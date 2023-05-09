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Bir de bu pencereden bakın

Rüştü BOZKURT
Rüştü BOZKURT BUZDAĞININ DİBİ

Kemal Derviş bizim insanımız. Bu ülkenin çok önemli krizlerinden birini aşmak için doğduğu ülkesine, kendi doğruları çerçevesinde bakan, bildiklerini uygulayan bir yurttaşımız. Bütün uygar insanlar gibi, Derviş’in kim olduğuna değil, ne yaptığına bakarak ve neyi kutsal biliyorsak onu tanık göstererek kendimize soralım:

  • Kemal Derviş iyi düzenlenmiş bir ekonomik programın, krizi atlatmada ve normal koşullara dönmede etkili olduğunu kanıtladı mı, kanıtlamadı mı?
  • Bağımsız ve işleyen kurumların oluşturulmasının ekonomide pragmatist ve popülist israfı önleyebildiğini gösterdi mi, göstermedi mi?
  • Uluslararası sisteme gerekli mekanizmaları geliştirmeden karşı çıkmanın büyük bedeller ödettiğini, o nedenle kendi bağımsızlığımızı korumak istiyorsak, uluslararası sistemle uyumun önemli olduğunu hepimize anlattı mı, anlatmadı mı?
  • Kemal Derviş’i  “müstemleke valisi” diye suçlayan zihniyet, onun yürürlüğe koyduğu programdan yararlanarak, ekonomide en başarılı dönemini yaşadı mı, yaşamadı mı?
  • Kemal Derviş’in yurtdışında, örneğin Romanya’da ve diğer ülkelerde uyguladığı ekonomi politikaları  başarılı oldu mu, olmadı mı?
  • Uyguladığı programın sonucunda ülkemizde “orta sınıf” yükseldi mi, yükselmedi mi?
  • Veriye ve analize dayalı olmadan, aklı önyargılara, yerleşik doğrulara ve ezberlere emanet ederek Kemal Derviş’i suçluyorsak, erdemden uzaklaşır mıyız, uzlaşmaz mıyız?

 

Kur’anda İsra Süresi’nin  36. Ayetinde “ Hakkında kesin bilgin olmayan şeyin ardından gitme”  ayetini dikkate alarak, Kemal Derviş ve uygulamalarının yarattığı sonuçları veriye, analize, bilgiye ve anlamaya dayalı değil de, başkalarından duyduklarımızla yargıya varıyor; övüyor ya da suçluyorsak  günahkar olmaz mıyız?

Şimdi bir teknisyen olan Kemal Derviş’in ardından yapacağımız yorumların “anlamlı” olabilmesi için bilgimizin ne kadar net olduğunu kendimize sorma zamanıdır.

Övgüyü kabız, sövgüye amel tavrımız” bizi hiçbir yere götürmez… Verilere erişmek, net bilgi sahibi olmak, nesnel değerlendirmeler yapmak ahlakın temelidir… Herkesi bir de bu pencereden bakarak değerlendirme yapmaya davet ediyorum.

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