Alçak, orta, yüksek gerilim ekipmanı 10 fabrikaya ulaştırdı 500 milyon doları yakaladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) elektrik bölümünden 1980 yılında mezun olan M. Behiç Harmanlı, yüksek lisans yaparken ABB’de orta-yüksek gerilim trafo mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1982 yılında lisans üstü eğitimini tamamlayınca Barmek Holding’e geçti.

Barmek Holding’de 1993 yılına kadar süren çalışma döneminde Orta Gerilim Güç Kondonsatör, Yüksek Gerilim Kapasitör Bölüm Üretim Yöneticisi, Satış-Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. O dönemde Barmek Holding’in Güneş Elektrik şirketinin yönetim kurulunda da bulundu.

1993 yılında Barmek Holding ve Güneş Elektrik’ten ayrılıp kendi şirketini kurmak üzere kolları sıvadı. Ablasının tavsiyesiyle ODTÜ Elektrik-Elektronik mezunu Ali Gökhan Öztürk’ü yanına aldı. 1992 mezunu olan Gökhan Öztürk, bir yıl TÜBİTAK’ta proje mühendisi olarak çalışmıştı.

Behiç Harmanlı, alçak, orta, yüksek gerilim elektrik ekipmanları ticareti yapmak üzere kurulan Etkin Elektrik Taahhüt’te Gökhan Öztürk’ü ilk “intörn”ü gibi gördü. Öztürk, sınıf arkadaşı Ramin Malek’in de kadroya eklenmesini sağladı.

1999’a kadar kuruluşunda bulunduğu Etkin Elektrik’te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Behiç Harmanlı, o yıl tamamen kendi şirketini kurmak üzere yola çıktı. Gökhan Öztürk ve Ramin Malek’i de ortak alıp, Girişim Elektrik’i kurdu. Mesut Baz da küçük ortak olarak ekibe katıldı. Behiç Harmanlı, Girişim Elektrik’te çalışma arkadaşlarının da ortak olduğu bir model oluşturdu.

Girişim Elektrik de başlangıçta elektrik ekipmanları ticaretiyle kendine pazarda yer açma yolunu seçti. Şirketin faaliyet alanı şöyle tanımlandı:

GES, RES, HES santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve bu sistemlerin smart hale gelmesi konusunda mühendislik ve taahhüt hizmetleri sunmak.

Şirket 2007-2008 döneminde taahhüt tarafına yöneldi. Nahcivan’da hidroelektrik santral kurulum işleri üstlendi. Nahcivan’daki HES kurulumlarında başarı sağlayınca açılışlara Aliyev de katıldı. Nahcivan’daki ilk elektrik sayacını da Girişim Elektrik bağladı.

Nahcıvan’daki taahhüt işlerindeki birikimle yurt içinde de proje üstlenme kapısı açıldı. 2008 yılında istihdamı 90 kişiyi buldu. 2008 yılında ayrıca ikinci şirket Europower Enerji’yi kurdu. 2009 yılında pazardaki fırsatları dikkate alıp, üretime girme kararı aldı:

Elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanlarında ihtiyaç duyulan elektriksel ve elektro mekaniksel tüm ürün ve sistemleri üretelim.

Girişim Elektrik ve Europower Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Gökhan Öztürk, İcra Kurulu Başkanı Ayşe Beril Harmanlı ile geçenlerde bir grup meslektaşımla birlikte buluşup şirketlerinin öyküsünü dinledik.

Behiç Harmanlı, ilk fabrikayı Ankara Kahramankazan’da kurduklarını belirtti:

Alçak, orta, yüksek gerilim ekipmanlarından oluşan 32 kalem, 1500 farklı ürün üretiyoruz. Kahramankazan’daki kampüsteki fabrika sayısı 7’ye çıktı. 3 fabrikamız da Ankara’nın Temelli ilçesinde kurulu bulunuyor.

Behiç Harmanlı, fabrikalarını anlatırken şu iddiayı ortaya koydu:

Dünyada Çin hariç sektörümüzde bizim fabrikalar gibisi yok.

Gökhan Öztürk, iddiayı daha ileri taşıdı:

Çin dahil, dünyada yok…

Behiç Harmanlı, 7 fabrikanın aynı kampüste yer almasının avantaj olduğunu belirtti:

14 yıldır elektrikle ilgili birçok malzemeyi üretiyoruz. 90 kişilik Ar-Ge ekibimizle teknoloji ve ürün geliştiriyoruz.

