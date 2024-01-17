Değişim, küçük adımlarla yaratılan büyük etkiden doğacak   

Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, “İnsanların büyük bir çoğunluğu dünyayı kurtaracak bir kahraman gelecekmiş gibi büyük bir hareketsizlik içerisinde. Oysa öyle olmayacağını hepimiz biliyoruz. Çözümün anahtarı bizde ve tercihlerimizde. Yapı Kredi olarak bu gerçeklerden yola çıkarak, ‘Bir tercih çok şey değiştirir’ dedik ve 2023’ün başında Sürdürülebilir Tercih Programı’nı yani Yapı Kredi Step’i hayata geçirdik” diyor.

“Finans sektörünün sahip olduğu dönüştürücü güçle sürdürülebilirlik konularında büyük bir misyon üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Yeşil tahviller, sürdürülebilirlik bağlantılı krediler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri gibi pek çok ürün ve hizmetimizle sürdürülebilir kalkınma sorunlarına finansal çözümler sunuyoruz” diyor Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın.

“Sürdürülebilir dönüşüm için, topluma ve kurumlara çok fazla iş düşüyor ancak biliyoruz ki bireysel sorumluluk almanın, doğru tercihlerle eyleme geçmenin, küçük de olsa daha iyi ve daha doğru için adım atmanın önemi son derece kritik” diye ekliyor. Yapı Kredi de 2023 yılı başında, “Bir tercih çok şey değiştirir” dedi ve Sürdürülebilir Tercih Programı, Yapı Kredi Step’i hayata geçirdi. “Dünya üzerinde ihtiyacımız olan değişimin, her birimizin küçük adımlarıyla birlikte yaratılacak büyük bir etkiden doğacağını düşünüyoruz” yorumunu yapan Arda Öztaşkın ile, Yapı Kredi Step’i konuştuk.

Çözümün anahtarı bizde ve tercihlerimizde

“Sadece ülkemizin değil, dünyanın en kritik meselelerinden biri iklim ve çevre krizi gibi konular. Ancak, insanların büyük bir çoğunluğu dünyayı kurtaracak bir kahraman gelecekmiş gibi büyük bir hareketsizlik içerisinde. Oysa öyle olmayacağını hepimiz biliyoruz. Çözümün anahtarı bizde ve tercihlerimizde. Sürdürülebilir bir dünya için sorumluluğumuzu ve gücümüzü fark edip, buna uygun tercihler yapmaya başladığımızda dönüşümün büyüyeceğine inanıyoruz. Sorumluluk alan her birey, çevresini de sorumluluk almak için tetikleyecek. Bugün geldiğimiz noktaya bizi geçmişte yapılan tercihler getirdi. Bugünden itibaren yapılacak tercihler de geleceği belirleyecek. Yapı Kredi olarak bu gerçeklerden yola çıkarak, ‘Bir tercih çok şey değiştirir’ dedik ve 2023’ün başında Sürdürülebilir Tercih Programı’nı yani Yapı Kredi Step’i hayata geçirdik.

Sürdürülebilir tercihlerle toplumsal fayda sağlıyorlar

“Yapı Kredi Step ile müşterilerimizi sürdürülebilir tercihlere yönlendiriyor ve bireylerin attığı küçük adımların ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. E-dekont, e-ekstre, ESG yatırım fonları, toplu taşımayı kullanma gibi sürdürülebilir tercihler yapan kullanıcılar, Step puan kazanabiliyor ve bu puanlar sayesinde Yapı Kredi Mobil üzerinden Step’e dahil olan STK’ların projelerine bağış yapılabiliyor. Böylece bireyler, sürdürülebilir tercihlerinin sonuçlarında toplumsal faydaya katkı sağlıyor. Bu anlamda Step, sadece bir program olmaktan çıkarak büyük bir ekosistemi temsil ediyor.”

“Step Markaları” platformu

“Yapı Kredi Step ekosistemini, kendi içerisinde büyük bir kartopu yaratacak şekilde kurguladık. Bireysel müşterilerimizi Step’e dahil ederken diğer yandan da dünyaya saygılı markalardan oluşan “Step Markaları” platformunu kurduk. Bu kapsamda çevreye saygılı üretim yapan, çalışan haklarına saygı duyan, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda adım atmış markaları Step’e dahil ediyoruz. Step’in, özellikle dönüşüm konusunda tüm paydaşlarımızı aktif oyunculara çevirmekle ilgili çok önemli bir misyonu olduğunu söyleyebiliriz. Step üzerinden sürdürülebilir dönüşümü tetiklediğimizde, bütün müşteri havuzumuzla birlikte aslında dönüşümün kendisini ölçeklendirmiş olacağız. Yarattığımız toplam faydayı da yine müşterilerimize raporlayacak, akademik düzeyde de sonuçları ortaya koyacağız. Bunun için Koç Üniversitesi ile birlikte çalışıyoruz. Üye sayısı 450 bini aşan Step’i, Yapı Kredi Mobil’e entegre ettiğimiz günden bugüne oldukça geniş bir kitleye ulaştık. Müşterilerimizin, sürdürülebilir bir dönüşüm için adım atmaya ne kadar hazır ve istekli olduğunu gördük. İnsanlığın önünde, özellikle gelecek nesillerin kaderini belirleyecek zor bir gündem var. Bireylerden başlayacak toplumsal bilinçlenme ile ülkelerin ve şirketlerin atacağı samimi ve yapıcı adımlar, tüm bu sürdürülebilirlik gündeminin başarısını belirleyecek.

BÜTÜNCÜL BAKIŞ AÇISI

“2018 yılından beri Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı’na (TuREEFF) katılıyoruz. TuREEFF programı çerçevesinde enerji verimliliğine yatırım yapan KOBİ’lere ve konutlarda enerji verimliliği yatırımlarına kredi sağladık. Bu kapsamda enerjide tasarruf bilincinin artırılması için müşterilerimize Doğa Dostu Mortgage ürünümüzü sunuyoruz. Yine Doğa Dostu Taşıt Kredisi ile müşterilerimizin sürdürülebilirlik yolculuklarına destek vererek, elektrikli ve hibrit araçların finansmanına özel avantajlı faiz oranları sunuyoruz. ESG odaklı 4 yatırım fonumuz bulunuyor. Türkiye’den Biyoçeşitlilik için Finans Taahhüdü’ne imza atan ilk finans kuruluşu olduk. Dünya çapında bankalar için ilk ve tek net sıfır inisiyatifi olan Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne katılarak, 2050’ye kadar borç verme ve yatırım portföylerimizi net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt ettik. Sürdürülebilir finanstan cinsiyet eşitliğine kadar tüm sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bütüncül bir şekilde ele alıyoruz.”

Sürdürülebilirlik üç bacaklı bir masa

Sürdürülebilirliği üç bacaklı bir masa gibi düşünebiliriz. Bu bacakları insan, gezegen ve ekonomi oluşturuyor. Her biri eşit öneme sahip bu bacaklardan biri olmazsa da masa yıkılıyor. Dolayısıyla her biri eşit öneme sahip. Birini kısa tutsanız bu sefer de masa sallanıyor. Dönemsel olarak daha fazla ağırlık verdiğiniz meseleler olsa da uzun vadede bu bacakların eşit olması gerekiyor.