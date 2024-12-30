Bilişim altyapısı yapay zekâya hazırlanıyor

Kurumsal yazılımla ilgili olanların tanıdığı şirketlerden IFS, sürekli radarımda tuttuğum şirketlerden biri. 2023 büyümesi ile dikkatimi çekmişti. Şu anda ise, yapay zekâ dünyasının oyuncusu olarak ilgi gösterilmesi gereken bir şirket konumunda...

Kurumsal yazılımın en önemli parçası olarak kurumsal kaynak planlamasını (ERP) gördüğümüz günlerden beri bu pazarın önemli oyuncularından biri olarak IFS’i biliyoruz. Ancak ben bugün IFS’i yapay zekâ ile kurumsal teknolojinin birleştiği noktayı anlatmak için bir araç olarak kullanacağım. IFS CEO’su Ergin Öztürk’e, yapay zekâ ile 5G’yi birlikte düşünmesi gerektiğini hatırlattıktan sonra asıl konuya gireyim. IFS zaten bulut açılımı yapan bir şirket olarak bu gidişatın muhtemelen benden daha fazla farkında ancak ben bu olguyu da 2025 başından itibaren gireceğimiz açıklanan 5G sürecinde radyo ile bilgi işlemin artık farklı şirketlerden tarafından sunulan hizmetler olduğunu göstermek için maske olarak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi, IFS şimdiden bu yazı için kaldıraç görevi görmeye başladı. Üstelik benim uydurduğum terimiyle bu servis olarak kaldıraç (Leverage as a Service-LaaS), IFS’in ERP, EAM, FSM ve ESM kısaltmaları ile ifade edilen kurumsal iş uygulamaları ürün portföyünde yer almıyor. Bu kadar matrakçılık yapmaya çalışıp yaklaşan 2025’in neşe, mutluluk, refah ve daha açık ifade ile değeri olan para getirmesini diledikten sonra ciddiyete geçeyim.

2023’te globalde 1,2 milyar dolarlık ciroya ulaşıp lisans gelirlerinde yüzde 33 büyüme kaydederken Türkiye'de lisans gelirlerinde yüzde 44 büyüme oranı yakalayan IFS, bu büyüme trendini 2024’te de sürdürüyor. 2024’ün üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre; şirket yıllık düzenli gelirini (ARR) yüzde 30 artırarak endüstriyel yazılım çözümlerindeki yerini sağlamlaştırıyor. Lisans gelirindeki yıllık bazlı büyüme ise yüzde 20 oluyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde IFS Cloud kullanan müşteri tabanı yüzde 71 oranında büyürken, IFS’in bulut gelirinde yine yıllık olarak yüzde 46'lık bir artış gerçekleşiyor. Ekonomik büyüklüklere dayanan niceliği bu şekilde ortaya koyduktan sonra gelelim nitelik boyutuna.

Şirket geçen yıl da dahil olmak üzere son dönemde gerçekleştirdiği satın almalar ve endüstriyel yapay zekâ odaklanması ile dikkatimi çekiyor. Bu ikisinin birbirini çok yakından desteklediğini birazdan siz de anlayacaksınız.

Önce endüstriyel yapay zekâ konusuna değineyim. IFS, IFS Cloud 24R2 sürümünde tanıtılan yeni IFS.ai destekli özellikleriyle endüstriyel yapay zekânın daha fazla benimsenmesini hedefliyor. Yeni özellikleriyle IFS.ai; üretim, servis yönetimi, varlık performans yönetimi ve yeni sürdürülebilirlik yönetimi modülleri için 60'tan fazla yeni endüstriyel yapay zekâ yeteneğini bünyesinde barındırıyor. Ben kullanıcı olmadığım için bundan sonrasında IFS’in bunların ayrıntıları konusunda gönderdiği metne sadık kalacağım ancak metnin içindeki övünme ifadelerini ayıklayacağım. Şöyle:

“Uygulamanın yeni özellikleri arasında ana sayfadaki düzenlemeler dikkat çekiyor. Buna göre IFS Cloud için canlı proje durumu görünürlüğü sağlayan, üretkenliği ve verimliliği artıran yeni, dinamik ve yapay zekâ destekli ana sayfada anomaliler otomatik olarak algılanıyor ve düzeltici eylemler öneriliyor, böylece zamandan tasarruf ediliyor ve proje analizinin doğruluğu artıyor. Bu deneyim, yeni bağlam farkında IFS.ai Copilot'u, kullanıcıların varlıkları daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenli planlamasına, yönetmesine, oluşturmasına ve bakımını yapmasına yardımcı olan büyüyen bir etkileşimli widget ekosistemiyle birleştiriyor. IFS.ai Copilot her zamankinden daha derinlere inerek şirket genelinde içgörüler ortaya çıkarıyor. Copilot, müşteri veri kaynaklarıyla entegre edildiğinde önceden yapılandırılmış endüstri yetenekleri daha da güçlü hale geliyor ve kullanıcıların IFS Cloud'da nerede olduğunu biliyor ve bununla ilgili doğru iç görüler sağlıyor.

Varlık Uygulamaları modülünde de yeni ‘IFS.ai Copilot for FMECA’ (Arıza Modları, Etkiler, Kritiklik Analizi) özelliği, bakım maliyetlerini azaltırken ve riskleri hafifletirken optimize edilmiş varlık kullanılabilirliğini sağlıyor. Bir varlığın nasıl arızalanabileceği, bakım stratejileri oluşturma veya ayarlama olasılığının ve sonuçlarının ayrıntılı analizini sağlıyor. AI, analizi desteklemek ve iyileştirmek için kılavuzlar ve bakım raporları gibi yapılandırılmamış bilgilerden içgörüler çıkararak FMECA'yı destekliyor.”

