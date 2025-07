70. yıla özel tarihi bir büyüme hamlesi: Hilton'dan Türkiye'ye 8 yeni otel

Hilton, Türkiye'de 8 yeni otel için imza attı. Beşi farklı markalar altında açılacak bu oteller, İstanbul'dan Kapadokya'ya, Mersin'den Edirne'ye uzanıyor. Hil-ton'un Avrupa Kıtası Kıdem-li Başkan Yardımcısı David Kelly, "Bu stratejik hamle, Hilton'un Türkiye'ye duyduğu güveni ve ülkeyi küresel ağında çok daha merkezi bir noktaya konumlandırma vizyonunu ortaya koyuyor" diyor.

Dünyanın en köklü otel zincirlerinden Hilton, Türkiye'deki 70. yılını kutlarken, ülkedeki büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. 1955 yılında açılan ikonik Hilton İstanbul Bosphorus ile Türkiye pazarına giren Hilton, bugün toplamda 129 otel ve 11 marka ile faaliyet gösteriyor ya da proje aşamasında yer alıyor. Güzel haber ise, Hilton'un Türkiye'de 8 yeni otel için imza atmış olması. Beşi farklı markalar altında açılacak bu oteller, İstanbul'dan Kapadokya'ya, Mersin'den Edirne'ye uzanıyor. Bu stratejik hamle, Hilton'un Türkiye'ye duyduğu güveni ve ülkeyi küresel ağında çok daha merkezi bir noktaya konumlandırma vizyonunu ortaya koyuyor. Hilton'un Avrupa Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, 2024 itibarıyla Türkiye pazarından da sorumlu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden Kelly ile markanın Türkiye'deki derinleşen yatırımları, değişen müşteri beklentilerini ve sürdürülebilirlik önceliklerini konuştuk.

Hilton Bosphorus'a 80 milyon dolarlık yenileme yatırımı

"Hilton olarak biz küresel çapta ve özellikle Avrupa kıtası ile Türkiye gibi bölgesel pazarlarda yaşanan makroekonomik ve jeopolitik gelişmeleri her zaman çok yakından takip ediyoruz. Kuşkusuz turizm sektörü her zaman jeopolitik ve ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenir. Ancak Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde gördüğümüz şey şu: Hilton'a güven yüksek. İnsanlar hâlâ seyahat ediyor, deneyim arıyor, kültürle buluşmak istiyor. Bizim sorumluluğumuz da bu güveni sarsmadan, hatta daha da güçlendirerek yolumuza devam etmek. Türkiye'ye yönelik yatırımlarınız, sadece bugüne değil yarınlara olan inancımızı da yansıtıyor. Hilton burada kalıcı. Bugün Türkiye'de 129 otelimiz faaliyet gösteriyor ya da açılış sürecinde, 11 farklı markamızla geniş bir yelpazeye hizmet veriyoruz. Bu sadece turizm değil, istihdam, tedarik zinciri, inşaat ve yerel ekonomiye doğrudan katkı anlamına geliyor. Önceliğimizi her zaman bu bölgelerdeki ekiplerimizin ve misafirlerimizin güvenliği olarak belirliyoruz. Şunu da açıkça söyleyebilirim: Dünya dirençli bir yer. İnsanlığın pandemi sonrası gösterdiği toparlanma, umut verici. Bugün itibarıyla dünya çapında neredeyse her gün yeni bir Hilton oteli açılıyor. Türkiye'de ise sekiz yeni otelin anlaşmasını yaptık. Bu hem Türkiye pazarındaki potansiyele duyduğumuz güvenin hem de bu topraklara olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesi. Hilton'un Türkiye ile bağı aslında markamızın tarihine doğrudan kazınmış bir bağ. Haziran 1955'te, Hilton markasının ABD dışındaki ilk oteli İstanbul'da açıldı. Conrad Hilton'un vizyonuyla gerçekleşen bu açılış, sadece Türkiye için değil, Hilton için de tarihi bir dönüm noktasıydı. Bugün, 70 yıl sonra aynı otelin — Hilton İstanbul Bosphorus'un — büyük bir renovasyondan geçmesi ve 80 milyon dolarlık yatırımla yeniden canlandırılması, bu bağlılığın ne kadar kalıcı olduğunun bir kanıtı. Türkiye bizim için sadece bir pazar değil, bir miras, bir ortaklık ve bir aile".

