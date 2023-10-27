Bitcoin’de mutlu sona doğru

Enflasyon, enflasyon beklentileri ve enflasyon korkusunun en yüksek olduğu dönemde bile Bitcoin bir hedge mekanizması olarak kendisini ispatlayamadı. Ortadoğu'da yaşanan gerginlikle beraber altında net bir yükseliş görürken Bitcoin etf haberleri çıkana kadar bu gerginliğe de bir tepki vermedi.

Kripto varlıklarla ilgi duyuyorsanız son haftalarda yaşanan etf heyecan fırtınasını da mutlak duymuş olmalısınız. Veya NASA’nın Mars misyonu için ayda eğitim görüyor olmalısınız. Çok uzun bir süredir pek çok finans kurumu spot Bitcoine dayalı bir etf yani borsa varlık fonu için SEC’ye başvuruda bulunuyor. Ve her defasında SEC bu başvuruları önce erteliyor ardından ret damgası vuruyor. Aslında global olarak baktığınızda spot bir bitcoin etfi zaten var. Ancak Amerika gibi finansın ve fonların kalbinde bu tip bir fonun kurulması çok daha önemli. Dahası SEC vadeli Bitcoin kontratlarına yatırım yapan bir Bitcoin etfine de izin vermiş durumda. Fakat bu tip fonlar piyasadan doğrudan alım yapmadıkları için fiyat üzerinde etkileri biraz daha sınırlı kalıyor.

SEC Bitcoin’in kolaylıkla manipüle edilebilir bir varlık olarak gördüğü ve sağlıklı bir fiyatlama mekanizması bulunmadığı gerekçesi ile spot başvurulara soğuk yaklaşıyor. Tamamen haksız olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak son zamanlarda iki önemli gelişme yaşandı. İlki çok büyük bir kurum olan Blackrock’ın da etf başvuru kervanına katılması. Bu şirketin adına leke düşürecek bir fon girişiminde bulunmayacağı görüşü ve daha önce yaptığı diğer başvuruların kabul oranı (neredeyse yüzde 100) nedeni ile piyasalarda umutlar yeniden yeşerdi. İkinci gelişme ise Bitcoin’e yatırım yapan ancak borsa yatırım fonu niteliği taşımayan bir fon olan Grayscale Bitcoin fonu ile SEC arasındaki çekişmenin mahkemeye düşmesi ve yargının Grayscale lehine karar vermesi oldu. Grayscale fonu bir borsa yatırım fonuna çevirmek istiyor SEC ise yukarıda paylaştığım nedenleri Grayscale’e de öne sürerek ret ediyordu. Oysa Grayscale zaten büyük oranda Bitcoin yatırımı yapmış durumda ve bunu yaparkan SEC'den bir engelleme ile de karşılaşmadı. Ancak mahkemenin SEC’nin gerekçelerini haklı bulmaması ile bir etf ihtimalinin çok daha arttığı görüşü oluştu. Nitekim Grayscale de fon yapısını değiştirmek için ilk adımı attı.

Bütün bunlar olup biterken takas ve saklama bankası diyebileceğimiz DTCC’de Blackrock’ın etfi için bir cusip numarası (takas kodu) ve hisse kodu yayınlanması ateşe adeta benzin döktü. Bu gelişmelerin üst üste yaşanması ile beraber Bitcoin hisse ve tahvil piyasalarında yoğun bir satış yaşanırken kuvvetli bir ralli ile 35000 seviyesine kadar yükseldi. Kripto varlıklara sıcak bakan birisi olarak elbette bu hareketi ve olası bir borsa yatırım fonu iznini olumlu buluyorum. Ancak asıl soru böyle bir fonun portföylerde nasıl bir rolü olacağı, yani yatırımcıya hangi açıdan hizmet edeceği. Enflasyon, enflasyon beklentileri ve enflasyon korkusunun en yüksek olduğu dönemde bile Bitcoin bir hedge mekanizması olarak kendisini ispatlayamadı. Ortadoğu'da yaşanan gerginlikle beraber altında net bir yükseliş görürken Bitcoin etf haberleri çıkana kadar bu gerginliğe de bir tepki vermedi. Dolayısı ile bir etf iznini sadece zaman meselesi olarak görüyor olsak da sonrasında oluşacak talebin temellerine yönelik kuşkular hala ortadan kalkmış değil. Bu borsa yatırım fonunun kendisinden daha önemli bir nokta. Dahası Bitcoin ve kriptoların hukuki statülerinin (Bitcoin’in bir hisse olmadığı net) netleşmesi kurumsal alımların gelmesi için ana şartlardan bir tanesi. Ancak son dönemde Bitcoin’in Nasdaq ile korelasyonu düşerken altın ile olan ilişkisi kuvvetleniyor. Bu dijital altın görüşünü destekleyerek Bitcoin’in portföy içinde nasıl bir rol oynayacağına dair tartışmaları da sonlandırabilir.

Cumhuriyetimizin 100 yılı tüm milletimize kutlu olsun.



