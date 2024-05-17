Vodafone '5G'yi devreye soktu Sultanlar'ı '0' gecikmeyle izletti

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, “Kadın voleybolcularımız, sporun cinsiyeti olmadığının en güzel ispatlarından biri. Elde ettikleri başarılarla toplumsal cinsiyet yargılarını kırmayı başardılar. Onların bu başarı öyküsü hepimize ilham veriyor ve daha geniş kitlelerce bilinmeyi hak ediyor. Onların yaydığı bu ışığı ve ilhamı toplumun her kesimine ulaştırmak istiyoruz” diyor.

Vodafone, geçtiğimiz yıl Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi’nin İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu.

“Markamızın ülkemizdeki ekonomik gelişimin yanında sosyal gelişime de değer katması hedefiyle toplumların birleştiricisi spora yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullanan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, “Ülkemizde sporcu yetişmesine ve altyapının zenginleşmesine katkıda bulunma ve Türkiye’yi dünyanın öncü spor ülkelerinden biri yapma hedefiyle çalışıyoruz” sözleri ile açıklıyor bu birlikteliğin arkasındaki motivasyonu.

Vodafone’un geçtiğimiz Ekim ayında TVF ile imzaladığı anlaşma, dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği olma özelliğine sahip. Aksoy’un verdiği bilgiye göre, anlaşma, aynı zamanda Türkiye’de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşması konumunda. A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın 2024 Voleybol Milletler Ligi’ndeki ilk maçı 15 Mayıs’ta Japonya ile oldu. Maçı 3-2 kaybetmiş olsak da, yolumuz uzun… Maçı izlemek için gittiğimiz Antalya’da Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile bir araya geldik.

“Bu ışığı ve ilhamı toplumun her kesimine ulaştırmak istiyoruz”

“Bize göre, daha iyi bir gelecek, ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir toplumda ve güçlü kadınlarla mümkün” diyen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy’un yorumları şöyle: “Kadınların geride bırakılmadığı, dijital teknolojilerle daha fazla söz sahibi oldukları, her alanda seslerini duyurabildikleri ve daha eşit imkânlara sahip oldukları bir dünyayı destekliyoruz. Kadın voleybolcularımız, sporun cinsiyeti olmadığının en güzel ispatlarından biri. Elde ettikleri başarılarla toplumsal cinsiyet yargılarını kırmayı başardılar. Onların bu başarı öyküsü hepimize ilham veriyor ve daha geniş kitlelerce bilinmeyi hak ediyor. Onların yaydığı bu ışığı ve ilhamı toplumun her kesimine ulaştırmak istiyoruz.”

Engin Aksoy’un ifade ettiği gibi, “A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın başarısının duyurulmasının” yolu ise teknoloji. Vodafone da, bu hedef doğrultusunda teknolojik altyapısını devreye sokuyor. “Türkiye’de gerçekleşen uluslararası bir spor müsabakasının global çaptaki yayıncılara sıfır gecikmeyle ulaşmasının yolunu 5G teknolojimizi kullanarak açtık” diyen Engin Aksoy, “Sistemin internet ihtiyacını 5G üzerinden sağladık. Maçta bu teknolojiyle oluşturulan istatistiklerin ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara iletilmesini mümkün kılıyoruz” diye ekliyor.

Şahin Gözü teknolojisi devrede

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “’Dünya duysun biz burdayız’ mottosuyla yola çıktığımız süreçte, bugün, spor alanında sponsorluk denince toplam bilinirlikte yüzde 79 ile birinci sıradayız. Bu bilinçle, voleybol sporuna değer katacak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” diyor. Şahin, son dönemdeki çalışmaları hakkında şunları söylüyor: “Geçtiğimiz aylarda Vodafone Sultanlar Ligi’nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim sunmak için çalışmalar yaptık ve play-off ’larda Federasyon ile birlikte bir teknolojik atılım gerçekleştirdik. Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan Şahin Gözü teknolojisini Sultanlar Ligi’ne entegre ettik. Şahin Gözü teknolojisi, lig maçlarında kullanılan Görüntülü Değerlendirme Sistemi’nin kameralarından ayrışarak yapılan kurulumla, neredeyse sıfır gecikmeyle, hem voleybol salonu LED ekranlarına hem de canlı yayına anlık olarak yansıtmayı ve çok kısa sürelerde hakem kararlarına yardımcı olmayı mümkün kılıyor. Voleybol Milletler Ligi döneminde de teknolojideki gücümüzle voleybola katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Antalya Spor Salonu’nda BTK izinlerimizi tamamladık ve 5G’yi Antalya Spor Salonu’na kurduk. Maçta bu teknolojiyle oluşturulan istatistiklerin ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesinin yolunu açıyoruz.”