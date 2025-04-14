Bekle bizi DGÖ Özel Sektör Danışma Grubu

MEHMET ALTAY YEGİN

Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğimize hitaben, Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Genel Sekteri Sn. Ian SOUNDERS tarafından imzalı davet yazısı Brüksel’de 30 uncusu düzenlenen Güvenlik (SAFE) Çalışma Grubu toplantısına katılım sağladık. Katıldığımız Güvenlik (SAFE) Çalışma Grubu toplantılarında üye ülkelerin temsilcilerinin dışında Özel Sektör Danışma Grubu (PSCG) temsilcileri de yer aldı.

Dünya Gümrük Örgütü’nün 2005 yılında Brüksel'de yapılan yıllık oturumunda Özel Sektör Danışma Grubu (PSCG) kurulmasına karar verilmiştir.

PSCG, DGÖ Genel Sekreterini, Politika Komisyonunu ve DGÖ üyelerini gümrük ve uluslararası ticaret konularında özel sektör perspektifinden bilgilendirmek ve tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. PSCG’nin amacı, , özel sektör gözlemcileri tarafından DGÖ komite toplantılarında katkı sağlamaktır.

PSCG üyeleri, Konsey Başkanı ve Bölgesel Başkan Yardımcılarına danışarak, örneğin DGÖ bölgesi, işletme büyüklüğü (küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil) ve sanayi sektörü açısından çeşitliliği dikkate alarak DGÖ Genel Sekreteri tarafından atanır. PSCG ağırlıklı olarak işletmelerden, imalatçılardan, birlik ve derneklerden oluşmaktadır.

Şu an itibariyle PSCG’nin aşağıda sayılan 30 üyesi bulunmaktadır. Üyelerini sıralamak gerekirse:

Business Alliance for Secure Commerce (BASC) Digital Europe Federation of Industrial Chambers and Associations of Central America and Dominican Republic (FECAICA) International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) Global Express Association (GEA) International Air Transport Association (IATA) IBM Indelox Services Pvt Ltd International Chamber of Commerce (ICC) International Federation of Customs Brokers Associations (IFCBA) International Port Community Systems Association (IPCSA) International Road Transport Union (IRU) Moller Maersk SYENSQO Regional Private Sector Group for Americas and Caribbean region (AMERICAS) Regional Private Sector Group for East and Southern Africa (ESA) Regional Private Sector Group for Asia Pacific (RPSG AP) American Association of Exporters and Importers (AAEI) Moroccan Freight Forwarders Association (AFFM) Tequila Regulatory Council (CRT) International Flavors & Fragrances Inc (IFF) The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents (FONASBA) Procomex - Alliance for Foreign Trade Logistics Modernization Canadian Pacific Kansas City Railway (CPKC) International Trademark Association (INTA) Huawei Technologies Co. Ltd. Webb Fontaine Group IKEA Pan Asian E-commerce Alliance DHL group

Üyelerin görev süresi üç yıldır ve iki dönemden fazla görev yapamamaktadır.

PSCG'nin kuruluş amaçlarını ve verdiği hizmetin kapsamını şu şekilde sıralamak mümkündür:

- DGÖ Genel Sekreteri’ni, Politika Komisyonu’nu ve DGÖ üyelerini gümrük ve uluslararası ticaret konularında özel sektör perspektifinden bilgilendirmek ve tavsiyelerde bulunmak. PSCG, özel sektör Gözlemcileri tarafından DGÖ Komite toplantılarına ahayti oranda katkılar sağlar. Ayrıca PSCG, DGÖ Genel Sekreteri, Politika Komisyonu ve DGÖ Üyelerine danışmanlık yapar.

- DGÖ Genel Sekreterini, Politika Komisyonunu bilgilendirmek ve tavsiyelerde bulunmak, DGÖ Üyelerine özel sektörün bakış açısından gümrük ve uluslararası ticaret konularında bilgi vermek, üzerinde anlaşmaya varılan DGÖ ve diğer ilgili uluslararası belgelerin kabul edilmesini ve etkili bir şekilde uygulanmasını desteklemek, DGÖ tarafından geliştirilen ve kabul edilen programları savunmak ve uygulamak için iş kaynaklarından ve hükümet ilişkilerinden yararlanmak.

Memnuniyetle belirtmek isterim ki; bahsedilen Özel Sektör Danışma Grubuna mart ayı içerisinde başvurumuzu gerçekleştirdik. Türk sivil toplum kuruluşu olarak bu komisyon içerisinden yer almak bizlere gurur verecektir. Ayrıca ülkemizi DGÖ nezdinde Danışma Grubunda temsil etmek ayrıca bir onur olacaktır.

Asıl üyelik ardından üyelerinden aldığı güç ile yeniliklerin ve ilklerin öncüsü olan Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği sadece ülkemizde değil uluslararası arenada da AEO’nun hak ve menfaatleri için görüş ile önerilerini sunmaya devam edecektir.