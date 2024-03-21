Bizde ‘girişimci kanı’ var fabrika yetmiyor, yatırım ve şirket alımı hep gündemde

SYSTEMAIR Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Eroğlu ile kardeşi ve Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Eroğlu, 2024’ün ilk aylarında babaları Vural Eroğlu’nun kurduğu HSK’nın yüzde 90’ının Systemair tarafından satın alındığı günlere döndü:

- 2001-2010 döneminde ortalama yüzde 30 büyüyünce 2010 yılında dünya iklimlendirme devi Systemair’in ilgisini çekmiştik. 2 yıllık görüşme sonrası Systemair, HSK’nın yüzde 90’ını almıştı. Şirketimizin adı “Systemair HSK”ya dönüşmüştü.

İsveç merkezli Systemair’in, HSK’nın hisselerinin yüzde 90’ını almasının üzerinden 12 yıl geçtiğini düşündü:

- Systemair, hisselerimizin küçülmesine rağmen yönetimi bize bırakmıştı. Birlikte 12’nci yıla girdik. Türkiye’deki büyüme fırsatlarına ve dinamizme inanıyorlar.

İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri gibi birçok büyük projede havalandırma sistemleri kurduklarını irdeledi:

- Systemair’i bizimle Ortadoğu’ya gitmeye ikna etmeye çalıştık. İkna olmadılar, fırsatı kaçırdık. Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetlere yönlendirdik. Türkmenistan ve Kazakistan gibi pazarlarda gelişmeye başladık.

Ayşegül Eroğlu, Systemair’e farklı bakış açısı kazandırdıklarını ablasına anımsattı:

- Systemair’in ürünleri Avrupa standartlarındaydı. Bizim bakış açımızla niş alanlara da yönlendik. Otomotiv sektörü başta olmak üzere boyahaneler, savunma sanayi tesislerine dönük projelerde kendimizi geliştirdik.

Aynı ayrıntı Ayça Eroğlu’nun da aklına geldi:

- Fabrika mutfaklarına çözüm geliştirdik. Koku ve nem, ortamdaki insanların konforu ve yiyeceklerin hijyeni açısından önemliydi. Onları gideren çözümler ortaya koyduk.

Antalya’daki bir 5 yıldızlı otel örneğini anımsadı:

- Antalya’daki 5 yıldızlı bir otel ekoloji ünitelerini yurt dışından bir şirkete yaptırmıştı. 1 yıl sonra bizi çağırdılar. Filtreleri çıkardık, simsiyah olmuştu. Periyodik bakımın önemini ortaya koymuş olduk.

Systemair Türkiye olarak ihracat pazarlarına dönük servis stratejilerini gözünün önüne getirdi:

- Biz, ihracat yaptığımız pazarlara gidip mutlaka servis hizmeti veriyoruz.

Ayça Eroğlu ve Ayşegül Eroğlu, gazetemize ziyarete geldi. Onlara Systemair Pazarlama ve Kurumsal İletişim MüdürüMelikcan Çelik ve Pazarlama-Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı Berfin Özel eşlik etti. Mustafa Kemal Çolak ile birlikte Eroğlu kardeşler ve ekibiyle sohbet ettik. Eroğlu kardeşler, benim Mart 2021’de fabrikalarına ziyarete gittiğim pandemi günlerini dikkate alıp, 3 yıllık gelişmeler üzerinde durdu:

- Havalandırma sistemleri için AVM’ler çok önemli pazardı. “AVM pazarı ve otel tarafı bizim için küçülebilir” diye 4-5 yıl önce kafa yormaya başlamıştık. O nedenle fabrikalardaki havalandırma sistemlerine daha çok yoğunlaştık.

Ayça Eroğlu, Sancaktepe’deki pandemi hastanesi projesine döndü:

- Hastanenin havalandırma sistemlerini normal sürenin üçte biri zamanda, 45 günde üretmiştik. Pandemi döneminde fabrikamızı hiç kapatmamıştık zaten.

Ayşegül Eroğlu, Türk mühendisleriyle geliştirdikleri çözümler üzerinde durdu:

- Veri merkezleri, laboratuvarlar için havalandırma sistemi çözümlerini Türk mühendisleri ile birlikte geliştirdik.

