Asgari ücret patronların (kamu-özel) kararını bekliyor

Yüksek enflasyon asgari ücretin alım gücünü hızla eritiyor. Ücret artışları da sarmal yaratarak enflasyonu kemikleştiriyor.” gerçeğini her yıl Asgari Ücret Tespit döneminde uzaydan henüz inmiş gibi yeniden tartışıyoruz. Türkiye, geçen yüzyılın belli dönemleri dışında 2021’den beri ilk kez yüksek enflasyon altında bu kadar uzun süre geçirdi, geçiriyor. Enflasyonla bütüncül bir mücadeleye girmeden, bu ekonomik afetin halkın yaşam maliyeti, çalışanların ve emeklilerin alım gücü, üreticilerin üretim maliyeti üzerindeki olumsuz etkilerini bıkmadan tartışmak sadece Türkiye’ye özgü bir durum. Bu hafta içinde hem de muhtemelen TCMB faiz kararından önce 2025 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

Masaya “ben ücret talebi getirmeyeceğim” diye oturan Türk-İş 3. Toplantıdan sonra önerisini yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 Tl olarak açıkladı. Şimdi tüm dikkatler TİSK’in temsil ettiği özel sektör ve kamunun getireceği önerilerde. Ekonomi kulislerinde asgari ücrette enflasyon dikkate alınarak ne kadar artış yapılacağını TİSK ve bakanlığın istihdam teşvikleri üzerinden yürüttüğü pazarlığın belirleyeceği konuşuluyor. Beklentiler yüzde 40’ın üzerinde bir artışın muhtemel olduğu ve asgari ücretin 23 bin-25 bin aralığında belirleneceği yönünde.

Yüzde 35 ve üzerinde artış faiz indirimini engeller mi?

Asgari ücretin ne kadar olacağını emekçiler kadar TCMB de merakla bekliyor. Geçmişte yapılan analizler asgari ücret zamlarının TCMB’nin belalısı hizmet enflasyonunu en başta kira olmak üzere bire bir etkilediğini gösteriyor. Bu veriye dayanan bazı akademisyenlerden “yüzde 35 ve üzerindeki asgari ücret artışı TCMB’nin faiz indirimlerini ertelemesine neden olur.” değerlendirmelerini duyuyoruz. Hatta “yüzde 40 ve üzeri dezenflasyon sürecine zarar verir.” diyen kanaat önderleri, akademisyenler bile var. Bu arada siyasi kulislerde yüzde 40’ın üzerindeki asgari ücret artışının “sandık habercisi” olacağı öngörülerini de sıkça duymaya başladık. Bu oran ve üzerindeki artışın yakın zamandaki bir erken seçim veya referandumu göstereceği dillendiriliyor.

Ankara teknolojik gelişimde ilk sırada

Sanayi kenti kimliğini 13 OSB ve 13 Teknokent varlığıyla hak eden Ankara’nın savunma sanayii lokomotifl iğindeki teknolojik gelişimi hızla sürüyor. Ankara Sanayi Odası (ASO) ile TEPAV’ın birlikte hazırladığı illerin teknolojik gelişmişlik endeksini gösteren ASO-İLTEK çalışması tamamlandı. Ankara, teknolojik gelişmişlik endeksi ile araştırma ve yenilikçilik kapasitesinde ilk sırada yer aldı. İstanbul sektörel yapı ve dijitat altyapıda birinci olurken, yaşam kalitesi ve işgücü çekiciliğinde ilk sırada Muğla ili yer aldı. Alt endekslerden Araştırma Yenilikçilik Kapasitesinde Ankara yine ilk sırada bulunuyor. ASO Başkanı Seyit Ardıç, çalışmanın ilerleme yolunda güçlü bir stratejik yol haritası sunduğuna dikkati çekiyor. Çalışmanın yürütücülerinden TEPAV’ın kurucu direktörü Prof.Dr. Güven Sak hocanın teknolojik gelişimle ilgili “Her yere aynı teşviki vermek zorunda değiliz” , “Sanayi, Tarım ve Turizm Bakanlıklarının teşviklerde bir arada olduğu mekanizmaya ihtiyaç var.” uyarılarını dikkatle not etmekte yarar var.

ATO’nun 2025’den beklentileri

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Antalya’da 2 gün süren oda meclisi üyeleriyle ekonomik istişare toplantısında mevcut durum ve 2025 beklentileri ele alındı. ATO yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in önderliğindeki toplantıların bir bölümüne Ankara iş dünyası kökenli TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Toplantılar kapsamında Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi, TCMB eski baş ekonomisti Prof.Dr. Hakan Kara da “ABD Seçimleri Ertesinde Dünya ve Türkiye’de iktisadi Görünüm Başlıklı bir sunum yaptı. İş Fütüristi Ufuk Tarhan’ın “Geleceğe Dokunmak” başlıklı yapay zekanın iş süreçlerine katkısını irdeleyen sunumu da ilgiyle izlendi.

TRT Farsça kanalı faaliyete geçti

TRT, yabancı dillerdeki yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Özellikle İran, Afganistan ve Tacikistan’da yaşayan ve Farsça konuşan yaklaşık 130 milyon nüfusa ulaşmayı amaç edinen TRT Farsça yayına başladı. TRT Farsça’nın tanıtım toplantısında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bu zengin kültür ikliminde var olmak, yayın yapmak, içerik üretmek kuşkusuz dünya kültürüne, insanlığa bir hizmettir.” Mesajını verdi.. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da TRT Farsça’nın, kısa sürede, hitap ettiği coğrafyada tercih edilen, güvenilir ve kaynak gösterilen bir dijital haber platformu olacağına inandığını ifade etti. TRT dijital platformları aracılığıyla 41 dil ve lehçede yayın yapıyor. Bunlardan TRT Fransızca, TRT Balkan, TRT İspanyolca, TRT Afrika’nın 2024’te 11 milyar gösterime ulaştığı bilgisini dikkatle not ettik.