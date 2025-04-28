Bulgari, mücevheri yenilenebilir enerji ile üretiyor

Bulgari, İtalya'nın Valenza kentinde dünyanın en büyük tek markalı mücevher üretim tesisini açtı. Tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan ve sürdürülebilir tasarım ilkeleriyle inşa edilen yeni tesis, markanın geleneksel İtalyan zanaatkarlığını ileri teknolojiyle buluşturma vizyonunun bir yansıması olarak öne çıkıyor. Bulgari, bu yatırımla hem üretim kapasitesini artırmayı hem de mücevher sanatındaki yenilikçi yaklaşımını geleceğe taşımayı hedefliyor.

Bulgari’den geçtiğimiz günlerde Made in Italy mirasını ileri taşıyacak önemli bir yatırım geldi. 2011 yılında LVMH tarafından 4,3 milyar Euro’ya satın alınan Roma merkezli lüks marka, 16 Nisan’da İtalya’nın kuzeyindeki Piedmont mücevher üretim bölgesinin kalbinde yer alan Valenza’da, “dünyanın en büyük tek markalı mücevher üretim tesisi”ni açtı. 2017’de Avrupa’nın en büyük üretim tesisini yine burada açmasından sadece sekiz yıl sonra gerçekleşen bu adım aynı zamanda Bulgari’nin büyümesini hız kesmeden devam ettirdiğini gösteren bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Markanın 2023 yılında 3,6 milyar Euro gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Valenza’da açılan tesisin, Bulgari’nin yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve üstün zanaatkarlığa olan bağlılığını geleceğe taşıyacak özelliklere sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Üç binadan oluşan yeni tesis tamamen yenilenebilir enerji ile çalışıyor. 2029 yılına kadar toplamda bin 600 kişiye istihdam sağlaması planlanan tesisin, bölgenin mücevher sanatına katkı sunması da hedefler arasında.

Her ay “on binlerce mücevher” üretiliyor

2013 yılından bu yana Jean-Christophe Babin liderliğinde olan Bulgari, Piedmont bölgesinde daha önce birbirinden uzak iki tesiste faaliyet gösteriyordu. 2017’de marka, tüm birimlerini tek çatı altında toplama kararı aldı. Markanın hızlı büyümesi karşısında başlangıçta fazla büyük görünen Valenza tesisi kısa sürede yetersiz hale geldi. 2020’de genişleme fikri gündeme geldi ve 2022 sonunda büyük bir genişleme planı açıklandı. Mevcut 14 bin metrekarelik yapıya, toplam 19 bin metrekarelik iki yeni bina eklendi. İtalyan mimarlık firması Politecnica tarafından tasarlanan fütüristik tesis; üretim sahaları; metal bileşen üretim tesisleri kalite kontrol ofisleri ve 20 kadar atölyeden oluşuyor. Ve Valenza’da her ay “on binlerce mücevher” üretiliyor. Babin açısından yeni tesis, “sadece Bulgari için değil, aynı zamanda Valenza bölgesi ve küresel mücevher sektörü için de tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor.” Şöyle diyor Babin; “Manifattura’mızın genişlemesi, yalnızca üretim kapasitesi ve alanı iki katına çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda lüks sektörünün gelecekteki dönüşümüne dair cesur bir vizyonu hayata geçirmemizi sağlıyor. Bu proje, mücevher dünyasındaki yeni zanaatları bünyemize katarken, iş birliği içinde olduğumuz paydaşlarla daha yetkin, donanımlı ve ileriye dönük bir ortak olmayı amaçlıyor.” Genişletilen Manifattura, hammaddenin tedarikinden nihai mücevherin üretimine kadar tüm süreci kapsayan dikey entegrasyon stratejisini yansıtarak Bulgari’nin uzun vadeli vizyonunu ortaya koyuyor.