Veri merkezleriyle ilgili farklı iklim koşullarındaki çözümlere dikkat çekti:

- Bizim mühendislerimizle Systemair için geliştirdiğimiz çözümler, farklı iklim koşullarındaki veri merkezlerinde öne çıktı. Suudi Arabistan’daki bir proje bizim için enteresandı. Aşırı sıcak dönemde merkezin sağlıklı çalışması veri güvenliği açısından önemliydi. Onu sağladık.

Ayça ve Ayşegül Eroğlu kardeşlere birçok sektörün ihracatta fiyat tutturamamaktan, finansmana erişimden dolayı sıkıntılı olduğunu anımsatıp sordum:

- İş temponuz nasıl? Sizin sektörde piyasa nasıl?

Ayça Eroğlu yanıtladı:

- Mevcut fabrika yetmiyor… Yeni yatırım ve şirket alımı hep gündemimizde yer alıyor. Yatırımda Systemair’in merkezi de bizimle birlikte hareket ediyor. Şirket alımı söz konusu olursa bizim oradaki hisseyi daha büyük düşünüyoruz.

Ardından babaları HSK’nın kurucusu Varol Eroğlu’nu anımsatarak ekledi:

- Bizde girişimci kanı var… O yüzden hep yatırım, yeni şirket alımı için fırsatlara bakıyoruz.

Birçok sektörde yerli-yabancı şirketlerin yatırım konusunda bekleme dönemine girdiği ortamda Systemair Türkiye’nin yatırım iştahının sürmesi, bunu global merkezin de desteklemesi moral veriyor…

Bataryalar ısıya hassas elektrikli araç üreten tesislere sistem kuruyoruz

SYSTEMAIR Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, elektrikli otomobil üreten fabrikalarla ilgili şu noktaya işaret etti:

- Elektrikli araçların en önemli bölümü olan bataryaların ısıya karşı hassasiyeti söz konusu. Dolayısıyla bataryalarda olumsuz etki yaşanmaması için ortam ısısının belirli bir dengede olması gerekiyor. Biz bu sistemi dünyada öne çıkan bazı fabrikalarda kurduk.

İlk uygulamayı Almanya’da bir fabrikaya götürdüklerini belirtti:

- Daha sonra Macaristan ve Türkiye’de de elektrikli araçların bataryalarının fabrikada bulunduğu yerdeki ortam ısısını belirli bir dengede tutan sistemi kurduk.

İhracatta hedef yüzde 70’e çıkmak

SYSTEMAIR Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, yüzde 35 düzeyinde olan ihracatlarının geçen yıl yüzde 52’ye çıktığını belirtti:

- Hedefimiz ihracatımızı yüzde 70’e çıkarmak.

Kilo başına ihracat gelirlerini bu sohbetimizde de sordum, yanıtladı:

- Ortalama 4.5-5 dolar dolayında kilo başına ihracat gelirimiz var. Almanya’ya gönderdiğimiz bazı ürünlerde kilo başına gelirimiz 8.5 doları buluyor.

Depozito İade Makinesi Türkiye’de ‘pilot’ oldu 500 adet ihraç etti

DEPOZİTO İade Makinesi üreten RVM Systems’in Genel Müdürü Ayşegül Eroğlu’na Mart 2021’de fabrikalarında iki örneğini gördüğüm makine ile ilgili son durumu sordum, anlattı:

- Ülkemizde 14 adet pilot makineyi kullanıma açtık. Mart 2021’de iki örnek makinemiz vardı ama asıl çalışmayı geçen 2 yılda yoğunlaştırdık. Bu yıl ülkemizde 7 bin makinenin iade noktalarına kurulması söz konusu olacak. En az yarısını biz vermek isteriz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Depozito Yönetim Sistemi” için bir internet portalı kurduğunu vurguladı:

- Depozito İade Makinesi konusunda ülkemize know-how getirdik ama üzerine biz de eklemeler yaptık. Makineyi bizim gibi ülkemizde üreten de var, ithal makinelerin de gelmesi söz konusu olacak.

Makinenin çalışma sistemi üzerinde durdu:

- Pet şişe atıldığında makine sıkıştırıyor. Tekrar tekrar aynı şişenin atılması bu şekilde önleniyor. Cam şişeler de atıldığında makine kırıyor. Bizim makine 5 cm kalınlığa kadar olanları kırıyor.

Depozitonun iadesinin nasıl gerçekleştiğini merak ettim, yanıtladı:

- Depozito ihalesi, makineye atılan ambalajların karşılığı hesaplanarak mobil uygulama üzerinden gerçekleşecek.