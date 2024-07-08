- Bergama Tiyatro Festivali beşinci kez perde açmaya hazırlanıyor

Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle yola çıkan Bergama Tiyatro Festivali, 5. edisyonu ile 9-11 Ağustos tarihleri arasında Bergama'da antik yapılardan sokaklarına uzanan taşların izinde, katılımcılarını yeni hikâyelerin peşine düşmeye davet ediyor. Ulusal ve uluslararası tiyatro performanslarının yanı sıra panel ve atölye çalışmalarıyla da katılımcılarına kapsamlı bir deneyim alanı sunan festival programı her sene olduğu gibi bu yıl da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı) ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle hayata geçiriliyor.

Fibabanka ve Ateş Çelik sponsorluğunda BERaBER tarafından Bergama’nın tarihi, özel ve özgün mekânlarında beşinci kez hayat bulacak festival, üç güne yayılan programı boyunca hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikleriyle sanatseverlere kapılarını açacak.

- Despina Vandi gençlerin eğitimine destek için 17 Temmuz’da sahne alacak

Gelenekselleşen yaz konserlerine bir yenisini daha ekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi, Despina Vandi’nin sahne büyük eğitime destek konseri için geri sayıma başladı. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda 17 Temmuz’da gerçekleşecek konserin açılışını TEV Gönüllüleri Eğitime Destek Korosu yapacağı gecenin sunuculuğunu ise Berna Laçin üstlenecek. Konserden elde edilecek gelir, gençlerin eğitimine destek amacıyla kullanılacak

TEV İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Soybayraktar konuyla ilgili yaptğı açıklamada gelenekselleşen destek konserinin sanat ve eğitimi bir araya getirdiğinin altını çizerken, “Bugüne kadar birbirinden değerli birçok sanatçıyı konuk ettiğimiz sahnemizde bu yıl ünlü sanatçı Despina Vandi’yi ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Sanatı ülke sınırlarını aşan kıymetli Yunan sanatçı Despina Vandi, en sevilen özgün parçalarını seslendirerek özel bir geceye imza atacak. Konserimiz değerli Berna Laçin’in sunumu ile hayata geçecek. Bu güzel etkinlikte birbirinden kıymetli bu iki ismi destekçilerimiz ile bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. İzmir’imizin yüce gönüllü insanlarıyla daha çok gencimizin hayatına dokunacağımıza, onların geleceğine ışık tutacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

- “Hamiyet Müzikali” ve “Geçen Gün” ENKA Sanat’ta!

ENKA Açık Hava Tiyatrosu, 12 Temmuz Cuma akşamı, Türk tiyatrosunun önemli rejisörlerinden Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, Deniz Madanoğlu’nun yazdığı Hamiyet Müzikali’ne ev sahipliği yapıyor. Müzikal, 80’ler darbesiyle birlikte daha da yoksullaştırılan ve dayanışma hakkı elinden alınan fabrika işçilerinin dünyasında hem bir emekçi hem anne hem de kadın olmanın tüm yükünü sırtlamış bir hayalperestin, yani Hamiyet’in hikâyesine odaklanıyor. İzleyiciler, onun yaşadığı ve tanık olduğu ihanetler, aşağılanmalar ve hayal kırıklıkları nedeniyle gerçeklikle bağının kopmasına, herkesi ve her şeyini kaybetmesine rağmen, onu unutmayı reddeden bir çocuğun belleğinde ve Peyk şarkılarında sonsuza kadar yaşamaya devam edeceğine tanıklık ediyor.

19 Temmuz akşamı ise ENKA Açık Hava Tiyatrosu, Kerem Kurdoğlu’nun yazdığı ve Naz Erayda ile birlikte yönettikleri Geçen Gün’ü ağırlıyor.

- Salt Araştırma’dan Gregory Michael Kiez anısına…

Salt Galata’nın giriş katında yer alan Salt Araştırma ana mekânı, Global Ports Holding’in kurucularından, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenmiş olan Gregory Michael Kiez’in (1962-2012) anısına isimlendirildi. Mekân, Global Ports Holding ve Global Yatırım Holding'in Salt’a sağladığı destekle Temmuz 2024’ten itibaren on yıl süreyle Salt Araştırma Gregory Michael Kiez Salonu ismiyle kullanıcılara hizmet sunacak.

- Farkındalık yaratan ve atıklara ikinci şans veren eserler sergileniyor

İleri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanımı konusunda bilinç oluşturmak, atıkların değerlendirilerek tekrar kullanıma kazandırılabileceğini sanat ve tasarım aracılığıyla göstermek ve her türlü dönüşümün sürdürülebilir çevresel faydalarına dikkat çekmek üzere yola çıkan sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ. destekleriyle hayata geçirdiği Upcycle İstanbul Art and Design Festival’in üçüncüsünü, bu yıl, 5-9 Haziran tarihleri arasında Müze Gazhane’de ziyaretçilerle buluşturmuştu.

Erkan Doğanay’ın sanat danışmanlığında hazırlanan sanat ve tasarım sergileri kapsamında İrfan Önürmen, Gül Ilgaz, Genco Gülan, Pınar Akkurt, Mahmut Celayir, Devabil Kara, Nergiz Yeşil, Mehmet Kavukçu, Aynur Önürmen, Eylem Pala’nın da aralarında bulunduğu 40 sanatçının kaynakları verimli kullanma, iklim krizi, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratan ve atıklara ikinci şans veren eserleri de yer alıyordu.

- Terrazza Italia’nın Executive Chef’i Claudio Chinali ile “Chef’s Table”

Zorlu Center Köprü katında, Boğaz manzarası ile Eataly’nin içerisinde kültürlerarası bir mutfak deneyimi sunan Terazza Italia’da, Şef Claudio Chinali ile “Chef’s Table” etkinlik serisinin üçüncüsü 11 Temmuz Perşembe akşamı lezzet tutkunlarını bekliyor.

Misafirlerine keyifli bir gastronomi deneyimi yaşatmayı hedefleyen Şef Claudio Chinali, yaz lezzetlerinden oluşan özel olarak hazırladığı menü ile İtalyan dokunuşunu, mevsimsel ürünlerin değerlerini ve şefin özel sunum tekniklerini yakından keşfetme imkânı sunuyor. Tamamen o geceye özel hazırlanan menü, katılımcılar için sürpriz lezzetler içeriyor.