Girişim Elektrik’e döndü:

Yurt içinde en önemli müşterimiz TEİAŞ ve elektrik dağıtım şirketleri. TEİAŞ’ın en büyük müteahhidi olduk. Şu anda 85 şantiyemiz faal. Bunların yüzde 80’ini TEİAŞ’a yaptığımız işler oluşturuyor.

Sayısı daha sonra 11’e çıkan fabrikaların tam kapasite çalıştığını vurgulayıp, şu veriyi paylaştı:

Girişim Elektrik kurulduğundan bugüne 6.6 GW’ı aşkın toplam kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji projesinin kurulumuna imza attık.

Girişim Elektrik’in 2023’te Capital ve Fortune’un “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” listelerinde yer aldığını aktarıp, ciro beklentisini dile getirdi:

Girişim Elektrik ve Europower Enerji’nin 2024 konsolide cirosunun 500 milyon doları bulmasını bekliyoruz. 2025 için de 715 milyon dolarlık konsolide ciro hedefliyoruz.

Behiç Harmanlı’nın liderliğinde 26 yıl önce kurulan Girişim Elektrik, 17 yıl önce kurulan Europower Enerji’yle güç birliği yaparak yol aldı. 11 fabrika ve 500 milyon dolarlık konsolide ciroya ulaştı…

Birçok sektörün ve şirketin sıkıntı yaşadığı bir dönemde 11 fabrikanın tam kapasite üretim yapıyor olması, Girişim Elektrik ve Europower Enerji’nin önünün açık olduğunu gösteriyor…

Halka arzlardan sağladığı kaynağı yatırıma harcadı

Girişim Elektrik ve Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, Girişim Elektrik’in hisselerinin halka arzının 2021 yılı Ağustos ayında gerçekleştiğini belirtti:

Girişim Elektrik’in halka arzından sağlanan kaynak o dönemde 1.2 milyar liraydı.

2023 yılı Nisan ayında da Europower Enerji’nin halka arzının yapıldığını anımsattı:

Europower’ın halka arzından gelen kaynak da o tarihte 2.7 milyar liraydı.

Ardından ekledi:

Halka arzlardan sağladığımız kaynağın hepsini yatırıma harcadık. Tamamlayıcı ürün çeşitlerinin üretimine ağırlık verdik. Hemen her ürün grubumuzda yüzde 30-100 arasında kapasite artışı gerçekleştirdik.

Transformatör fabrikası kuruyor

Girişim Elektrik ve Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, güç transformatörü üretmek amacıyla Europower World’ü faaliyete geçirmek için fabrika inşaatına başladıklarını bildirdi:

Sonrasında Euromek Elektrik’i de kurduk. Bu iki şirketin kuruluşu ile birlikte yüksek gerilime ilişkin ürün gruplarını tamamlamış oluyoruz. Devam eden diğer yatırımlarımızla birlikte 100 milyon dolarlık bir harcamamız söz konusu olacak.

Euromek Elektrik’le ilgili şu bilgiyi verdi:

Bu şirkette yüzde 60 hisse bize, yüzde 40’ı da Arabul ailesine ait. Euromek Elektrik’in grup cirosuna katkısının 2025 yılında minimum 10 milyon dolar olmasını bekliyoruz.

Yatırımla ilgili şu takvimi paylaştı:

Güç trafosu fabrikamızın bu yılın Temmuz ayında devreye girmesini planlıyoruz.

Transformatör konusunda dünyadaki gelişmelere dikkat çekti:

Dünya genelinde transformatör talebi ani şekilde fırladı ve 2030 yılına kadar 70 milyar dolarlık bir pazara ulaşılması bekleniyor. Şu anda dünyada transformatör kuyruğu 2 yılı buluyor.

Odesa’daki fabrika Rusya-Ukrayna savaşına takıldı

Girişim Elektrik ve Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, yurt dışına yönelik işleriyle ilgili şu bilgiyi verdi:

Özellikle Doğu Avrupa, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere 5 kıtada birçok projeye imzamızı attık. Projelere imza attığımız ülke sayısı 80’e ulaştı.

Ukrayna’da 400 MW’lık güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu gerçekleştirdiklerini belirtti:

Odesa’da fabrika yeri kiralamış, üretime dönük yatırıma başlamıştık. Tam makineleri kurma aşamasına vardığımızda Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Biz de yatırımı erteleme kararı aldık.

Depolama da yapan jeneratör üretiyor

Girişim Elektrik ve Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, cep telefonundan bir jeneratör fotoğrafı gösterdi: