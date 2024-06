Almanya ile 60 milyar dolar ticarete yaklaştık, yeni hedef 100 milyar dolar

Dünya Türk İş Konseyi Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, Almanya ile 2023’te 49,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşıldığını, 6 milyon Alman turistin de dikkate alınması halinde 55 milyar dolarlık ticaret hacmi oluştuğunu söyledi.

ünya Türk İş Konseyi (DTİK) aracılığı ile Stuttgart’ta düzenlenen toplantıda DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin ve Stuttgart Şehir Temsilcisi Hakan Balcılar, iki ülke arasındaki yeni hedefl eri açıkladı. Stuttgart’ın önde gelen Türk kökenli iş insanlarıyla, sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, “2023 Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın da katıldığı, 4000 katılımcı ile gerçekleşen büyük kurultayda, dünya genelinde bölge ve ülke temsilcileri seçildi. Dünyada 6,5 milyon Türk kökenli vatandaşımız var. Ben de 3,5 milyon Türk’ün yaşadığı Almanya’nın temsilcisi seçildim” dedi. Türkiye ve Almanya’nın çok güçlü ekonomik ilişkiler sahip olduğunu hatırlatan Şahin, şöyle konuştu: “Almanya ile ticaret hacmimiz 2023’te 49,7 milyar dolara ulaştı, aynı yıl 6 milyondan fazla Alman turist ağırladık. Gurbetçilerimiz de dahil Almanya’dan Türkiye’ye yılda 10 milyon turist geliyor. Sadece Alman misafirlerimizi ve turist başına yaklaşık 1000 dolar geliri dikkate alırsak Almanya ile yıllık ticaret hacmimiz 55 milyar doları aştı. Bu yıl rakamın 60 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Turizm Bakanımızın açıklamasına göre ülkemizin turizm gelirleri çift haneli artmaya devam ediyor. Bizce de turizm gelirlerimiz önümüzdeki dönemde hızlı yükselmeye devam edecek ve dış ticaretimizle birlikte iki ülkenin toplam ticaret hacmi 5 yıl içinde 100 milyar doları bulacak. Biz şimdi bu hedef için çalışıyoruz.”

Türkiye’de 8 binden fazla Alman firması var

Türkiye’nin, son 20 yılda 260 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldığına vurgu yapan Kemal Şahin, bunun içinde Almanya’nın payının 25 milyar doları aştığını söyledi. Almanya’da da 100 binin üzerinde Türk girişimcinin yılda 80 milyar Euro ciro yaptığını ve yaklaşık 500 bin kişilik istihdam sağladığını hatırlatan Şahin şöyle devam etti: “Ben aynı zamanda DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulundayım. Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) dijitalleşmesi, yeşil dönüşüm, vize konusu ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi için çalışacağız. Kuzey Ren Vestfalya’dan (NRW) başlayarak birçok şehirde toplantılar yaptık. Düsseldorf, Köln, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Bremen ve Kiel temsilcilerimizi atadık. Kazan-kazan temelli bir anlayışla, ciddi bir network oluşturacağız. Türkler ve Almanlar için yararlı girişimler başlatacağız. Almanya, yüksek teknoloji ve sanayideki başarılarıyla dünya çapında lider ülkeler arasında. Yenilikçi ve rekabetçi olmak için beraber çalışmalıyız. Almanya’daki Türk iş dünyasının çıkarlarını savunmak ve ticari engelleri kaldırmak için çalışacağız. Bunun için iki ülke bürokratları ve yerel yöneticileri ile iş birlikleri yapacağız.”

Toplantıyı organize eden DTİK Stuttgart Şehir Temsilcisi Hakan Balcılar da şunları söyledi: “Almanya‘ daki faaliyetlerimi Başkanımız Kemal Şahin önderliğinde yürütüyorum. Kapımız, herkese açık. Bizler, Almanya‘da her alanda varız. Akademik kariyer yapmış profesörlerimizden öğretmelerimize, siyasetçilerden doktorlara, mühendislerden teknik elemanlara, ticaretin her alanında faaliyet gösteren başarılı değerli iş insanlarımız ile her yerde olmak istiyoruz. Amacımız dayanışma içinde ekmeği büyütmek bir olan ekmeği iki yapmaktır.”

Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar ise iki ülkeye yapılan katkıların çok olumlu sonuçları olduğunu belirterek, “Kemal Bey bunu böyle somut, ete kemiğe büründürerek geçmişte yapılanlardan hareketle çok güzel anlattı. Yaptığınız tüm çalışmaları bölgemizde de yapabiliriz ben de desteklerim” dedi.