Borsa İstanbul ve SPK’dan gelen düzenlemeler

Depreme rağmen, üç gün sonra kapatılan hisse senedi piyasası işlemleri nedeniyle, Borsa İstanbul önceki hafta eleştirilere maruz kalmıştı. Bu defa, işlemler yeniden başlamadan önce Borsa yönetimi tarafından açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımının yasaklanması, pay piyasasında emir işlem oranının 15:1'den 5:1'e düşürülmesi, VİOP'ta işlem gören tüm sözleşmelerin seans sonunun 5 dakika kısaltılması gibi bazı tedbirler açıklandı.

Bunların yanında Bireysel Emeklilik Sistemi içerisinde bulunan “devlet katkı paylarının” hisse senedi ağırlıkları yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkartıldı. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 8 milyon yatırımcının 355 milyar TL tasarrufu ve devletin, tasarruf sahiplerini teşvik etmek amacıyla onlara destek olarak sunduğu toplam 50 milyar TL bulunuyor. Son olarak halka açık pek çok şirket, hisse fiyatlarını desteklemek adına geri alım planı açıkladı.

Konut verileri

Türkiye genelinde Ocak ayında 97 bin 708 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı 2022’nin aynı ayına göre yüzde 10,6 artış gösterdi. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 16 bin 203'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Yeni konut satışlarında yüzde 1,2’lik artış yaşanırken, ikinci satışlarda yüzde 14,8’lik yükseliş oldu. Satılan konutlar içinde yeni konutların payı yüzde 28’e geriledi. Aralık’ta bu oran yüzde 37 düzeyinde idi.

Yabancılara yapılan konut satışları binde 6 azalarak 4 bin 161 adet seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,3 oldu. Diğer yandan TOKİ, depremden etkilenen 10 ile toplam 30 bin yeni konut inşasına başlanacağını duyurdu. 3-4 katlı olacak evler için Çelik Üreticiler Birliği, üyeleri arasında yeniden inşa amacıyla 4 milyon tonluk ek iç talebin belirlenen şartlarda karşılanıp karşılanamayacağına yönelik bilgi topluyor.

Aralık ayında konut fi yat endeksi önceki aya göre yüzde 5 artışla 662’ye ulaştı. Endekste bir yıllık artış ise yüzde 167 oldu. Başka bir ifadeyle 2021’in Aralık ayında Türkiye’deki ortalama konut fi yatı 100 ise 2022’nin Aralık ayında 267’ye ulaştı. Konut fi yatlarındaki bu sıradışı artışın bir nedeni maliyetlerdeki yükseliş. Önemli bir başka nedeni ise konut alımının pek çok birey için bir yatırım aracına dönüşmüş olması.

Bu hafta güven endeksleri ve PPK’dan gelecek faiz kararı ön planda olacak. Para Piyasası Kurulundan 1 puanlık yeni bir indirim gelme olasılığı var. Çarşamba gecesi ise FED’in son toplantısına ait tutanaklar açıklanacak. Cuma günü Ocak ayı turizm verileri, yeni yıla nasıl bir başlangıç yapıldığını gösterecek.