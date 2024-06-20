Takım elbisenin başkentinde vefat etti

RAMSEY ve KİP markalarıyla bilinen Gürmen Group Genel Müdür Yardımcısı Sadettin Üçeyler, markaların CMO’su (Chief Merchandising Officer) Metin Baran Saltık’ın da aralarında bulunduğu ekibiyle birlikte 11-14 Haziran 2024 tarihlerinde Floransa’da gerçekleşen “Pitti Immagine Uomo” Fuarı (Erkek Giyim Fuarı) için Bologna’ya gitti.

Üçeyler, Floransa’da otellerin aşırı dolu olacağını dikkate alarak Bologna’da konaklamayı planladı. 12 Haziran 2024 günü öğlen saatlerinde Bologna’ya inince doğrudan Floransa’ya geçmek üzere tren istasyonunun yolunu tuttu. Ancak, tren seferlerinde aksama vardı. Birkaç saati bulan rötar yaşandı. Ekibi Üçeyler’in yorgunluğunu gözleyince uyardı:

- Abi artık otele geçip dinlen. Fuara yarın sabah gidelim.

Üçeyler kararlıydı:

- Olmaz arkadaşlar. Buraya fuar için geldik. Önce fuarımıza gidelim, sonra Bologna’ya döner otelimizde dinleniriz.

Dediğini yaptı, rötar stresine ve yol yorgunluğuna aldırmadan fuara gitti, sonra tekrar Bologna’ya döndü. Akşam 23.00’e doğru odasına çekildi.

Bir süre yazışmalarını yaptı, eşini aradı:

- Floransa veya Bologna’dan sana ne getireyim, çanta ya da başka bir şey? Kim bilir bir daha ne zaman gelirim buraya.

Yakın arkadaşlarına şakalaşma mesajları bile yazdı. Ertesi sabah fuara gitme hazırlığı yapan ekip Sadettin Üçeyler’in kahvaltıya inmediğini farketti. Önce cep telefonu arandı. Yanıt alınamayınca bir süre daha beklenip odasının kapısına gidildi. Kapı çalma ve telefonlara içeriden yanıt yoktu. Resepsiyona haber verildi, içeri girildi

Sadettin Abi, yataktaydı, yüzü morarmıştı…

Üçeyler’in vefat ettiği anlaşılınca otel resepsiyonu yasal işlemler için ilgili birimlere bildirimde bulundu, adli tıp incelemesi istendi. Ancak, Bologna’daki ilgili makamlarda işler çok yavaş ilerliyordu.

Metin Baran Saltık, Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem’le irtibat kurdu. Durumu anlattı, destek talep etti:

- Sayın Başkonsolosum, cenazeyi bir an önce İstanbul’a götürmek istiyoruz.

Başkonsolos Özöktem, konuyla bizzat ilgilendi, işlemleri hızlandırmak için görüşmeler yaptı. Sonunda o gece THY’nin Bologna-İstanbul seferiyle cenazenin nakli sağlandı.

Hürriyet’in eski sorumlu yazıişleri müdürlerinden Hasan Kılıç aracılığıyla 30 yılı aşkın süre önce tanıştığım, sonra da sıklıkla görüştüğüm Sadettin Üçeyler’in vefatını İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Ahmet Öksüz’ün sosyal medyadaki paylaşımından öğrendim:

Gürmen Group kurucu yöneticilerinden olan Sadettin Üçeyler’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mekanı cennet olsun.

Önce yakın arkadaşı Epa Akın Tekstil Makineleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Akın’la yazıştım:

- Maalesef Sadettin kardeşimizi kaybettik. Başımız sağolsun.

Sonra Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz’a başsağlığı mesajı yazdım, şu yanıt geldi:

- Çınarımızı kaybettik…

14 Haziran 2024 Cuma öğlen cenazesine gidemedim ama aynı gün akşam saatlerinde taziye ve dua mekanına gittim.

Yasemin Gür Solmaz, sektör temsilcileriyle sohbetinden bir saptama aktardı:

- Sadettin Bey, “Takım Elbisenin Başkenti” olarak tanımlanan bir kentte vefat etmiş oldu.

Haluk Akın, dua öncesi sohbette Sadettin Abi ile aralarındaki şakalaşmayı aktardı:

- Birbirimize, “Artık daha dikkatli olmak gereken yaşlardayız. Gidilen seyahatten Türkiye’ye havayolu kargo ile de dönmek var” diye takılırdık.

Metin Baran Saltık’ın gözleri doldu:

- Tam da öyle oldu Haluk Abi. THY’ye cenazeyi teslim ederken kargo numarası falan verildi. Garip bir duygu yaşadım. Bologna’ya yolcu olarak THY ile gelmişti. Kargoda dönüyordu.