Müşteri artık sadece konfor değil, anlam arıyor

"Bugün Hilton Honors üyelerimizin sayısı 218 milyonu aştı. Bu devasa müşteri verisi, bize beklentilerin nasıl evrildiğini net bir şekilde gösteriyor. Artık insanlar yalnızca iyi bir yatak ya da kaliteli hizmet aramıyor. Gerçek, yerel, otantik ve özel bir deneyim istiyorlar. Bu nedenle son 10 yılda tam 6 yeni lifestyle markası geliştirdik. Hilton olarak hedefimiz net: Her segmentte, her lokasyonda, her beklentiye uygun çözümler sunmak. Misafirlerimiz, ister bir tatil için Kapadokya'yı seçsin, ister bir iş seyahati için İstanbul'a gelsin, onları sadece bir otelle değil, benzersiz bir deneyimle karşılıyoruz. Türkiye bizim için dün olduğu gibi bugün de çok değerli. Gelecekte ise bu değer sadece artacak. Çok heyecan verici bir portföy var elimizde. Kapadokya'da mağara otel konseptiyle öne çıkan Elika Cave Suites, İstanbul Pera'da tarihi bir yapıya hayat verecek Palazzo Donizetti, İzmir Körfezi'nde konumlanan Hotel Konak İzmir ve DoubleTree Karşıyaka, Edirne, Samsun, Mersin ve Midyat gibi farklı coğrafi bölgelerdeki yatırımlarımız ile Türkiye'ye yayılıyoruz. İstanbul Havalimanı'na yürüme mesafesinde yer alacak yaklaşık 500 odalı otelimiz de ayrıca çok önemli. Bu tür stratejik konumlar, hem yerli hem de uluslararası misafirleri çekmekte çok etkili oluyor".

Topluma, çevreye, geleceğe değer katıyoruz

"Hilton olarak, Travel with Purpose' yaklaşımını işimizin merkezine koyuyoruz. Sadece iyi bir konaklama deneyimi sunmakla yetinmiyoruz, aynı zamanda topluma, çevreye ve geleceğe değer katmaya çalışıyoruz. Türkiye'de ekiplerimiz bu yıl 15 bin saatten fazla gönüllü çalışmaya katıldı. Bu sadece bir rakam değil: bu insanların tutkusu, kalbi ve emeği demek. Down Türkiye Derneği ile on yılı aşkın süredir devam eden iş birliğimiz, bu anlayışımızın güzel bir örneği. Çatı katında birlikte düzenlediğimiz barbeküler ya da birlikte geçirdiğimiz zamanlar, otelden çok daha fazlası olduğumuzu gösteriyor. Hilton Global Foundation'ın bu derneğe sağladığı 250 bin dolarlık fon bu uzun soluklu ilişkinin bir yansıması"

Enerji, Su, Gıda: Sürdürülebilirlik Ölçülürse Gelişir

"Hilton'un tüm otellerinde uyguladığı LightStay sistemi, enerji, su ve gaz tüketimini ölçümleyen, raporlayan ve analiz eden yenilikçi bir platform. Bu sadece bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda ekiplerimize çevresel etkilerini görme ve azaltma bilinci kazandıran bir eğitim süreci. Ayrıca mutfaklarda uyguladığımız Winnow sistemi ile hangi yiyeceklerin hangi saatlerde israf edildiğini izliyoruz. Bu sayede menü planlaması daha akılcı yapılıyor, gıda atığı ciddi oranda azaltılıyor".

Türkiye'nin her köşesinde bir Hilton olacak

Hilton'un Türkiye'deki büyüme stratejisi yalnızca yeni oteller açmakla sınırlı değil. Marka, bulunduğu her şehirde kültürel dokuyla bütünleşmeyi, yerel ekonomiye katkı sunmayı ve insan kaynağına yatırım yapmayı amaçlıyor. Türkiye'nin turizmdeki büyüme potansiyelinin farkında olan Hilton, sadece misafirlerini değil, aynı zamanda toplumu da dönüştüren bir marka olma vizyonunu taşıyor. Bu vizyonun en somut göstergesi ise aynı anda 8 yeni otel için atılan imzalar. Yeni otellerin özelliklerini ve açılış tarihlerini Hilton Türkiye Yatırım Direktörü Funda Eratıcı şöyle sıralıyor:

Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton - Ortahisar, Kapadokya (2025 Sonbahar)

Kapadokya kalbinde, UNESCO koruması altındaki bölgede yer alacak otel, 36 odası ile tarihi Ortahisar Kalesi'nin hemen altında konumlanıyor.

Palazzo Donizetti, Tapestry Collection by Hilton - Beyoğlu, İstanbul (2025 Sonbahar)

Taksim Meydanı'na yürüme mesafesindeki bu otel, 19. yüzyıl müzisyeni Giuseppe Donizetti'nin adını taşıyor.

Hotel Konak İzmir, Tapestry Collection by Hilton - İzmir (Temmuz 2026)

İzmir Körfezi'ne bakan otel, 92 odasıyla hem turizm odaklı misafirlere hitap edecek.

DoubleTree by Hilton İzmir Karşıyaka (Temmuz 2025)

153 odalı otel, kapalı havuzu ve beş küçük toplantı alanıyla öne çıkıyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda yer alacak.

DoubleTree by Hilton Edirne (İlkbahar 2026)

Tarihi Edirne'de açılacak 94 odalı otel, teraslı restoranı, toplantı salonları ve spor salonuyla hem iş hem turistik misafirleri ağırlayacak.

Hilton Garden Inn Mersin Forum (Ekim 2026)

Türkiye'nin en büyük liman kentlerinden biri olan Mersin'de açılacak 100 odalı otel, Forum Mersin alışveriş merkezinin yanında yer alacak.

Hilton Garden Inn Samsun (Aralık 2027)

160 odalı bu otel, şehir limanı karşısında, sanayi bölgesine yakın konumda yer alacak.

Hampton by Hilton Mardin Midyat (Ocak 2027)

Midyat'ın ilk uluslararası markalı oteli olacak.

Otel, 2 bin yıllık Matiate arkeolojik alanına sadece 5 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor.