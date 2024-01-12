Çukurovalılar kitaplar ve yazarlar ile buluşuyor

Adana’ya henüz bahar gelmemiş; sokaklar henüz mis gibi narenciye çiçekleri kokmuyor, ama Mart-Nisan aylarında onlarla bembeyaza dönüşecek şehrin harika kokular salan ağaçları yine turuncu meyveleriyle yüklü… Bu manzara bile etkileyici. Evet, bir kez daha Adana’dayım: Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ve Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Fuarcılık AŞ. destekleri ile hazırlanan Çukurova 16. Kitap Fuarı, 13 Ocak Cumartesi günü Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

Çukurova Kitap Fuarı bu yıl 300’e yakın yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenleniyor. Fuar, panel, söyleşi, şiir dinletisi ile çocuk etkinliklerinden oluşan 93 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu sene de yalnızca Adana ve ilçelerinden değil, önceki yıllarda olduğu gibi çevre illerden de çok sayıda okur geleceğini düşünüyorum. Çünkü, kitapseverler yazarlar ve yayınevleriyle buluşmayı, kültürel etkinliklere katılmayı özlüyorlar, bunu onlarla sohbetlerimden biliyorum. Eminim ki Adana’ya yakın şehirler Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’teki okurlar da kitap fuarı için gün sayıyorlardır.

İlkinden bu yana belki bir iki sene haricinde hep gittim Çukurova Kitap fuarlarına. Adana’nın kamu kurumlarıyla, yerel yöneticileriyle, yazarlarıyla, kitap meraklılarıyla, öğrencileriyle

kitap fuarlarına sahip çıktığına bizzat tanık oldum. İstanbul'dan gelen yazarlar, saatlerce yaptıkları imzalar sonunda kollarında, ellerinde tatlı bir uyuşuklukla otellerine döndüler… Yerel basın gazete, televizyon ve radyolarda kitap fuarını manşetlere, primetime'a taşıdı, konuklarla söyleşiler birbirini izledi…

Bu sene fuara Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Aytül Akal, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Behiç Ak, Buket Uzuner, Doğu Yücel, Engin Alan, Eray Hacıosmanoğlu, Erdem Atay, Faruk Dilaver, Hicabi Demirci, Hidayet Karakuş, Kahraman Tazeoğlu, Kemal Varol, Koray Avcı Çakman, Mine Söğüt, Miyase Sertbarut, Murat Ağırel, Murathan Mungan, Mustafa Balbay, Nihat Genç, Nilgün Ilgaz, Osman Pamukoğlu, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Prof. Dr. Nurullah Genç, Saygı Öztürk, Sedef Kabaş, Sevil Atasoy, Sinan Akyüz, Sinan Meydan, Sinan Yağmur, Şükrü Erbaş, Talha Uğurluel, Timur Soykan, Tülin Kozikoğlu, Ümit Özdağ, Ünal Güner, Yılmaz Özdil, Zeynep Oral’ın da aralarında bulunduğu 500’e yakın şair ve yazar katılacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacaklar.

Fuar kapsamında Tüyap ve Çukurova Edebiyatçılar Derneği tarafından “Çukurova’nın Değerleri” konu başlığında Mehmet H. Doğan, Dadaloğlu, Karacaoğlan, Turan Altuntaş, Muzaffer İzgü, Demirtaş Ceyhun, Kamuran Şipal ve Şener Şen gibi edebiyat dünyasının ustalarının hayatı ve eserleri ile ilgili bir dizi söyleşi gerçekleştirilecek.

Tüyap ve Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından hazırlanan “Yaşar Kemal 100 Yaşında” söyleşisinde usta yazar bir kere daha anılacak.

Çukurova Kitap Fuarı’nın, bölge için önemli bir kültür şöleni olduğunu ve okuma alışkanlıklarına olumlu katkı sağladığını belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, düzenlendiği ilk yıldan bu yana Adana başta olmak üzere ve çevre kentlerden üç milyona yakın okuyucuyu ağırladıklarını dile getirdi. 2024 ilk Kitap Fuarı’nı gerçekleştirdikleri için heyecanlı olduklarını da sözlerine ekleyen Ersözlü “Çukurova Kitap Fuarı, öğrenci, genç, yetişkin, emekli her yaştan okurun ilgi gösterdiği, her zaman çok kalabalık söyleşilere ev sahipliği yapan ve imzaların coşkulu geçtiği bir fuar. Dokuz gün boyunca birbirinden değerli yazar, çizer, kültür insanı ziyaretçilerimizle buluşacak, etkinlikler, söyleşiler, imza günleri yapılacak. Tüm kitapseverleri coşkumuzu paylaşmaya bekliyoruz” dedi.

Fuarla ilgili en güncel haberler, konuk yazarlar, ulaşım bilgileri, etkinlikler ve imza günlerine www.çukuorvakitapfuari.com sitesinden; facebook/tuyapkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarından ulaşılabilecek. Ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesi fuar web sitesinde bulunan ‘Etkinlik Takvimi’ sekmesinden takip edilebilecek.

Girişin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuarı 13-20 Ocak tarihlerinde 10.00 – 20.00, kapanış gününde ise 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Türkiye'de iyi şeyler de oluyor. Umudu yitirmemek gerek! Kitaba olan ilginin hiçbir zaman azalmayacağına inancım tam. Yeni bir kitap fuarının heyecanıyla büyük bir istek ve keyifle Adana’dayım, aynı duygularla döneceğimi biliyorum. Eminim Çukurovalı kitap tutkunları beni yine yanıltmayacak…