Sadettin Abi’ye Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanın cennet olsun Sadettin Abi…

İki patentim var, fason ihracatımız 20 milyon Euro

VEFAT haberini aldıktan sonra Sadettin Abi (Üçeyler) ile WhatsApp yazışmalarımızı taradım… 26 Mart 2019’da Gürmen Giyim’e verilen bir patent belgesinin fotoğrafını göndermiş, altına şu mesajı yazmıştı:

Silver Lining…

Belgenin ne anlama geldiğini öğrenmek için sorunca şu yanıtı vermişti:

- Bu benim ikinci patentim. Birincisi “zero weight” idi. İkincisi de “silver lining” oldu. Yün kumaşın arka yüzünü astar yaptım. Üretimde yüzde 40 tasarruf sağladık.

19 Mayıs 2024 Pazar günü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin elinden “Başarılı İhracatçı Ödülü” aldığı fotoğrafını göndermişti. Bunun üzerine Gürmen Giyim’in ihracat rakamını öğrenmek istemiştim, paylaşmıştı:

- Gürmen’in sadece fason ihracatı toplamı 20 milyon Euro.

Gürmen Giyim, gruba ait Ramsey ve KİP markaları için üretim yapıp, yurt dışındaki mağazalarına markaları ihracat gerçekleştirirken dünyanın ünlü erkek giyim markalarına üretimi de sürdürüyor.

Bangladeş’te gömlek fabrikası gezdim. en iyi makineleri Türkiye’dendi

GÜRMEN Group Genel Müdür Yardımcısı Sadettin Üçeyler, 2017 yılı Ağustos ayı başlarında bir mesaj gönderdi:

- Bangladeş’te günde 26 bin gömlek üreten bir fabrika gezdim. En gelişmiş 7 makinelerini gösterdiler. 5’i Türkiye’den, Epa Akın ürünüydü. Çok gururlandım. Aynı şeyi Mısır’da da yaşadım. Akın’ın makinelerini Kastamonu’daki gömlek fabrikamızda kullanıyoruz.

Mesajını bir buluşma çağrısıyla noktaladı:

- Epa Akın’ın sahibi Haluk Akın’ı tanıman, öyküsünü dinlemen lazım.

Birkaç gün sonra mesajına şu ayrıntıyı ekledi:

- Haluk Akın, hasta, sakat, yaralı kedi ve köpekler için inanılmaz işler yapıyor. İstanbul’da ve gömlek makinesi sattığı Mısır’da bu hayvanlar için barınak yaptı.

Çok geçmeden Sadettin Abi ile buluşup Epa Akın’ın İstanbul Yenibosna’daki fabrikasına gittik. Haluk Akın’ın öyküsünü dinledim, o dönem çalıştığım Hürriyet’te sohbetten iki yazı yazdım. Birincisinin başlığı şöyleydi:

Makineye yakayla girdi, bakterileri “tünel”de bitirdi.

İkincisi, Hürriyet’in birinci sayfasında sürmanşetten yer buldu. O yazının konusu Haluk Akın’ın hasta, sakat, yaralı kedi ve köpeklerin bakımıyla ilgilenmesini içeriyordu. Başlık çok anlamlıydı:

Yüreğine sağlık…

Kısacası Sadettin Abi, dostlarının, arkadaşlarının başarılarının takdir görmesi için elinden geleni yapıyor, duyduğu gururu benimle de paylaşıyordu.

Bir zarif meslektaş

UZUN yıllar Hürriyet’in Paris temsilciliğini yapan meslek büyüğüm Muammer Elveren, 10 Haziran 2024 öğlenden sonra aradı. O sırada Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 78’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlediğimiz paneldeydik:

- Muammer Abi, toplantıdayım. Arayacağım…

Üzücü bilgiyi mesajla paylaştı:

- Ortak bir dosttan haber geldi. Fikret Helvacıoğlu vefat etmiş…

O anda 1981 yılı sonu, 1984 yılı Mart ayına kadar çalıştığım Tercüman Gazetesi istihbarat servisindeki günlerimiz gözümün önünden geçti.

Tercüman Gazetesi’ne girdiğimde, meslekte 3’üncü yılımı doldurmuş, okulumu da 1 yıl önce bitirmiştim. Yani, meslekte daha yolun başlarındaydım.

Tercüman Gazetesi’ndeki benden kıdemli meslektaşlardan sevgisini, saygısını hiç eksik etmeyenler arasında ilk sıralarda yer almıştı Fikret Helvacıoğlu.

Ertesi gün “ANKA Eski Dostlar” gurubundan Fatih Güllapoğlu, Facebook’ta yayınladığı yazıyı grupta da paylaştı:

Bir zarif meslektaş idi sevgili Fikret…

O kötü haberi TGC’nin du yu rusunda gördüm. Gazeteci arkadaşımız Fikret Helvacıoğlu’nu kaybetmişiz. Yıllarca Tercüman Gazetesi’nde çalışmıştı. Fikren sağ görüşlüydü ama onun durduğu yer, hiçbir zaman ilişkilerinin ana eksenini oluşturmadı.

Birbirimizi hep sevdik, saydık. Çok zarif bir insandı. Meslek ilişkilerinde de kimseyi incitmek istemezdi.

Fatih Güllapoğlu’nun kullandığı tanım, Fikret Helvacıoğlu’nu çok iyi anlatıyordu:

Zarif meslektaş…

Fikret Abi’ye Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanın cennet olsun zarif meslektaş…