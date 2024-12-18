Ambulanslarda MTV karmaşası!

Gerçekten de gün geçmiyor ki, ilginç bir olayla karşılaşmayalım. Hemen yanlış anlamayın, bu olaylar sosyal medyada karşılaştığımız olaylar değil! Bunlar reel, sıcağı sıcağına yaşanan vergisel konular…

Üstelik, ilgililerin başını ağrıtacak cinsten konular.

Ağaçlarla uğraşmaktan ormanı görememek!

Rahmetli Hocam Prof. Dr. Şükrü KIZILOT yazılarında "ağaçlarla uğraşmaktan ormanı görememek" şeklinde bir sözü sıkça kullanırdı. Bence de çok doğru bir söz, daha öncelikli ve vergi kaybının yüksek olduğu tespit edilen kayıt dışı alan varken, Maliye’nin tüm enerjisini zaten kayıt altında olan ve üstelik ciddi vergi yükü taşıyan bu ve benzeri konulara yoğunlaştırması oldukça ilginç ve bir o kadar da şaşırtıcı!

Konu tam olarak ne ile ilgili?

Daha fazla merak ettirmeyelim, konu, ambulanslardan alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili!

Ambulansların MTV’si ile ilgili karmaşa tam olarak ne?

Maliye, son günlerde ambulanslardan alınacak MTV tutarı konusunda hatalı işlem yapıldığını ileri sürerek, ambulans firmalarından ilave MTV istemeye başladı. Bu durum, ambulansların MTV’si konusunda ciddi anlamda bir kafa karışıklığı yaşandığını da gösteriyor.

Karmaşıklığın nedeni ise, ambulansların “panel van” mı yoksa “otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar” kapsamında mı MTV’ye olacağı şeklinde özetlenebilir.

Ambulanslar bugüne kadar nasıl MTV alındı?

Ambulanslardan bugüne kadar MTV yönünden “panel van” kapsamında MTV alındı.

Maliye görüş değiştirdi?

Her şey bu şekilde devam ederken Maliye ambulansların MTV’si konusunda görüş değişikliğine gitti. Bu görüş değişikliğini Kanun değişikliği yaparak ya da Tebliğ veya Sirküler çıkartarak değil, iç yazı ile gerçekleştirdi.

Maliye, özel amaçlı ambulansların cinsinin ne olacağı ve hangi kategoriden vergilendirileceği konusunda tereddütler oluşması üzerine bir Defterdarlığa gönderdiği yazıda,

“Uygunluk belgelerinde ve tescil belgelerinde “Özel Amaçlı (SC Ambulans)” olarak belirtilen insan taşıma amacıyla imal edilmiş ve “M1” sınıfında olan taşıtların MTV mevzuatına göre ilgili tarifede yer alan (I veya I/A sayılı tarife) “Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri”ne ilişkin bölümden vergilendirilmesi gerekmektedir.”

şeklinde açıklama yapmış bulunuyor (GİB’in İstanbul VDB’ye yönelik 28.01.2022 tarihli ve 13970 sayılı yazısı).

Her şey bu yazıyla başladı!

Evet, her şey bu yazıyla başladı, vergi daireleri bu kapsamdaki ambulanslardan, “Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” kapsamında oldukları gerekçesiyle ilave MTV istemeye başladı. İşin ilginç yanı, ilave MTV’ler vergi ceza ihbarnameleri ile değil, doğrudan ödeme emri tebliğ edilerek isteniliyor. Tabi bunlara ayrıca gecikme zammı hesaplanacak.

Ambulans firmaları tedirgin!

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ambulans firmaları büyük bir tedirginlik yaşamaya başladı. İlave istenilen MTV tutarları ise, gözardı edilecek tutarda değil. Önlerinde 2 yol var, ya bu ödeme emirlerine dava açacaklar ya da ilave MTV’leri ödeyecekler!

Yaşanan karmaşada kim hatalı?

MTV’ler her yıl trafik tescil kayıtları esas alınarak otomatik olarak tahakkuk ettiriliyor ve tahsil ediliyor. Araçların statüsünün belirlenmesinde araç sahiplerinin herhangi bir inisiyatifi bulunmuyor. Yaşanan olay da, tam olarak bununla ilgili.

Eğer araçların statüsünde ve vergilendirilmesinde bir hata varsa, bu ambulans firmalarının hatası değil. Yani, ambulanslara ilişkin MTV tutarlarının yanlış tahakkuk ettirilmemesi gerekirdi.

Tebliğ ya da Sirkülerle yapılsa geriye dönük cezalı işlem yapılmayacaktı!

Ambulanslardan ilave MTV alınmasının dayanağını oluşturan görüş değişikliği iç yazı ile yapıldığından, yeni görüşün geriye dönük olarak uygulanarak vergi ziyaı cezası kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanması mümkün. Ancak, bu yeni görüşe ilişkin düzenleme genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapılmak suretiyle gerçekleştirilseydi, yeni görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak, geriye dönük olarak uygulanmayacaktı (VUK. Mad. 369).

MTV tarifesine ambulansları da eklemek lazım!

MTV Kanununun ikinci bölümünde, motorlu taşıtların hangi ölçü ve hadlere göre vergilendirileceği açıklanıyor. MTV, 1 sayılı tarifede motor silindir hacmi ve yaşa göre belirlenirken, 2 sayılı tarifede ise taşıtın cinsi ve oturma yeri/azami toplam ağırlık ve yaşa göre hesaplanıyor.

Maalesef ambulanslar MTV tarifelerinde ismen yer almıyor. Bu da, Maliye’nin bu tarifelere bakarak ambulansları kıyas yoluyla vergilendirmeye çalıştığı iddialarını gündeme getiriyor. Çünkü, ambulansların binek otomobil kapsamında vergilendirilmesinde kıyas yoluyla vergilendirme yapıldığı iddia ediliyor. Tabi, kıyas yoluyla vergilendirme Anayasa’nın 73. Maddesine aykırı. Anayasamızın 73. maddesine göre, vergi kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. Kanunlarda olmayan hususlar kıyas yoluyla vergi kapsamına alınamaz, vergi kanunlarının kapsamı yorum yoluyla genişletilemez. Yani, açılacak davalarda “kıyas yasağı” otomatik olarak gündeme geliyor.

Bu sorunun nasıl çözüleceğini hep beraber bekleyip göreceğiz.