Çalışanların yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor

Merkez binada iki mücevher okulu bulunuyor. Bunlardan biri 2017 yılında kurulan ve ‘markaya özgü zanaatkarlık’ tekniklerinde uzmanlaşmak üzere yeni çalışanlar yetiştiren Bulgari Academy. Diğeri ise, Eylül ayında açılacak olan halka açık ilk eğitim okulu olan Scuola Bulgari. Yılda 80 öğrenci kapasitesine sahip olan okul, Marcianise yakınlarındaki Tarì Design School (TADS) iş birliğiyle kuruldu. Amacı, hem geleneksel hem de en yeni teknolojilere dayalı mücevhercilik tekniklerinde uzmanlar yetiştirmek. Jean-Christophe Babin, bu iki okulda yılda 150 öğrenciye eğitim vereceklerini ve yeni mezunları işe almaya devam edeceklerini söylüyor. Bugün Valenza fabrikasında 31 ülkeden bin 128 kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor. Yaş ortalaması 39. Bulgari, yeni tesisle birlikte üretim kapasitesini 2029’a kadar iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan ilk ve tek mücevher fabrikası

Valenza’daki üretim hem geleneksel yöntemlerle hem de ileri teknolojiye sahip araçlarla gerçekleştiriliyor. Tesisin birçok bölümünde makinelerin çalışmasını izleyen ve çalışanlara bilgi aktaran ekranlar bulunuyor. Örneğin; “değerli malzeme israfını azaltmaya yönelik fikirler” sunmaya teşvik eden bir program uygulanıyor. Tesis, sürdürülebilir tasarımıyla da dikkat çekiyor. LEED Gold sertifikasına sahip olan yapı, yenilikçi teknolojiler ve çevre dostu malzemelerle inşa edilmiş durumda. Babin’e göre, burası, dünyada tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan ilk ve tek mücevher fabrikası. Fabrikanın çatısında 4 bin 100’den fazla güneş paneli yer alıyor. Tesisin çevresindeki arazilerden ise jeotermal enerji elde ediliyor. Enerjinin yarısı tesiste üretiliyor; diğer yarısı ise, Bulgari’nin desteklediği ve jeotermal ile güneş enerjisi ekipmanları kurduğu yerel çiftçilerden satın alınıyor. Tesiste ayrıca çevresel etkileri en aza indirirken verimliliği maksimize etmeyi amaçlayan, optimize edilmiş hava işleme sistemleri, hassas sıcaklık kontrolü, plastik kullanımını sıfıra indiren politikalar ve su yönetim sistemleri de bulunuyor.

Biyoçeşitliliğin korunmasını sağlıyor

Bulgari, çevredeki biyoçeşitliliği artırmak için 8 bin metrekarelik bir alanı yerel bitki türleriyle yeniden ağaçlandırdı, çalışanlar ve Valenza halkı için dinlenme alanları oluşturdu ve yerel bir arıcıyla iş birliği yaparak yaklaşık bir milyon arının yaşadığı 10 kovan kurdu…

Halka açık mücevher eğitim merkezi

Manifattura Bulgari, 2017 yılındaki açılışından bu yana İtalyan zanaatkarlığının küresel bir simgesi olarak değerlendiriliyor. Genişletilen tesis, yenilik, deneyimlerin gelecek nesillere aktarımı ve sürdürülebilirlik gibi temel değerlere dayanan bir ekosistem olarak rolünü pekiştirirken, Bulgari’nin üretim tesislerine yönelik bütünsel vizyonunu da yansıtıyor. Merkezde hayata geçirilen halka açık ilk mücevherat eğitim merkezi Scuola Bulgari, altın işçiliği ve değerli taş yerleştirme alanlarında profesyonel eğitim programları sunarak, Valenza’nın zanaatkarlık mirasının sürekliliğini sağlamayı hedefl iyor. TADS iş birliğiyle geliştirilen Scuola Bulgari, hâlihazırda faaliyet gösteren Bulgari Jewelry Academy ile birlikte çalışarak, geleneksel kuyumculuk tekniklerini yenilikçi metodolojilerle birleştirmekte ve bu sanatı modern bir yaklaşımla geleceğe taşıyor.