Çalışana sağlanan yol yardımlarında 2025 yılı istisna tutarı

Çalışanlara ücret dışında işverenler tarafından sağlanan ek menfaatlerden biri de yol yardımıdır.

İşveren tarafından yol yardımı nakdi veya ayni olarak yapılabilmektedir.

Yol yardımları servis imkanı olabileceği gibi işe gelip gitmek için kullanılabilen araç yardımı da olabilmektedir. Diğer yandan toplu ulaşım kartı veya nakdi olarak yol yardımı yapılması da mümkündür.

İş mevzuatında işverenin yol yardımı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi kapsamında yol yardımı taahhüt edilmişse, işverenin bu yükümlülüğü yerine getirmesi gerekmektedir.

İşverenlerin çalışan bağlılığını ve iş barışını artırmak için gönüllü olarak yol yardımı sağlaması, motivasyonu yükselten etkili bir uygulamadır. Bu tür destekler, özellikle büyük şehirlerde uzun ve maliyetli işe gidiş gelişleri olan çalışanlar için önemli bir avantajdır.

Yol yardımı istisnaları

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 10 numaralı bendinde yol yardımlarının gelir vergisi istisnası hüküm altındadır.

7194 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle çalışanlara; toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilmekte yol yardımları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 329) 30 Aralık 2024 tarih ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştı.

Mevcut uygulamada, çalışanlara toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri 2025 yılında 126 TL’ye kadar gelir vergisinden istisnadır.

Bu tutarın üzeri ise ücret olarak kabul edilerek aşan kısım gelir vergisine tabi olacaktır.

Örneğin, çalışanlara işe geldikleri gün için, günlük 126 TL’ye denk gelen toplu taşıma kartı verildiğinde, bu tutar üzerinden gelir vergisine tabi olmayacaktır. Ancak tutar 200 TL olsaydı, 74 TL üzerinden (200 TL – 126 TL) gelir vergisi kesintisi yapılması gerekecekti.

İstisnada yararlanma şartı

Ancak görüldüğü gelir vergisi istisnası yalnızca toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilmekte yol yardımları için geçerlidir.

Şirketler için uygulama kolaylığı sağlaması açısından toplu yüklemeler açısından “İstanbul Kart” sistemi kullanılabilmesi mümkündür.

Dolayısıyla nakdi olarak sağlanan yol yardımlarında gelir vergisi istisnası bulunmamaktadır.

Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilmekte yol yardımları sosyal güvenlik açısından ayni yardım olarak değerlendirileceğinden sosyal güvenlik primine tabi olmayacaktır.

Buna karşın nakdi olarak sağlanan yol yardımlarının sosyal güvenlik primine de tabi olduğu unutulmamalıdır.