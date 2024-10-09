Arabulucu ile sorunları çözebilirsiniz

AV. EGE DEMİRALP

UZMAN ARABULUCU

Uyuşmazlığınızı çözmenin en kolay, hızlı, ekonomik ve dostane yolu arabuluculuk yöntemidir. Sorunu görebilme, uyuşmazlığı net olarak anlayabilme ve sınıflandırma, çözüm yöntemi bulmak konusunda alternatif uyuşmazlık yöntemi; Arabuluculuktur. Hukuki bir uyuşmazlığın varlığı durumunda tarafların bir araya gelerek konuşarak anlaşması çoğunlukla mümkün olmayabiliyor. Bu durumda ilk akla gelen dava yoluna gidip uyuşmazlığı mahkemede çözmek oluyor.

Dava aşamasında; yapılan masraflar, uzayan süreç, tarafların ilişkisinin bozulması tarafları psikolojik olarak yıpratıyor, belki ticaretlerini etkiliyor. Hâlbuki uyuşmazlığın varlığı halinde taraflar ya da taraflardan biri önce Arabulucuya başvurarak uyuşmazlığın bir arabulucu yardımı ile çözülmesini isteyebilir. Arabuluculuk süreci masrafsız ve hızlı işleyen bir süreçtir.

Taraflar dilerse avukatları, muhasebecileri, konuya hakim 3. bir kişi ile toplantıya katılabilirler. Bundan başka aynı mahkeme yargılamasında olduğu gibi uyuşmazlık konusu hakkında tarafların ortak iradeleri ile seçtikleri bir bilirkişi yardımı alınabilir. Arabuluculuğu, Mahkeme yargılamasından ayıran en önemli husus da alınan kararın tarafların kararı olmasıdır. Ancak Mahkeme’de kararı taraflar yerine hakim verir ve bazen iki taraf için de hüsran ile sonuçlanabilir.

Arabuluculuk aşamasında dava yolundan farklı olarak taraflara uygun başka bir sonuca da imza atılabilir. Mesela tahliye davasında çıkacak karar; belirli bir vadede taşınmazın tahliye edilmesi kabul ya da red kararıdır. Taraflar arabulucu ile bir araya geldiğinde ise uyuşmazlığı farklı şekilde çözebilirler. Mesela kiralananın 3 ay sonra tahliyesi ve bu 3 ay boyunca kiracıdan kira ücreti alınmaması gibi hızlı ve dostane bir çözüm yoluna karar verebilirler. Ancak mahkemeden böyle bir şeyi talep edemezsiniz.

Diyelim ki özel klinik sahibisiniz ve çalışan bir doktor ile uyuşmazlığa düştünüz. Hasta kaybı, kötü reklam, kendinizin ve kliniğin adının kötülenmesinden kaynaklanacak problemleri en aza indirgemek istiyorsunuz. Bu durumda problemi arabulucu ile çözmeniz sizin için en iyi yol olacaktır.

Bir sonraki yazılarımda arabulucuya nasıl başvurulacağı, arabulucuyu hangi kritere göre seçmemiz gerektiği, müzakere aşamaları ve arabulucu yardımı ile ortak bir anlaşma belgesi düzenlendiğinde bunun sonuçlarını anlatacağım.