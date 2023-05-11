Bağı 1350 dönüme çıkıyor Istranca’ya 7.5 milyon Euro’ya yeni şaraphane otel yapıyor

CHAMLIJA Şarapçılık’ın kurucusu Mustafa Çamlıca, Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu & Kaya Demirer işbirliği ile Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) terasındaki“BİZ İstanbul”un açılış buluşmasında cep telefonundan e-gazete uygulamamızı açtı:

- Nasıl Bir EKONOMİ Gazetesi’ni beğenerek okuyorum. Çok dolu, içeriği zengin bir gazete hazırlıyorsunuz.

Arkadaşlarım adına teşekkür edip, 400 dönümlük ilk bağını memleketi Kırklareli’nde (Istranca Dağı’nın güney eteklerinde) diken Mustafa Çamlıca’ya şarap üretiminde ulaştıkları kapasiteyi sordum, söze bağlarından girdi:

- Chamlıja, şu anda 110 dönümlük bağ alanı ile Gelibolu yarımadası hariç 3 ili kapsayan ana Trakya Bölgesinin en büyük üzüm üreticisi oldu.

Bağlarında elde ettikleri üzümleri Büyükkarıştıran’daki tesislerinde işlediklerini belirtti:

- Kurulu kapasitemiz 1 milyon litreyi buldu. Kapasitemizin 450 bin litresi, 225-500 litre hacimli meşe fıçılardan oluşuyor. İşletmemizde 1320 adet meşe fıçı yer alıyor.

Geçen yıl attıkları ve Türkiye’de sektör için ilk sayılan bir adımlarına işaret etti:

- “Optik Ayırma” bandını kaliteli tane seçme hattında kullanmaya başladık. Bu yatırımı 200 bin Euro’ya gerçekleştirdik.

Bu noktada şu hesabı yaptı:

- “Optik Ayırma” hattının ayırdığı ve şarap üretiminde kullanılmayan tanelerin ortaya çıkardığı hasılat kaybı 500 bin Euro’yu buluyor. Bu hat, diğer bir hesapla şişe başına maliyetimizi 2 Euro artırdı.

Aldıkları ödüllerden örnekler sıraladı:

· 2018 yılından beri katıldığımız “AWC Viyana Şarap Yarışması”nda 5 yıl üst üste Türkiye’nin en iyi şaraphanesi ödülünü kazandık.

· Aynı yarışmada “3 yıldız mükemmel şaraphane ödülü”nü 4 kez aldık.

Londra merkezli Drink Business Dergisinin yaptığı sıralamayı paylaştı:

- Dergi geçen yıl beni dünyada en bilinen 100 şarap yapımcısı arasına aldı.

Yeni yatırımlarına değindi:

- Istranca Dağının zirvesi olan Mahya Tepeye 10 kilometre mesafedeki Pınarhisar Akören Köyünde bulunan 20 dönümlük arsamıza 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni şaraphane yatırımına bu yıl başlıyoruz.

Aynı arsada ayrıca 1500 metrekare kapalı alana sahip butik otel yapacaklarını bildirdi:

- Otelimiz 10 odalı olacak ve 50 kişi kapasiteli bir restoran yer alacak. Yeni şaraphane ve butik otel yatırımı 7.5 milyon Euro’ya gerçekleşecek.

250 dönümlük yeni bağ dikimi yatırımını paylaştı:

- Bu bağımızda “sık aralıklı” yani dönüme 500 kök düşecek şekilde dikim yapıyoruz. Bu yatırımın boş arazi maliyeti 2 milyon Euro. Dikim ve bakım ile birlikte yeni bağ yatırımımız 3 milyon Euro’yu bulacak. Böylece toplam bağ büyüklüğümüz 1350 dönüme ulaşacak.

