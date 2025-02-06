“Amerikan devleri” Türk karton ambalaj sektörüyle buluştu…

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Genel Sekreteri Erol Gül ile 3-7 Şubat 2025 tarihleri arasında “Turkish Carton Packaging UR-GE projesi çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan etkinliği konuştuk.

Erol bey konuşmasına, Türkiye’nin karton ambalaj sektörü, küresel arenada gücünü artırmaya devam ediyor sözleriyle başladığı etkinliğin anlatımında “USCA ABD ve Kanada’dan gelen sektör temsilcileri, İstanbul’da düzenlenen Alım Heyeti Etkinliği kapsamında Türk karton ambalaj firmalarıyla bir araya geldi.

Bu prestijli organizasyon, KASAD üyesi firmalardan oluşan ve yürütücülüğü İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan “ Turkish Carton Packaging UR-GE projesi “ çerçevesinde Türkiye’nin karton ambalajdaki gücü vurgulandı sözleriyle etkinliğin önemine dikkat çekmek isterim.

Önce kağıt-karton ambalaj sektörümüze ilişkin verileri ardından da etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve KASAD Başkanı Dr. Alican Duran’ın konuşmasını paylaşacağım.

Kağıt-karton ambalaj sektörü 2023 yılındaki ihracatı bir önceki yıla göre % 12,86 düşerek 1 milyar 26 milyon 487 bin 884 ABD Doları ile kapanmıştı.

Bu düşüş 2024’ün ilk 6 ayında da devam etti.

Ancak 2024 ikinci yarıda başlayan sürekli yükselme ile %1,57 artışla 1 milyar 42 milyon 400 bin 17 ABD Doları olarak kapandı.

Bu kapanışta en dikkati çeken durum; ABD’ye ihracatın %41,65 artmasıydı.

Bu da UR-GE faaliyetleri kapsamında hedef bölgenin ABD seçilmesinin ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir.

UR-GE faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ABD ve Kanada alım heyetleri de bu etkinliklerden birisi olmuştur.

Alım heyetiyle gelen firmalar özenle seçilmiş olup yapılan görüşmelerin de çok olumlu geçmiştir. Yaklaşık 3 ay sonra da Turkish Carton Packaging UR-GE katılımcıları, bu sefer ABD dye giderek aynı etkinliğin ABD de tekrarlamaları planlanıyor.

Böylece dünyanın en büyük karton ambalaj kullanıcısı olan ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi, sektörümüzün ihracatının arttırılması ve ülkemize de daha fazla döviz getirilmesi amaçlanıyor.

Değerli başkanım Dr. Alican Duran açılışta yaptığı konuşmada , Türkiye’nin karton ambalaj sektöründeki güçlü konumunu ve uluslararası pazarlardaki hedeflerini şu sözlerle vurguladı:

“Türkiye karton ambalaj ihracatçısı bir ülke ve Avrupa’da şu anda dördüncü sırada, Amerika ise dünyadaki en büyük karton ambalaj alıcısı…

Dolayısıyla karşılıklı olarak büyük bir sinerji bulunuyor.

Bu yüzden bu iş birliğini daha da geliştirmemiz gerekiyor. Stratejik olarak önce altı şirketi buraya getirerek, gelecekte Türkiye ve Amerika arasındaki karton ambalaj sektörünü büyük bir sinerji ile büyütmeyi hedefliyoruz.

Başta ihracatçılar ve Bakanlık’tan aldığımız Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) desteğiyle bunu başardık.

Burada elimizdeki kaynakları doğru hedeflere yönlendirerek, global rekabette kendimize avantaj sağlıyoruz.”

Etkinlik ikili iş görüşmeleri ile başladı ve fabrika ziyaretleri ile devam ediyor.

6 Amerikalı ve Kanadalı firmanın temsilcileri ile 8 KASAD üyesi Türk karton ambalaj firması, toplam 45’ten fazla birebir iş görüşmesi gerçekleştirdi.

3-7 Şubat 2025 tarihleri arasında sürecek etkinlik kapsamında, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nde organize edilen iş görüşmelerinin ardından, yabancı heyet üyeleri Türk üretim tesislerini yerinde ziyaret ederek sektörün gücünü yakından tanıyacak.

Türkiye, küresel pazarda gücünü artırıyor!

Karton ambalaj sektörü, Türkiye’nin ihracat fazlası veren stratejik sektörlerinden biri olarak küresel pazardaki etkinliğini artırıyor. ABD ve Kanada pazarlarına açılma noktasında kritik bir köprü görevi gören bu organizasyon, Türk firmalarının uluslararası rekabet gücünü pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’nin yenilikçi ve sürdürülebilir karton ambalaj çözümleriyle dünyada ses getiren projelere imza atmaya devam edeceğini şimdiden söyleyebiliriz...” diyor değerli başkanım konuşmasında...

Gerek sektöre ilişkin verdiği bilgileri gerekse etkinliğin açılışında Başkan Dr. Alican Duran’ın konuşmasını paylaşan Genel Sekreter Erol Gül ‘ teşekkür ederim. Erol bey etkinlik programında yer alan iş görüşmeleri ve işyeri ziyaretlerini gerçekleştirilmeye devam edilecek diyor.

Etkinliği düzenleyen, ev sahipliği, yapan kurum ve kuruluşları, etkinliğe katılan firmaları kutluyor olumlu sonuçlar alınmasını diliyorum.