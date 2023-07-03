Ferda BESLİ

Avrupa Birliği neden ABD ekonomisinin gerisinde kaldı 2008 yılında Avrupa Birliği (AB), ABD ekonomisinden 1.4 trilyon dolar daha büyüktü. AB’nin 2008 yılında GDP’si (Gross Domestic Product) 16.2 trilyon dolar iken ABD’nin GDP’si 14.8 trilyon dolar. 2022 yılına geldiğimizde ABD ekonomisi 25 trilyon dolar iken Avrupa Birliği 16.7 trilyon dolar ve yüzde 50 daha büyük. 1.4 trilyon dolar ileride iken şimdi 8.3 trilyon dolar geride kaldı.

İki ekonomi arasındaki en önemli fark teknoloji odaklı işlerden kaynaklanmaktadır. 30 Haziran 2023 kapanış fiyatlarına göre ABD bazlı yedi teknoloji şirketinin Pazar değerlerini 2022 yılı ülkelerin GDP’i ile karşılaştırdım.

Apple 3.05 trilyon dolar, 2022 Ülkeler GDP sıralamasına göre 7. sırada, Fransa’dan büyük İngiltere ile aynı seviyelerde.

Microsoft 2.53 trilyon dolar, 2022 GDP sıralamasına göre 8. ülke ve Fransa’ya çok yaklaştı ve İtalya’dan daha büyük.

Google 1.53 trilyon dolar, Meksika’dan daha büyük ve 14. sırada ülke karşılaştırmasında.

Amazon 1.34 trilyon dolar ve ülke sıralamasında 16. sırada.

Nvidia 1.04 trilyon dolar ve ülke sıralamasında 19. sırada.

Tesla 829.7 trilyon dolar ve ülke sıralamasında 20. sırada.

Facebook 0.7 trilyon dolar ve ülke sıralamasında 22. sırada.

Yedi teknoloji şirketi dünyanın en büyük 20 ülke sıralamasına 7. sıradan başlayarak giriyorlar ve sadece Facebook 22. sırada.

Avrupa Birliği’ne geldiğimde farkın nedenini Columbia Üniversite’nden Profesör Anu Bradford’un yazdığı “The Brussels Eff ect” adlı çalışmasında birliğin koyduğu kural ve regülasyonların etkisi altında kalındığı belirtilmektedir.

AB, Financial Times’dan Gideon Rachman’ın belirttiği üzere daha çok “lifestyle” sektörlerde öne çıkıyor. Dünya turizminde ziyaretçilerin 2/3’ü Avrupa Birliği’ne gidiyor. Lüks markalarda AB markaları başı çekiyor. LVMH patronu Bernard Arnault dünyanın en zengin insanları arasında.

Diğer bir sektör futbol. Teknoloji şirketleri arasında Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan SAP dışında neredeyse şirket yok. İçten yanmalı motorlarda öne çıkan AB, elektrikli araçlarda ABD ve Çin’in çok gerisinde kaldı. Çin, BYD, Nio ve Chery markaları ile Avrupa pazarını elinde tutacak görünüyor. Sonuç olarak, alınması gereken önemli dersler var bizim için. Ülkelerin ekonomik modelleri dünyadaki trendlere, tüketicilerin beklentilerine uygun bir şekilde stratejik olarak konumlandırılmalıdır.

Aksi takdirde AB de olsan geride kalıyorsun ve fark açılıyor. Aynı sorunu ülke olarak bizde yaşıyoruz teknolojiyi kullanmak için yurt dışından satın alıyoruz ve milyar dolarlık dış ticaret açığının ve cari açığın finansmanı için uğraşıyoruz. 2023 yılının ilk 5 ayda verilen dış ticaret açığı 56 milyar dolar. Yıllardır şirketlerde hep şunu gözlemledik iş modeliniz doğru değil ise finansal başarı mümkün değil.