O sırada yanımıza Kavaklıdere Şarapları Yönetim Kurulu Başkanı ve Şarap Üreticileri Derneği Başkanı Ali Başman uğradı. Çamlıca, Kavaklıdere’nin bölgeye yatırımına dikkat çekti:

- Kavaklıdere de Istranca eteklerinde 500 dönüm bağ oluşturuyor. Trakya Bölgesinde bağ yatırımları artıyor.

1900’lerin başına döndü:

- O yıllarda Trakya Bölgesinde toplam 60 bin dönüm bağ varmış. Fransa’ya dökme şarap ihracatı yapılırmış. Şimdi bölgemizde toplam bağ büyüklüğü 4-5 bin dönüm dolayında.

Bunun üzerine Chamlıja’nın ihracatını merak ettim, paylaştı:

- 2020 yılında Türkiye şarap ihracatı 4’üncüsü, 2021 yılında da 5’incisi olduk. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, İsviçre, Almanya, İsveç, Finlandiya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Kanada, ABD, Çin, Rusya, Hong Kong, Avustralya ve Tayvan’a ihracat yaptık.

İhracat fiyatlarının altını çizdi:

- Django ve Turandot şarapları ile ilk kez şişe başına 50 Euro gibi bir fiyatla 3 farklı ülkeye ihracat yaptık. Böylece ilk kez uluslararası pazarda Türk şarabı şişesi 150 Euro’ya raflara yerleşmiş oldu.

Şişe başına 50 Euro, şarap ihracatının katma değerini ortaya koyuyor…

Ancak, Türk şarap sektörü ihracatta toplam 10 milyon doları bir türlü aşamıyor…

Malatya’ya 1000 konteyner Kuruyor, toplam yardımı 350 milyon lirayı buluyor

MALATYALI İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş ve yönetim kurulu üyeleriyle 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden kısa süre sonra kente gittiğimizde ValiHulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’la sohbetlerde şu bilgiyi aldık:

- LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Rönesans Holding kurucusu Erman Ilıcak, Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Malatya Girişim Grubu Başkanı Adnan Başdemir, Özak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık yardım için ilk günden itibaren seferber oldu.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, düzenlediği sohbet toplantısında depremzedelere destek için yaptıklarını anlattı. Ahmet Çalık ve Ahmet Akbalık’tan da bugüne kadarki yardımlarının notlarını alıp yazdım.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’ten de bir toparlama yapmasını istedim, aktardı:

- 11 ilimizi vuran büyük depremlerin ikinci günü Malatya’daki fabrikalarımızı çalışanlarımızın ailelerine ve hemşerilerimizin konaklamasına açtık. İki hafta süreyle 5 bin kişiye 3 öğün yemek servisi yapıldı. Toplanma alanlarına da yemek servisi gerçekleştirildi.

AFAD ve Kızılay’la ortak çalışmalar çerçevesinde Malatya ve Doğanşehir’de hayır çadırları kurulduğunu bildirdi:

- Hayır çadırlarında depremzede vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı. Hastanelere de giysi gönderildi.

Çadır üretimi de yaptıklarını kaydetti:

- AFAD’ın bölgede dağıttığı çadırlar haricinde imkanlar ölçüsünde çadırlar üretilerek dağıtımı gerçekleştirildi.

Malatya’ya 1000 konteynerlik bir merkez kurmak için çalışmalarının sürdüğünü vurguladı:

- 1000 konteyner siparişi vermiştik. 500 konteyner şimdiye kadar teslim edildi. Bu ay sonuna kadar kalan 500 konteyner de teslim edilecek.

Yaptıkları yardımların toplamını sordum, yanıtladı:

- Ayni desteklerimizin toplam değeri 150 milyon lirayı buldu. Ayrıca, düzenlenen kampanya çerçevesinde 200 milyon lira da nakdi yardım yaptık. Böylece şimdiye kadar vermeye çalıştığımız destek 350 milyon lirayı buldu.

Noktayı şu mesajla koydu:

- Başta Doğanşehir ve Malatya olmak üzere depremzedelere yardımlarımız sürüyor.