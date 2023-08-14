Cari denge 20 ay sonra fazla verdi

Cari denge haziran ayında 674 milyon dolar fazla verdi. Bu 20 aydan sonra verilen ilk fazla olması açısından önemli. Cari denge hesabı en son Ekim 2021’de fazla vermiş, 2021 sonbaharında peş peşe gelen 4 aylık cari fazla ile Merkez Bankası faiz indirimlerine başlamış ve ardından ithalatta sıçrama yaşanmıştı.

Haziran itibarı ile ilk 6 aylık açık 36,8 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış açık 56,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari denge 5.6 milyar dolar fazla verdi.

Önümüzdeki aylarda cari dengedeki bozulmanın son bulduğunu ve açığın daralmaya başladığını göreceğiz.

İŞSİZLİK DİPTEN DÖNDÜ

Mayıs ayında, 2014’ten sonraki en düşük düzeyi olan yüzde 9,5’e gerileyen işsizlik oranı, Haziran’da yüzde 9,6’ya yükseldi. Geçen yılın Haziran’ında oran yüzde 10.4’tü.

Geçtiğimiz aylarda ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen, işsizliğin artmaması büyük oranda tüketimdeki artışın hizmet sektörlerine sağladığı canlılıktan ve sanayi üretiminin zayıf olsa da istikrarlı bir seyir izlemesinden kaynaklanmıştı. Önümüzdeki aylarda muhtemelen bu durumun yavaş yavaş değiştiğini göreceğiz. Tüketim de yavaşlama yeni işe alımları durdurabilir. Maliyetlerdeki artış da bunu destekleyip işten çıkarmalara neden olabilir.

SANAYİ ÜRETİMİNDE SÜRPRİZ ARTIŞ

Sanayi üretimi haziran ayında beklentilerin aksine yıllık bazda yüzde 0,6 yükseldi. Madencilik sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü endeksi yüzde 3,4 düştü.

Sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemi ile neredeyse aynı değerleri aldı. İlk çeyrekte endeks geçen yılın yüzde 1 gerisinde kalmıştı. Bu büyüme için olumlu bir gösterge. Ancak temmuz itibarı ile tüketimdeki yavaşlamanın tetiklemesi ile yön aşağı dönebilir.

BU HAFTA

Bu haftanın gündeminde temmuz ayı konut satışları ve konut fiyatları öne çıkacak. Bu yılın ilk yarısında rekor düzeyde artış gösteren ve önümüzdeki dönemde yeniden gerilemeye başlaması beklenen bütçe açığının temmuz durumunu da salı günü öğreneceğiz.

Piyasaları etkilime gücüne sahip tek dış kaynaklı veri salı öğleden sonra gelecek olan ABD temmuz ayı perakende satışları.

Yurt içi veriler

15 Ağustos 10:00: Temmuz ayı konut satışları

15 Ağustos 11:00: Temmuz ayı bütçe dengesi

16 Ağustos 14:30: Haziran ayı konut fiyat endeksi

18 Ağustos 10:00: Temmuz ayı açılan ve kapanan şirketler

Yurt dışı veriler

15 Ağustos 12:00: Almanya Zew endeksi

15 Ağustos 15:30: ABD perakende sarışlar

16 Ağustos 12:00

*Euro Bölgesi 2. Çeyrek büyüme

* Euro Bölgesi sanayi üretimi

18 Ağustos 12:00: Euro bölgesi tüketici enflasyonu