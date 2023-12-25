Akıllı ve model fabrikalar

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, endüstriyel devrimin yeni bir safhasını işaret ediyor: Akıllı Fabrikalar. Bu konsept, bilgi teknolojisi ve otomasyonun birleşimiyle, üretim süreçlerini temelden değiştiriyor. Model fabrikalar ise bu yeni dönemin laboratuvarları olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı fabrika, endüstriyel üretim süreçlerinde dijital teknolojileri ve otomasyonu entegre eden bir terim ve genellikle Endüstri 4.0 ile ilişkilendiriliyor. Endüstri 4.0'ın amacı, insanların, makinelerin, sistemlerin ve ürünlerin birbirleriyle bağımsız olarak iletişim kurduğu otonom bir üretim yaratarak, sadece üretimi kontrol etmekle kalmayıp, aynı zamanda tedarikçiler ve üreticilerden müşterilere kadar tüm değer zincirinin optimize edilebildiği akıllı değer zincirleri ve ürün yaşam döngüleri kurgulamak. Bu noktada, “Akıllı fabrika”; veri toplama, analiz, otomasyon ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak üretim süreçlerini optimize eden, kendini sürekli iyileştiren ve uyarlayan bir üretim ortamı olarak tarif edilebilir. Bu fabrikalar daha fazla üretkenlik, büyüme ve yüksek kalite sağlar, insan hatası riskini azaltır, analiz ve optimizasyon amaçları için doğru verileri temin eder, arıza sürelerini ve kesintileri en aza indirir, tedarik zincirlerini kesintilerden korur, özelleştirilmiş ürünler sunar, sürdürülebilirlik taahhütlerine katkı verir ve nihayetinde üretimi daha rekabetçi hale getirir.

Akıllı fabrikalarda kullanılan anahtar teknolojiler şunlardır:

- IoT (Nesnelerin interneti): Makinelerin internet üzerinden birbiriyle ve merkezi sistemlerle iletişim kurmasını sağlar.

- Büyük veri ve analitik: Üretim süreçlerinden toplanan verilerin analizi, verimlilik ve kaliteyi artırmak için stratejik kararların alınmasını sağlar.

- Robotik ve otomasyon: İnsan müdahalesini azaltarak süreçlerin hızını ve tutarlılığını artırır.

- Makine öğrenimi ve yapay zekâ: Makinelerin veri analizi ve öğrenme yetenekleri, sürekli iyileşme ve adaptasyonu mümkün kılar.

Model fabrikalar ise akıllı fabrikaların konseptlerini ve teknolojilerini test etmek, göstermek ve eğitim amaçlı kullanmak için kurulan pilot tesislerdir. Bu tesisler, yeni teknolojilerin gerçek dünya koşullarında nasıl performans gösterdiğini anlamak için kritik öneme sahiptir.

Model fabrikalar önemlidir zira bu tesisler:

- Yeni teknolojileri, risk almadan gerçekçi koşullarda deneme imkânı sunan bir deney sahasıdır,

- Çalışanların geleceğin üretim teknolojilerini öğrendiği ve uyguladığı bir eğitim ve gelişim mekanıdır,

- Yeni fikirlerin ve süreçlerin geliştirilmesi, inovasyon yapılması için ideal bir ortam sunarlar.

Türkiye’de Model Fabrikalara yönelik Tübitak MAM, Bosch, İSO, Bursa Model Fabrika (BMF) gibi uygulamalar bulunuyor. Örneğin BMF, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından kurulan bir model fabrika. BMF, işletmelerin operasyonel mükemmeliyet ilkelerini ve deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yalın üretim, iş etüdü, süreç iyileştirme ve Kaizen (sürekli iyileştirme) gibi verimlilik artırma teknikleri üzerine odaklanıyor. Ayrıca, firmalara dijitalleşme ve Endüstri 4.0'a geçişte rehberlik etme amacını güdüyor. BMF'nin sağladığı faydalar arasında, pilot işletmelerde deneyimsel eğitim programları, farkındalık artırıcı seminerler, akademik proje ve ürün geliştirme projeleri sayılabilir. Bu eğitimler sayesinde firmaların hata oranlarını azaltmaları, ani değişimlere hızlı tepki vermeleri, zamanında üretim yapmaları, israfları azaltmaları ve kalite standartlarını yükseltmeleri hedefleniyor. 2022 yılında 600 çalışana eğitim veren BMF, yalın üretim tekniklerinden iş etüdü, kaizen ve standardizasyon konularında hem teorik hem de pratik eğitimler sunuyor. Bursa Model Fabrika ve diğer model fabrikalar, yerel işletmelerin gelişimine ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne önemli katkılarda bulunan kurumlar olarak ön plana çıkıyor.

Akıllı ve model fabrikalar, endüstriyel üretimin geleceğini şekillendiriyor. Bu yenilikçi ortamlar, verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik açısından benzersiz avantajlar sunuyor. Üretici firmalarımız açısından endüstrinin bu yeni dönemine uyum sağlamak, rekabetçi kalmak için gittikçe daha zorunlu hale geliyor.