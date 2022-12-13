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  4. ABD’den Çin’e verilen siparişler %40 düşüşte

ABD’den Çin’e verilen siparişler %40 düşüşte

Şefik ERGÖNÜL
Şefik ERGÖNÜL İHRACAT SOHBETLERİ

Amerikan CNBC kanalında yer alan bir habere göre ABD’den Çin’e verilen siparişlerde, önü kesilemeyen talep çöküşü nedeniyle %40 düşüş yaşanıyor.

Buna bağlı olarak da Çin’den ABD batı yakasına olan konteyner hareketliliği de sadece Ağustos / Kasım 2022 arasında % 21 azalma göstermiş.

Bu çerçeveden olmak üzere internette yer alan haberlere göre de Çin’den ABD batı yakasına olan konteyner taşıma ücretlerinde de geçen yıla oranla % 90 oranında düşüş görülmüş.

Tüm bunlara bağlı olarak da Çin’de birçok üreticinin, Çin yeni yılına girilmesi beklenen 21 Ocak 2023 tarihinde iki hafta kadar önce fabrikalarını kapatarak tatile erken girmesi bekleniyor.

Bu ilginç olumsuz gelişmelere karşın Avrupa Birliği’nden (AB) ABD’ye gelen konteyner miktarında, sadece Mart 2022’den bu yana görülen 650 bin TEU’dan 800 bin TEU’ya varan artış dikkat çekiyor.

Almanya’nın Eylül ayı itibariyle ABD’ye olan toplam ihracatı, bir önceki yıla oranla %50’ye varan bir artış göstermiş ve 2022 ilk 9 ayında sadece makine sektörünün ihracatında görülen artış ise %20 kadar olmuş.

Bu bilgiler çerçevesinde Türk ihracatçısı ne düşünebilir…

Konteyner taşıma ücretleri düşüyor ve bir süre daha düşebilir.

Ancak talep yetersizliği sonucu azaltılan seferler nedeniyle teslim süreleri uzayabilir belirsizleşebilir.

İhracatçılarımıza Çin’den tedarike bağlı üretimler için tedbirli olmaları önerilir.

İnternette MSC konteyner taşımacılığının müşterilerine “Tahmini varış süreleri indikatif olup önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir” mesajı gönderdiği yer alıyor.

ABD ile AB arasındaki alışverişin artışı ve AB üreticilerinin yüksek enerji fiyatları ile enflasyon arasında kalması, AB alıcılarının Türk ürünlerine olan ilgisini daha da arttırabilir.

ABD alıcılarının Türk üreticilerine daha sıcak bakması sonucu doğurabilir.

Ancak bizim de bu enerji / enflasyon ikilisi sarmalının içerisinde olduğumuzu da hatırda tutarak hareket etmek gerekiyor.

Küresel ticaret daha dikkatli olunması gereken zamanlardan geçiyor.

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