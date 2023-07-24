Bu hafta gözler FED kararında olacak

Geçen haftanın gündemini Sayın Cumhurbaşkanı’nı Körfez Ziyareti, PPK’dan gelen faiz artışı ile KKM’de 15 puanlık zorunlu karşılık artışı belirlemişti. Bu hafta gözler FED ve Avrupa Merkez Bankasında olacak. Geçen ay güçlenen “yıl sonuna kadar iki kez 25’er baz puanlık artış” beklentisinin ne şekilde hayata geçeceğine yönelik işaretler bu haftaki toplantının karar metninde ve FED Başkanının açıklamalarında aranacak. 27 Temmuz’da TCMB Başkanı Enflasyon Raporu ile kamuoyunun önüne çıkacak. PPK’nın aldığı son iki karar, gelecekte atacağı adımlar, Bankanın enflasyon tahmini ve bunu kontrol altına almak için yapılacaklar konusunda açıklamaları yakından izlenecek.

Konut satışları düşerken, fiyatlar artmaya devam ediyor

Geçen hafta Merkez Bankası tarafından açıklanan veriler, Mayıs ayında konut fiyatlarının Nisan’a göre yüzde 3,6, 2022 yılının Mayıs ayına göre yüzde 103,6 arttığını gösterdi. Ancak konut alacaklar için bu verinin bir de iyi tarafı var. Fiyatlardaki artış hızı son sekiz aydır yavaşlıyor. Eylül 2022’de yıllık fiyat artış oranı yüzde 189’a kadar ulaştıktan sonra, her ay bir öncekinden daha düşük artış oranları görüyoruz. Türkiye genelinde konut fiyatları Eylül 2021’de TCMB’nin faiz indirim serisine başlaması ile tırmanışa geçti. Mayıs 2023 itibarı ile fiyat endeksi 4,5 katına ulaşmış durumda. Önümüzdeki aylarda konut satışlarının düşmeye devam ettiğini, buna karşılık fiyatların da artmaya devam edeceğini görebiliriz. Ancak fiyat artışları çok daha ılımlı olacak ve enflasyondan arındırılmış artışlar zaman zaman negatife dönebilir.

Faiz + miktarsal sıkılaşma

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17.5'e yükseltti. Haziran ayı toplantısında faizi 6,5 puan artıran kurul böylece iki ayda 9 puanlık artış gerçekleştirdi.

Kurul kararında, faiz artırımın yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını bildirdi. Bu, Kur Korumalı Mevduat hesapları için TCMB’de zorunlu karşılık tutulması ve bazı kredi kalemlerinde ek sıkılaştırma olacağı anlamına geliyor ki; KKM’de 15 puanlık zorunlu karşılık uygulanacağı açıklandı.

Haziran bütçe açığı 220 milyar TL

Merkezi yönetim bütçesi Haziran’da 219,6 milyar TL açık verdi. Gelirler yıllık bazda yüzde 48,2 artarken, harcamalar %130 yükseldi. Haziran’da faiz dışı bütçe açığı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 10 katına yükselerek 182,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ocak Haziran döneminde harcamalardaki artış yüzde 101, gelirlerdeki artış yüzde 48,6 olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi ilk 6 ayda 483,2 milyar TL açık verdi.

YURT İÇİ

25 Temmuz 10:00:

■ Temmuz ayı Sektörel güven endeksleri

■ Temmuz ayı Reel sektör güven endeksi

27 Temmuz 10:00: TCMB Enflasyon Raporu

28 Temmuz 10:00

■ Haziran ayı dış ticaret verileri

■ Temmuz ayı ekonomik güven endeksi

YURT DIŞI

25 Temmuz 11:00: Almanya Temmuz İfo endeksi

25 Temmuz 17:00: ABD Temmuz CB tüketici güveni

26 Temmuz 21:00: FED faiz kararı

27 Temmuz 15:15: AMB faiz kararı

27 Temmuz 15:30:

■ ABD dayanıklı mal siparişleri

■ ABD 2. Çeyrek büyüme