Varlık sözcüğü bizde asset sözcüğünün yanında ruhani bir kavram da olduğu için buradaki “varlık” ifadesinin varlık fonundaki gibi kullanıldığını ve bütün metnin şirketlerin varlığını yenidünya düzeninde sürdürmesi için verimlilikten operasyonel sürekliliğe kadar uzanan ihtiyaçları hedeflediğini yazarak özetleyeyim. Yapay zekâyı abartmak yerine her dönemde geçerli olan kurumsal ihtiyaçların daha iyi karşılanması için yenilikçi bir araç olarak tanımlanması hoşuma gidiyor ve daha doğru buluyorum. Copilot entegrasyonuna bu kadar vurgu yapılırken bunun ötesinde ne yapıldığını görmek ise benim için ayrı bir merak konusu ve 2025’te bu merakımı tatmin etmeyi planlıyorum.

Ancak bu noktada, daha fazlasının olduğunu göstermek için şirketin gerçekleştirdiği satın almalarından konumuzla ilgili olanlara geçeyim.

2023 ve 2024’teki önemli satın almalar büyümeyi besliyor

Bulut ve yapay zekânın birlikte anlam taşımaya başladığı yeni iş dünyasında IFS’in büyümesi ile gerçekleştirdiği satın almaları birlikte değerlendirip sürdürülebilirlik analizi yapmak yerinde olacaktır. Bu satın almaları stratejik olarak niteleyen ve küresel büyüme stratejisinin parçası olduğunun altını çizen IFS’in son iki yıl içinde satın aldığı dört şirketi ele alalım.

1- Poka: IFS, Poka’yı Temmuz 2023’te satın alıyor. Quebec (Kanada) merkezli bir çalışan yönetim platformu sağlayıcısı, fabrika ve saha çalışanlarının iş süreçlerinde daha verimli olmalarını destekleyen Poka’nın sunduğu çözümler, üretim şirketlerinin verimliliklerini ölçmelerine ve kârlılıklarını artırmalarına olanak tanırken, ESG hedeflerine uyum sağlamalarına ve daha güvenli çalışma ortamları oluşturmalarına da katkı sunuyor.

2- Falkonry: IFS’in Eylül 2023’te satın aldığı Falkonry, California merkezli bir endüstriyel yapay zekâ yazılım şirketi. Otomatik ve yüksek hızlı veri analizi sunan çözümleri bulunan Falkonry’nin kendi kendine öğrenen sistemleri, varlıkları, ekipmanları ve endüstriyel süreçleri izleyerek anormal davranışları ve arıza nedenlerini keşfediyor. Bu arada şirketlere bu konuda analiz sunuluyor.

3- EmpowerMX: IFS’in Temmuz 2024’te satın aldığı EmpowerMX, yapay zekâ destekli bir havacılık bakım yazılımı sağlayıcısı. EmpowerMX'in satın alınmasıyla oluşan iş birliğinin, EmpowerMX'in güçlü bakım, onarım ve operasyon (MRO) teknolojisinin IFS’in havacılık ve savunmaya yönelik endüstriyel yapay zekâ çalışmalarına daha fazla farklılaşma ve derinlik kazandırması bekleniyor.

4- Copperleaf Technologies: Karar analitiğinde küresel lider olan Copperleaf Technologies’in Eylül 2024’te 1 milyar Kanada Doları karşılığında satın alınması, IFS’in varlık yoğun endüstrilerdeki büyümesini hızlandırmayı ve küresel genişlemeyi desteklemeyi hedefleyen önemli bir adım oluşturuyor. Bu satın alma, şirketlerin verimliliğini artıran, stratejik ve veri odaklı kararlar almalarını sağlayan araçlar sunma hedefini yönelik olarak da daha güçlü bir duruş yaratıyor.

Satın almaların güçlendirdiği IFS yapısı

Bu satın almaların anlamını daha iyi algılayabilmek için IFS’in yapısına yani satın alınan bu yeni şirketlerin neyi güçlendirdiğine bakmak gerekiyor. Türkiye'de 20, globalde ise 40 yıllık deneyime sahip olan IFS temelde altı ana sektöre odaklanıyor ve bu alanlarda sektörel uzmanlığa dayanan çözümler sunuyor.

IFS’in odaklandığı sektörler, savunma ve havacılık; enerji, altyapı ve doğal kaynaklar; telekomünikasyon; inşaat, taahhüt ve proje endüstrileri; üretim ve servis olarak sunuluyor. Bu veri, IFS’in globaldeki 15 bin ve Türkiye genelindeki 700’ün üzerinde müşterisinin sağladığı ölçek ile birlikte düşünüldüğünde, dijital dönüşüm denklemindeki en önemli iki unsur olan hızlı değişen sektörde değişime uyum sağlama ve değişimi yönetme ile bunu sonuçların görünür olmasını sağlayacak şekilde yapma koşulları sağlanıyor. Bunun üzerine IFS CEO’su Ergin Öztürk’ün şirketler için faydayı anlatırken kullandığı, “dijital dönüşümün avantajlarından faydalanarak kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmesi” ifadesi eklenince formül tamamlanmış oluyor.

2025’in herkese istediğini ve hak ettiğini getirmesini diliyorum.