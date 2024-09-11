Beslenme çantasını bakanlık doldursun

Çocuklarımızı koruyamıyor, besleyemiyor ve Narin örneğindeki gibi hayatta tutamıyoruz. Veliler, beslenme çantası hazırlarken enflasyonun pençesinde çaresiz kalıyor. Sınıfta açlık yüzünden uyuklayan çocuklarımız var ve beslenme çantalarına, gereken gıda maddelerini koyamıyoruz.

Bütçeyi; işimize gelmeyen her alanda bahane ediyor fakat itibara, lükse, kamu harcamasına, makam otoları, cam binalara, ağırlama, törenlere harcıyoruz ya… Acaba Eğitim bakanının aklına, çocuklarımıza beslenme çantası hazırlamak neden gelmez? Bütçeyi buna bahane etmeyin sakın.

Çocukları sütten erken kesiverdik

Para verin demiyoruz, sadece okul çocuklarımızın beslenme çantalarını siz doldurun diyoruz. Bedava öğle yemeği verin diyoruz. Protein, vitamin, karbonhidrat ve içecek dengesiyle sağlıklı bir beslenme çantası tasarlayın ve büyüme çağındaki her çocuğumuza verin diyoruz. İtibara var, çocuğa yok mu?

Bundan 12 yıl önce Tarım, Eğitim ve Sağlık Bakanlığı birlikteliğiyle, ilkokul çocuklarına süt dağıtalım dedik. Adını da “OKUL SÜTÜ AKIL KÜPÜ” koyduk. Ama becerip dağıtamadık ve daha ilk günde 32 bin çocuğu bayat süt yüzünden hastanelik ettik; bunu, alerjiyi bahane edip çocuklarımızı sütten kestik.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Beslenmeye dair…

Beslenme çantası neden önemli?

Çocuklar eksik beslenince gelişimleri yarım kalıyor. Derse odaklanamıyor, uyukluyor, vitaminsiz, proteinsiz kalıyorlar. Kantinde her şey pahalı ve ailelerin harçlıkları beslenme çantasını doldurmaya yetmiyor. Eksik beslenen çocuğu zekâ gelişimi de yavaşlıyor, okul performansı düşüyor, gelişemiyor.

Yetersiz protein beyni etkiler mi?

Yetersiz protein alma beyin gelişmesini önler, zekâ geriliği yapar. Nitekim yetersiz beslenme yüzünden ülkenin zekâ düzeyi gerilemeye başladı. Kabul edilebilir zekâ düzeyi olan 90 IQ’nun bir tık altına düştük ve 89’a indik. Nesli tükenmekte olan pandanın zekâ düzeyinin 65 olduğunu unutma…

not/ Beslenme çantası nasıl hazırlanmalı?

Bakanlığa önerdiğim öğrencilere beslenme çantası verilmesi fikrini çok kişiyle paylaştım. “Diyanete ödenek aktarmak yerine öğrencilere hiç değilse öğle yemeği verilsin” görüşü ağırlık kazandı. Ben de bu çantada neler olabileceğini soruşturdum, mütevazı bir bütçe ile Bakanlık bunu pekâlâ sağlayabilir.

Sağlıklı ve besin gruplarını kapsayan yiyecekler bir arada olmalı. Kolay taşınabilir, kokmayan, bozulmayan besinler seçilebilir. Süt ve süt ürünleri mutlaka dâhil edilmeli okul sütü geri gelmeli.

Eğer sütten rahatsızlık varsa birkaç dilim peynir konulabilir. Haşlanmış yumurta daima iyi fikirdir. Tam tahıllı kekler veya poğaçaları biraz fazla dilim ekleyerek daha iştahlı arkadaşlarıyla paylaşmasını sağlanabilir. Ara öğünlerde yiyebileceği ceviz, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı ve incir eklenebilir.

Taze meyve, sebze konulabilir. İçecekte su tüketimi teşvik edilebilir. Ayran, kefir, kalsiyum gibi içecekleri de beslenme çantasına konulası besinlerdir ve bakanlık tüm bunları sağlayabilir.

Örnek beslenme çantası; PAZARTESİ: Peynirli bol yeşillikli sandviç, ev yapımı meyve suyu, kuru meyve, kuruyemiş, SALI: Tam tahıllı poğaça, ayran, meyve, kuruyemiş, ÇARŞAMBA: Ev yapımı cevizli kek, 1 bardak süt, kuru ya da taze meyve, mevsim sebzesi, PERŞEMBE: Meyveli yoğurt, 3 adet ceviz, küçük bir tost, mevsim sebze ya da meyvesi, CUMA: Ev yapımı peynirli krep, ayran, kuruyemiş.