görüşmeler sürüyor. Geçen sene KGD Makine’yi de kurduk. Bu alanda da iddialı olmayı planlıyoruz.”

● Grafit rezervinde dünya birincisiyiz ama çıkarmıyoruz!

KGD Yönetim Kurulu Başkanı Suat Karasu, elektrikli araç motorlarından, kurşun kaleme, boya sanayiinden, yüksek kapasiteli enerji depolama sistemlerine kadar pek çok alanda grafit tüketiminin çok hızlı artacağını belirtiyor. Karasu şu bilgileri aktarıyor: “Çin başta olmak üzere birçok ülkede doğal grafit, stratejik ham madde ilan edildi. Mükemmel ısı iletkenliği (bakırdan 20 kadar daha iletken), refrakter, dökümhane, çelik üretimi, nükleer endüstrisinde kullanımı, toz metalürjide, alev geciktiricilerde kritik malzeme olması grafiti iyice öne çıkaracak. Dünya grafit rezervi sıralamasında ülkemiz birinci sırada. Rezervde Çin’in çok önündeyiz ama üretimde Çin’in 300’de 1’i kadarız. Uluslararası kaynaklara göre küresel grafit rezervlerin yüzde 27,8’i Türkiye’de bulunuyor. Avrupa Jeoloji Federasyonu’nun yayınladığı bir makalede, Türkiye’nin yüksek grafit potansiyeli ve lojistik üstünlüğüyle Avrupa için çok önemli bir tedarikçi olabileceği belirtilmişti. Önümüzdeki dönemde küresel grafit talebi, arzın gerisinde kalacak gibi görünüyor.”