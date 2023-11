Arolat’ın ardından

Bugün vergi veya mali hukukla ilgili yazı yazmayacağım. Gazetemizin başyazarı Osman Saffet Arolat ile ilgili, onun için, yazmak istiyorum.

Ekonomi muhabirlerinin Osman Ağabey diye hitap ettiği Arolat, sadece gazetemizin başyazarı değildi. Adeta ekonomi muhabirliğinin oluşumunda mesleğin temel taşlarını oluşturan bir kişi idi. Pek çok genç ekonomi muhabirine yol göstericilik yaptığı, mesleğin inceliklerini aktardığı gibi, yazılarında, yazılarının satır aralarında getirdiği yorumlarla iş dünyasına, ekonomi alemine de ışık tutardı.

68 kuşağının bir aktivisti olarak savunduğu görüşlerin özünden, zamanın getirdiği hususiyetlerin dışında sonuna kadar vaz geçmedi. Anılarını, tecrübelerini de içerecek şekilde kitaplaştıran ender kişilerdendi. Duayen bir gazeteciydi.

Ben kendisini Dünya gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni iken tanıdım. Mütevazi odasında ondan pek çok şey öğrendim. Sonra gazetemizin kuruluş aşamasında yer alarak Başyazarlığını yürüttü. Önce faksın, sonra internetin sağladığı kolaylıklar dolayısıyla yazılarımı elektronik ortamda gazeteye gönderdiğimden, gazetede pek fazla bir araya gelemedik. Ama en fazla Ankara uçaklarında tesadüfler sonucu bir araya geldiğimizde, Osman Üstada bir iki soru sorup onu konuşturmayı her zaman yeğlemişimdir. Çünkü her zaman ondan öğrenecek bir şeyler vardı. Yaşam tecrübesi, bilgisi, olayları izleme ve yorumlama yeteneği, konuları ele alış tarzı, bana her zaman ilginç ve öğretici gelmiştir.

17 yıllık köşe yazarlığından sonra Dünya’dan Referans gazetesine geçmiştim. Sonra Referans kapandı. Ben de yazmayı bırakmıştım. Aradan yaklaşık 2,5 yıl geçmişti. Yine bir uçakta yan yana düştük. Ben yine yorumunu öğrenmek için bir iki soru sordum. “Bırak şimdi bunları. Sen niye yazmıyorsun” dedi. Biraz da davete tahrik etmek için “Nerde yazacağım” dedim. “Ben Hakanla (Şimdiki Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ) konuşurum, haftaya başla” dedi. Nisan 2015’te tekrar şimdiki Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin o zamanki adıyla Dünya’da başladım. Bu gün hala yazıyorsam, yol açıcılığı ve katkısı büyüktür.

Ekonomi basınından bir Saffet Osman Arolat, pek çok kişinin elinden tutarak, iz bırakarak, yollar açarak, unutulmamak üzere geçti. Nur içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun.