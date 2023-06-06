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Bej Kitap

Hasan ARDIÇ
Hasan ARDIÇ Dünyada Ekonomi

Uzun zamandır yazmak istediklerimden biriydi; “Bej Kitap” hakkında bir şeyler. Çünkü bu konuda bir şeyler biliyordum ve paylaşmak istiyordum.

Biliyorsunuz Birleşik Devletlerde 12 ayrı lokasyonda bir FED var. Yani toplamda 12 MB. “Bu MB’larının düzenli olarak yayınladığı raporlar hem dünya ekonomi yetkililerince, hem de MB’ları yöneticileri tarafından değerlendiriliyor. 22.5.2023 tarihine kadar yapılan bütün anketler, röportajlar bu raporda yer aldı. Dikkat çekici cümlelerden biri, ABD'de fiyat artışlarının ılımlı bir şekilde devam ettiği ve birçok bölgede de fiyat artış hızı yavaşladığı yönünde… Bununla beraber, "Gelecekteki büyüme beklentileri biraz kötüleşti, ancak ekonomik faaliyette daha fazla genişleme bekliyor" ifadesi de dikkati çeken bir başka cümle oldu.

Rapordaki diğer ayrıntılar da aşağıda özetlenmiş olduğu gibidir.

"Genel olarak işgücü piyasası güçlü olmaya devam etti, işletmeler işçi bulmakta zorluk yaşadıklarını bildirdi. Tüketici fiyatları güçlü talep, artan maliyetler nedeniyle yükselmeye devam etti. Fiyatlar ılımlı bir şekilde artarken, fiyatların artış hızı birçok bölgede yavaşladı. ABD'li tüketicilerin fiyat hassasiyeti önceki rapor dönemindekine göre daha yüksek." FED politika yapıcıları bu ayın başlarında gösterge kısa vadeli faiz oranını art arda 10'uncu kez artırarak %5,00-%5,25 Aralığına çıkardılar ve geçen Mart'ta başlayan bir faiz artırım kampanyasının yakın veya muhtemelen sonunda olduklarının sinyalini verdiler.

Şimdi gelelim The Beige Book / Bej Kitap nedir? Açıklamalarına… 

Bej Kitap; var olan, mevcut ekonomi koşullarına ilişkin geniş bir yorumlar özetidir. ABD FED Kurulu tarafından yılda 8 defa yayınlanır. Rapor, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarından önce yayınlanır. Ekonominin mevcut durumunun bir özeti, iş insanlarının ekonomi üzerine görüşlerini raporlar. ABD faizlerinin geleceği hakkında bazı görüşler edinilir.

ABD piyasalarında toptan ya da perakende iş yapanların takip etmesinde yarar olan ulusal nitelikli bir kitaptır. İlk yayınlandığında kitabın kapak rengi, o tarihten beri kitabın da ismi olmuştur.

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