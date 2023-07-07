Buraya kadar sorunsuz geldik

Borç tavanı konusunun çözülmesi ile berber yeni bir kabus senaryosu üzerinde çalışmaya başlayan piyasa neredeyse sıfırı tüketmiş olan Hazine’nin Fed hesabına gözlerini dikti. Zira tavanının yükseltilmesi ile beraber ABD Hazinesi 1 trilyon dolara yakın bir borçlanma gerçekleştireceğini ve eylül ayı itibarı ile de hesabını 600 milyar dolar seviyesine çekeceğini açıkladı.

Buradan nasıl bir çöküş senaryosu çıkartılabilir? Hazine ihraçlarına para temelde 2 kaynaktan gelebilir. Bir tanesi banka krizi ile beraber rekorlar kıran para piyasası fonları ve dolayısı ile ters repo diğeri de hane halkı. Fed’in Z1 raporunda gecikmeli olarak hane halkının davranış biçimini takip edebiliyoruz. 2022 4. Çeyrek itibarı ile hane halkının (Z1’de başka hesaplar da bu grafiğe katkıda bulunuyor ama önemli olan HH) hazine tahvillerine teveccühü ziyadesi ile artmış durumda (artan getiriler ve doğrundan alabiliyor olmaları elbette ana dinamikler) . Dolayısı ile 1 trilyon dolarlık bu ihraçlar ilk başta belli oranda banka rezervlerinin azalması ile sonuçlanacaktır. Daha sonra getiri yükselişi ile para piyasası fonlarının strateji değişikliği, kamu harcamalarını başlaması vb nedenlerle rezervlere geri dönüş olacak. 2018-19 döneminde rezervlerde yaşanan sert gerileme repo oranlarında büyük bir yükselişi tetiklemiş ve kısa vadeli bir finansal panik yaşamıştık. Bu nedenle bu defa rezervlerde yaşanacak düşüşün dikkatle takip ediliyordu.

Ancak beklenen olmadı ve banka rezervlerinde ılımlı bir gerileme ki Fed de bilançosunu daraltmaya devam ediyor, yaşanırken ters repo büyüklüğünde de net geri çekilmeler söz konusu oldu. Grafikte ters repo büyüklüğünü görüyorsunuz. Mart ayında 2.2 trilyon civarında olan repo büyüklüğü Haziran sonunda 2 trilyon dolara gerilemişti. 5 Temmuz itibarı ile ise 1.86 trilyon dolarda bulunuyor.

Şimdi de Hazine’nin hesabına bakalım. Fed’in açıkladığı son verilere göre Hazine hesabı 50 milyar doların altından 390 milyar dolara yükselmiş durumda. Eylül ayı hedefinin 600 milyar dolar olduğunu yukarıda belirtmiştim. Yani hedeflenen miktrın 2/3’üne ulaşılmış durumda. Bu seviyeye kadar bankacılık sisteminde bir likidite sorunu yaşamadan gelmemiz hem piyas hem de Fed açısından son derece olumlu. Ancak bir yandan da para piyasası fonlarından çıkışların başladığını görüyoruz. Şayet bu çıkışlar bir süre sonra hisse senedi piyasası gibi riski varlıklara geçerse yaşanacak yükseliş Fed’in işini zorlaştıracaktır.