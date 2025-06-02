  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Serbest Kürsü
  4. Büyük her zaman kazanır mı?

Büyük her zaman kazanır mı?

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

CEVDET ALEMDAR

[email protected]

Nehrin kenarında duran yaşlı bir adam, yanındaki çocuğa şöyle demiş:

“Bak, şu iki balık suda ne kadar sakin ve mutlu.”

Bunu duyan balıklardan biri diğerine dönüp sormuş:

“Su ne demek?”

Bizimki de o hesap. Büyüklük ekonomisinin içinde yüzüyoruz.   

Peki bu sistem hep böyle sürecek mi?

Yeni bir teknoloji ortaya çıkar, önce karmaşıktır ve pahalıdır. Zamanla kullanımı kolaylaşır, fiyatı düşer. Bizans’ın mor boyası, Çin’in porseleni, MR cihazları… Hepsi bu yoldan geçti.

Ama neden? Neden bir teknoloji en baştan değil de, zaman içinde ucuzlaşıyor?

Cevap: Ölçek ekonomisi. Bu sıradan bir kavram değil; yüzyıllardır sanayileşmenin temel taşı. Parlak fikirlerin doğuşunda da, yok oluşunda da kritik eşik.

Çok büyük kapasiteler kur, çok üret, sabit maliyetleri azalt, birim fiyatını daha rekabetçi yap. Bu oyun o kadar alışageldik bir halde ki, temel dinamiklerini sorgulamıyoruz dahi.

Bakın aşağıdaki grafik, birkaç büyük endüstride yeni kurulan fabrikaların 1950’lerden bu yana ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Polimer fabrikaları: 75 kat, Tekstil fabrikaları: 22 kat, Gıda ve içecek fabrikaları: 15 kat.

 

 Son 200 yılda, büyük ölçekle üretim yapan kazandı.

Dünyaya da kazandırdılar.

Bunları yazarken ne sistemin getirdiği devasa eşitsizlikleri, olumsuzlukları unutuyor, ne de sistemin yalnızca ölçek oyunu olduğunu iddia ediyorum.

Yine de, bir anlığına diğer tüm değişkenleri bir kenara bırakıp sadece ölçeğin etkisine bakarsak önce Batı’nın, sonra Çin’in nasıl dev birer sanayi gücüne dönüştüğünü görüyoruz.

Peki bu böyle devam edecek mi?

Yine tüm diğer faktörleri sabit tutarak,  Çerkezköy veya Gaziantep’teki bir fabrikanın rekabetçiliği için artık ölçek ekonomisi tek yol olmayabilir.

Üretimde ve tedarik zincirlerinde kullanılacak yapay zeka, sabit maliyetlerin neredeyse yok edilmesine soyunuyor.

Hem dehşet şekilde verimlilik getirerek, hem de yapılan işin yeniden tasarımı ile.

Evet, buradaki “dehşet şekilde” kelimeleri birçok anlam ifade ediyor.

Maalesef. 

Denizi kırbaçlamadan, çok dikkatli olmalıyız.

Yükselen sular ile konu “nesnelerin internetiyle fabrikaların dijital ikizleri oluşturulması ve üretim akışındaki darboğazların bu sayede tespit edilip çözülmesine”, “yaratıcılık, tasarım ve meşruluk yargısının insanın elinde kalmasına” geliyor ama bu kadar tekniğe girmeye gerek yok.

Bugün dahi küçükler, büyüklerle çok daha çevik bir şekilde rekabet edebiliyor. Bunu da en iyi, mağazasına girmemiş müşterisine, motoruna benzin koymadığı, maaş ödemediği bir kurye ile sipariş gönderebilen nalbur kardeşimiz biliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vergi yükü vatandaşın sırtında 02 Haziran 2025
Hâlâ “eski Çin malı” algısında kalanlar için yeni dönem zor olacak (1) 02 Haziran 2025
Gıda atıklarının gezegenimize etkileri 02 Haziran 2025
Bir Doğu’dan bir Batı’dan 21 Mayıs 2025
Bir Sistem Çöküşü: Açlık Oyunu Ekonomisi Türkiye’de nasıl işliyor? 21 Mayıs 2025
Yatırım teşvik kapsamında inşaatlarda devreden KDV finansal yükü azaltılmalı 21 Mayıs 2025
Nükleer enerji, yeşil düzenlemeler kapsamında açık bir şekilde tanınmalı 16 Mayıs 2025
Mersin üzerinden ‘gıda koridoru’ kurulmalı 16 Mayıs 2025
Kalkınma bağlamında yoksulluğun yönetiminde sosyal kamu harcamaların ekonomi politiği 15 Mayıs 2025
Bir bankadan fazlası: TKYB ve dönüşümün hikâyesi 14 Mayıs 2025