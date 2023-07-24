Abonelik dönemi

Yurt dışında akıllı telefon uygulamalarıyla her gün daha fazla kullanılmaya başlanan otomobilde abonelik sistemi, satın alma maliyetlerinden kaçınan özellikle yeni nesil tüketiciler arasında çok popüler… Örneğin, ekonomik bir otomobile abone olduktan sonra, eğer aracı hep doğru noktalara temiz bırakır, hasar vermez ve sistem kurallarına eksiksiz uyarsanız, yıldız toplayabiliyor ve elde edeceğiniz bonusla bazen üst sınıf otomobiller ve hatta hafta sonları bir spor otomobil ya da bir Off -Road aracına kadar seçeneğinizi yükseltebiliyorsunuz…

Stellantis’in İtalyan grubu Fiat’ın CEO’su Olivier Francois’in bir iki yıl önce duyurduğu ve tam elektrikli Fiat 500e ile başlattığı “markanın kendisinden” abonelik sistemi ve araç paylaşımı gibi alternatif iş modelleriyle otomotivin kârlılık planları geliştiriliyor.

Bir otomobilin tüm bedelini ödemeden, sadece kullanıcısı olarak, ikisinin arasında bir kombinasyon olan abonelik ile, kurumsal kiralama, lease veya fi lo gibi profesyonel kullanımın dışına çıkılıyor, bireysel kullanıcılara ulaşılıyor. Fakat, bu iş modelinde sağlıklı bir dijital doz olması da ve ticari müşterilerin ayırt edilmesi de gerekiyor.

2018’in sonlarında Volvo da, Care By Volvo aboneliğiyle “Otomobillerinizi satın almayın!” diye iddialı bir şekilde bu abonelik programını başlatmıştı. Ancak, aboneleri bayilerde gecikmeler ve karışıklıklar yaşamış ve Volvo’nun abonelik sitesi, ziyaretçilerini “envanter şu anda çevrimiçi olarak kullanılamıyor” notuyla karşılamıştı.

Lynk&Co gibi markalarda satışları artırmaya pek yaramadığı görülen “üreticiden abonelik”, Fiat 500e gibi sınırlı kapasitede piyasaya sunulan ve şehir içi için tasarlanmış küçük bir otomobil ile bireysel ihtiyaçların karşılanmasına pratik çözüm olarak başarılı olabilir.

Ki, küresel öngörülerde de geleceğin mobilitesi için “uygulamalar üzerinden abonelik sistemi, ana başlıklardan biri.

Toplumun değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni mobilite imkanlarıyla yeni müşteri deneyimi çözümleri geliştiren Fiat da, SIXT rent car iş birliğiyle Türkiye’de bir otomotiv markası tarafından ilk kez otomobil abonelik dönemini başlatıyor. Bu sistem ile kısa dönemli araç kiralama ile operasyonel kiralama yöntemlerinin en avantajlı koşulları, yenilikçi bir çözümle müşterilere sunuluyor. Kullanıcılar, Fiat’ın resmi web sitesi ve online satış kanalı onlinefi at.com.tr üzerinden, beğendikleri 500e araç için rezervasyon gerçekleştirebilecekler.

Kısa dönem kiralamalardan farklı olarak, kiralamayı uzattığınızda sürekli değişen bedelleri ve operasyonel kiralamadaki kontrat bağlayıcılığı bu sistemde bulunmuyor. Abonelik süresi boyunca ayda 29.900TL+KDV sabit bir ücret karşılığında araç abonelikleri başlatılabilecek ve dilendiği zaman, ek bir bedel ödemeden abonelikler sonlandırılabilecek. Esnek ve kolay koşullarla, tam elektrikli 500e’yi deneyimlenirken, araç sahibi olmanın getirdiği tüm vergilerden veya kiralamada süre koşulundan muaf olunacak. Umarım, tutar ve gelişir… Hiç mantıksız değil!..