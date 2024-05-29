Bir HUV klasiği: “Enflasyonla Mücadele Ve Merkez Bankacılığı” paneli

Bu yazımız hem “duyuru” ve hem de “duygu” içeren bir yazı. Klasik ekonomi üzerine bir yazı değil; ama içeriği ekonomiyle çok ilgili olan bir yazı.

Dilerseniz konunun hem duyuru ve hem de duygu tarafını açıklamaya çalışalım.

Önce “duyuru” tarafı...

Bugün 29 Mayıs 2024 Çarşamba. 11 yıldan beri haftalık yazılarımızı yazdığımız gün.

Ama bu günün anlamlı ve önemli bir tarafı daha var.

Bugün Maliye Hesap Uzmanları Kurulu’nun kuruluşunun 79. yılı. Bugünün anısına, her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediğimiz bir önemli etkinlik var.

Bu yılın konusu, aslında dünyanın ortak konusu ve Türkiye’nin de başat sorunu…

Panelde cevap aranan soru “Enflasyonla Mücadele” olacak. Malum, bu konu özellikle salgın sonrası ve savaşlarla çok öne çıkan tüm dünyanın sorunu. Dünyanın her ülkesinde bu sorun var; ama Türkiye’de çok daha müzmin bir sorun.

Enflasyonla mücadelede kendisine çok önemli rol biçilen merkez bankalarının durumu ele alınacak. Yani dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de fiyat istikrarını koruma ve kollama görevi olan merkez bankalarının bu mücadeledeki rolü tartışılacak.

İşte bu iki başlığı bir araya getiren bir panel bugünkü etkinlik.

Panelin başlığı “Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı”.

Sunuş konuşması, Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı değerli üstadımız ve iş dünyasının önemli temsilcilerinden Ahmet Eren tarafından gerçekleştirilecek.

Paneli, camiayı yakından tanıyan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek onurlandırarak açılış konuşması yapacak.

Panelde, Polonya eski Başbakanı ve Eski Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Marek Belka ile Macaristan eski Merkez Bankası Başkanı Andas Simor konuşacaklar. Alanlarında uzman ve otorite bu merkez bankası başkanları deneyimlerini ve görüşlerini açıklayacaklar.

Bu arada panelimizin moderatörlüğünü de Merkez Bankamızda Baş Ekonomist ve Genel Müdür olarak uzun yıllar görev yapmış olan ve şimdi de Bilkent Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdüren profesör Hakan Kara üstlenecek.

Hatırlatmak gerekirse uzun yıllardan beri bu etkinlik devam ettiriliyor. Örneğin geçen yıl “Yakın Gelecekte Dünya ve Türkiye” başlıklı panelimizde Amerika MIT ekonomi profesörü ve dünyada çalışmalarına en çok atıf yapılan 5 akademisyenden biri Türk kökenli profesör Daron Acemoğlu ile yine Amerika’nın ünlü ekonomistlerinden para doktoru olarak bilinen ve uzun yıllar Bulgaristan’a danışmanlık veren Johns Hopkins Üniversitesinden profesör Steve Hanke vardı. Önceki yıl ekonomi basınının gözüyle Türkiye ekonomisi masaya yatırılmıştı. Daha önceki yıllarda ise; İtalya Eski Başbakanı ile kahin iktisatçı profesör Nouriel Rubini görev almıştı. Yine Amerika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği’nden yetkililerin katıldığı ticaret savaşları konusu işlenmişti. Açıkçası bir Vakıf geleneği…

Gelelim işin “duygu” tarafına…

Bu toplantıyı düzenleyen Maliye Hesap Uzmanları Vakfı mensuplarının kökünü oluşturan Hesap uzmanları Kurulu, bundan 79 yıl önce Maliye Bakanı’na bağlı olarak 1945 yılında kurulmuş. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kurucularından profesör Fritz Neumark gibi dünya çapında ünlü maliyecilerin bile hayranlık duyduğu üstadımız Ali Alaybek kuruluşta görev almış.

Mensubu olmaktan onur duyduğum Hesap Uzmanları Kurulu, ne yazık ki kuruluşundan 66 yıl sonra yani bundan 13 yıl önce bir Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Aslında kapatılan sadece Hesap Uzmanları Kurulu olmadı. Maliye’nin köklü kuruluşlarından Maliye Teftiş Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilatı da kapanmadan nasibini aldı.

Unutmayalım ki toplumları, devletleri, şirketleri ve hatta aileleri yaşatan değerler vardır. Fiziki veya hukuki ömrü bitse de bu değerler yok olmuyor. Aynı şekilde bazı yüz akı eğitim kurumlarımız var. Her kademede bu kurumlar ülkeye değerler yetiştirmeye devam ediyor.

Aslında Hesap Uzmanları Kurulu da öyle bir okul ve ocak gibi camia ve hep değerler yetiştirmiş. Hesap Uzmanları Kurulu mensupları; siyasetin her kademesinde bakan, milletvekili, geçmişte senatör olarak görevler yapmış, merkezi ve yerel yönetimin en üst kademelerinde genel müdür, müsteşar, büyükelçi, belediye başkanı olmuş, iş dünyasının tüm alanlarında patron, genel müdür, üst yönetici, CEO, CFO gibi görevlerde bulunmuş, akademik dünyada her zaman yerini almış.

Hepsinin ortak yönü, üstün mesleki bilgi ve ahlaki değerleri olmuş. Liyakat, bu camianın vazgeçilmezi olarak hep yaşatılmış.

Mülkiye yıllarından beri camiayı çok iyi tanıyan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in toplantıyı onurlandırması da bu yönüyle çok önemli…