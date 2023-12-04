Büyümede dikkat çeken başlıklar

● Ekonomi, son çeyrekte yıllık bazda yüzde 5,9, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüdü.



● GSYH üçüncü çeyrek itibariyle 1 trilyon 75 milyar dolara yükseldi



● Yıllık büyüme son beş çeyreğin en yüksek düzeyine ulaştı.

● Büyümeyi bu çeyrekte de özel tüketim sırtladı, ancak katkısı azaldı.



● Tüketim harcamalarındaki artış son 8 çeyreğin en yavaş hızına geriledi.



● Yatırımlarda büyüme son 9 çeyreğin en yüksek hızına ulaştı ve büyümeye önemli katkı verdi.



● 2,5 yıl aradan sonra ilk kez yatırım büyümesi, tüketim büyümesinin üzerinde gerçekleşti.



● 16 çeyrektir üst üste artan makine-teçhizat yatırımlarının son çeyrekte yüzde 23.7 büyüdü.



● Dört çeyrektir büyüyen inşaat yatırımları son çeyrekte hızını artırarak yüzde 7.9 artış gösterdi.

● Sektörel bazda en zayıf performans tarım sektöründen geldi.



● Son çeyrekte tarım sektörü binde 3, sanayi sektörü yüzde 5,7, inşaat sektörü yüzde 8,1, hizmetler sektörü ise yüzde 4,3 büyüdü.



● Sanayi sektörünün dört çeyrek daralmadan sonra yeniden büyümeye geçti.



● Hizmetler sektörü son 11 çeyreğin en yavaş büyümesini gerçekleştirdi



● 3 yıl aradan sonra ilk kez sanayi sektörü hizmetlerden daha yüksek bir büyüme hızı performansı gösterdi.



● Sanayi-hizmet büyümesindeki dengelenme, “üretime dayalı büyüme” ideali açısından başka bir olumlu işaret.



● İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 32.2’ye geriledi. Büyüme verisinin en dikkat çekici tarafı tüketim ve yatırım büyümesindeki değişimdi. 2021’de başlayan faiz indirimleri ve izleyen dönemde suni olarak baskılanan kur nedeniyle tüketim harcamaları çok hızlı artmış, reel tüketim büyümesi ortalama yüzde 17-18 civarına ulaşmıştı. Buna karşılık yatırım harcamaları, çok cılız bir performans göstermiş ve son iki yılda ortalama yüzde 2 civarında büyümüştü. Bu hafta açıklanan verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde özel tüketim harcamaları reel olarak yüzde 11,2 büyürken, yatırım harcamaları yüzde 14,7 arttı. Böylece iki gösterge arasındaki sağlıksız ayrışma sona erdi.

YURTİÇİ



Pazartesi 10:00: Aralık ayı enflasyon verileri

Pazartesi 11:00: Aralık ayı geçici dış ticaret verileri

YURTDIŞI

Perşembe 13:00: Euro Bölgesi 3. Çeyrek büyüme

Cuma 16:30: ABD Kasım ayı işgücü verileri

Cuma 18:00: ABD Aralık ayı Michigan güven endeksi