Ankara’da başka hareketler de var

İktidar nezdinde ekonomi yeniden ikinci planda. Hayat pahalılığı altında ezilen çalışanların, emeklilerin maaş ve ücretlerinde düzenleme yapma mevsiminin beklenmedik ölçüde cimri ve özgüvenli artışlarla atlatıldığı düşünülüyor. Gündemde Trump döneminin Dünya’da ve bölgemizde yaratacağı olası yeni dengelere hazırlık ilk sırada. Ama biz yine Ankara notlarımızda gündem dışı kalmasına içimizin el vermediği Başkentte kültür ve sanata yön vermek için başlatılan çok güzel hareketleri de ıskalamayacağız.

Açılım telaşı Trump dönemi için mi ?

Neredeyse tek kutuplu hale gelmiş Dünya nefesini tutmuş şekilde Donald Trump başkanlığındaki yeni ABD yönetiminin 20 Ocak’ta başlayacak görev dönemini bekliyor. Trump yönetiminin yeni bir anlayışla işe koyulacağını duyurduğu temel konu başlıkları Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor ve Ankara’da olası keskin değişikliklere karşı yoğun çalışmalar yapılıyor. Trump’ın Ortadoğu ve Ukrayna-Rusya savaşlarını durdurma vaadi, bu çatışmalardan en çok etkilenen Suriye ve Irak’ta terör örgütünün uzantılılarına karşı yıllardan beri proaktif tavır alan Türkiye’yi yeni stratejilere yönlendiriyor. MHP lideri Bahçeli’nin 22 Ekim’de İmralı’da cezasını çekmekte olan terör örgütü elebaşına yaptığı çağrıyla başlayan ve adı tam olarak bir türlü konulamayan süreci de bu kapsamda değerlendirmek mümkün.

Adı konulamayan ince ayarlı açılım

Cumhur ittifakının eş siyasi ortağı Bahçeli’nin çağrısının ardından hemen harekete geçen DEM Parti heyeti İmralı’da Öcalan ile görüştükten sonra olağanüstü bir hızla siyasi parti turlarını tamamladı. Sürece açık destek ilan eden Edirne cezaevindeki Selahattin Demirtaş ile de görüşüldü. Adalet Bakanlığı İmralı ve Edirne temaslarının önünü açsa da bazı MHP ve AK Parti’liler “bölücü başı”, “bebek katili” yerine sayın Öcalan demeye başlasalar da güvenlik güçlerinin terör örgütüyle mücadelesi sürüyor. DEM’den CHP’ye uzanan kayyum atamaları ile DEM eş başkanları, CHP lideri Özgür Özel ve öteki CHP, İyi Parti milletvekilleri hakkında 2024’ün son günlerinde TBMM’ye verilen dokunulmazlıkların kaldırılması dosyalarının bu süreçteki durumu çok merak ediliyor. Bahçeli’nin başlattığı harekete açık desteğini ilan etse de Cumhurbaşkanı Erdoğan mesafeli tavrını hafta sonu Diyarbakır il kongresinde de sürdürdü. Karar gazetesine yaptığı açıklamada Bahçeli’nin Öcalan çağrısını överek “olağanüstü bir hamle” olarak niteleyen 11.cumhurbaşkanı ve eski Ak Parti genel başkanı Abdullah Gül’ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesafeli tavrının ‘olması gerektiği şekilde’ konumundan kaynaklandığını vurgulamasını dikkatle not ettik. “Demokratik açılım” genellemesine çok uzak duran, 21 Mart’taki Nevruz’a yetiştirileceği belirtilen bu açılımın kapsamı, nasıl bir yasal (anayasal) düzenleme sürecinde oluşacağı, asıl amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açmak olup olmadığı tartışılıyor.

Ankara’da kültür ve sanat hayatına yön hareketi

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kültür sanat çalıştayını. “Şehirleri asıl kirleten çöp, çamur, çukur değil, kibirdir. Kibrin ilacı, kültürdür, sanattır…” diyerek açtı Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından “Aksiyona Geç” sloganıyla düzenlenen ‘AKS 101 Çalıştayı’nın ana amacı Ankara’yı Cumhuriyet’in ilk yıllarında olduğu gibi yeniden kültür ve sanatın da başkenti yapmak. Kent konseyi başkanı Yılmaz konuşmasında, 1932 sonbaharında Şinasi Baray, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday ve Orhan Veli’nin, şimdilerde Zafer Çarşısı’nın bulunduğu yerde çekilen fotoğrafı ile Orhan Veli, Sabahattin Ali’nin dostlarıyla birlikte Atatürk Orman Çiftliği istasyonundaki fotoğrafını gösterdi. Çalıştay’ın açılışına Anadolu’da her yıl daha fazla kişiye ulaşan Kültür Yolu festivallerinin düzenleyicisi Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi’nin katılmasını ve konuşmasında bakanlığın desteğini açıklamasını dikkatle not ettik.

St.Petersburg’u gören belediye başkanı gökdelen dikemez

Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın Kültür ve sanat hayatına yeni bir yön vermeyi amaçlayan ve “Harekete Geç” sloganıyla başlayan AKS 101 çalıştayında önemli mesajlar verdi. Dünya kentlerinden örnekleri anlatan Mansur Yavaş kentlerin kültürel dokusunun önemine işaret ederken Rusya’nın St.Petersburg kentini örnek gösterdi. Yavaş’ın “St.Petersburg kentini gezen, gören bir belediye başkanı asla villanın yanına gökdelen yapamaz, evlere tepeden bakan, mahremiyeti ortadan kaldıran gökdelenler” dikemez sözünü dikkatle not ettik. Bu sözleri Çukurambar’da evleri gökdelenlerin arasına sıkışmış şekilde yaşayan Ankaralılar olarak takibimize aldık. Kent Konseyi Kültür ve Sanat meclisinin geniş bir katılımla oluştuğunu belirten Yavaş, “Ankara’yı dünya başkentlerine yarışır bir hale getirmek, Ankara’yı başkent yapıp bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’e karşı bir borcumuz ise o zaman bu işte emeği geçen herkesi bu işte katkıda bulunabilecek bütün sanat dallarındaki herkesi bu işe dahil etmemiz gerekiyor” dedi.

Ankara, Avrupa Yaratıcı Kentler Ağı’na başvurmuş

Mansur Yavaş’tan aldığımız bilgiye göre Ankara bir süre önce Avrupa Yaratıcı Kentler Ağı’na katılmak üzere başvuruda bulunmuş. Yavaş bu bilgiyi verirken “Biz ortak aklı kullanarak Ankara’da doğru işler yapılabileceğine inanıyoruz.” mesajını verdi. mesajını verdi.