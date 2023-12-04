  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. H. Bader ARSLAN
  4. Büyümede dikkat çeken başlıklar

Büyümede dikkat çeken başlıklar

H. Bader ARSLAN
H. Bader ARSLAN

Ekonomi, son çeyrekte yıllık bazda yüzde 5,9, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüdü.

● GSYH üçüncü çeyrek itibariyle 1 trilyon 75 milyar dolara yükseldi

● Yıllık büyüme son beş çeyreğin en yüksek düzeyine ulaştı.

● Büyümeyi bu çeyrekte de özel tüketim sırtladı, ancak katkısı azaldı.

● Tüketim harcamalarındaki artış son 8 çeyreğin en yavaş hızına geriledi.

● Yatırımlarda büyüme son 9 çeyreğin en yüksek hızına ulaştı ve büyümeye önemli katkı verdi.

● 2,5 yıl aradan sonra ilk kez yatırım büyümesi, tüketim büyümesinin üzerinde gerçekleşti.

● 16 çeyrektir üst üste artan makine-teçhizat yatırımlarının son çeyrekte yüzde 23.7 büyüdü.

● Dört çeyrektir büyüyen inşaat yatırımları son çeyrekte hızını artırarak yüzde 7.9 artış gösterdi.

● Sektörel bazda en zayıf performans tarım sektöründen geldi.

● Son çeyrekte tarım sektörü binde 3, sanayi sektörü yüzde 5,7, inşaat sektörü yüzde 8,1, hizmetler sektörü ise yüzde 4,3 büyüdü.

● Sanayi sektörünün dört çeyrek daralmadan sonra yeniden büyümeye geçti.

● Hizmetler sektörü son 11 çeyreğin en yavaş büyümesini gerçekleştirdi

● 3 yıl aradan sonra ilk kez sanayi sektörü hizmetlerden daha yüksek bir büyüme hızı performansı gösterdi.

● Sanayi-hizmet büyümesindeki dengelenme, “üretime dayalı büyüme” ideali açısından başka bir olumlu işaret.

● İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 32.2’ye geriledi. Büyüme verisinin en dikkat çekici tarafı tüketim ve yatırım büyümesindeki değişimdi. 2021’de başlayan faiz indirimleri ve izleyen dönemde suni olarak baskılanan kur nedeniyle tüketim harcamaları çok hızlı artmış, reel tüketim büyümesi ortalama yüzde 17-18 civarına ulaşmıştı. Buna karşılık yatırım harcamaları, çok cılız bir performans göstermiş ve son iki yılda ortalama yüzde 2 civarında büyümüştü. Bu hafta açıklanan verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde özel tüketim harcamaları reel olarak yüzde 11,2 büyürken, yatırım harcamaları yüzde 14,7 arttı. Böylece iki gösterge arasındaki sağlıksız ayrışma sona erdi.

YURTİÇİ

Pazartesi 10:00: Aralık ayı enflasyon verileri
Pazartesi 11:00: Aralık ayı geçici dış ticaret verileri

YURTDIŞI

Perşembe 13:00: Euro Bölgesi 3. Çeyrek büyüme
Cuma 16:30: ABD Kasım ayı işgücü verileri
Cuma 18:00: ABD Aralık ayı Michigan güven endeksi

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Proaktif karar, proaktif iletişim 27 Kasım 2023
2022’de Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ye Oranı Yüzde 1,32 Oldu 20 Kasım 2023
Sanayinin üretiminde yüksek teknoloji atağı 13 Kasım 2023
İthalat iştahı gerilemiyor fiyatlar düşüyor 06 Kasım 2023
Konut fiyatları önümüzdeki dönemde nasıl seyredecek? 23 Ekim 2023
Perakende satışlarda dikkat çeken yavaşlama 16 Ekim 2023
İthalatın 4 atlısı 09 Ekim 2023
İhracat, iç talepteki yavaşlamayı ikame edemez 02 Ekim 2023
Limit de arttı, peşin ödeme de... 25 Eylül 2023
ECB’nin faiz artışı Türkiye ihracatı için bir risk 18 Eylül 2023