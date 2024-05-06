Fon büyüklüğümüzün %25’ini yeşil ekonomi girişimleri oluşturacak

2019’da kurulan girişim sermayesi portföy yönetimi şirketi Letven Capital; fikir, başlangıç, büyüme, ileri aşama ve kurumsal firma seviyesinde her biri alanında önemli etkiye sahip girişimlere yatırımlar gerçekleştiriyor. Beşinci yılında yönettiği fon büyüklüğü 5 milyar TL değere ulaşan şirket bugün, Türkiye’nin en büyük 7 girişim sermayesi fonu arasında yer alıyor.

Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, “2024 yılında gayrimenkul teknolojileri alanında 10 milyon dolar, mobilite ve yenilebilir enerji alanında 8 milyon dolar, robot teknolojileri alanında 7,5 milyon dolar, yeşil teknoloji alanında 5 milyon dolar olmak üzere toplamda 30 milyon doların üzerinde yatırım yapma planımız bulunuyor” diyor. Kılıç, odak alanlarını ise, tarım gıda ve teknolojileri, mobilite, lojistik teknolojileri, finansal teknolojiler, yeşil teknolojiler, malzeme teknolojileri, robotik teknolojiler ve otomasyon, havacılık ve dron teknolojileri ile gayrimenkul teknolojileri olarak sıralıyor. Kamil Kılıç ile şirketin hedeflerini konuştuk:

30 GİRİŞİME YATIRIM YAPTIK

“Fikir, başlangıç, büyüme, ileri aşama ve kurumsal firma seviyesinde her biri alanında önemli etkiye sahip girişimlere yatırım yapıyoruz. Son üç yılda yatırımlarımızı hızlandırdık. Robot teknolojilerinde Altınay Robotik; savunma ve havacılık teknolojilerinde Altınay Savunma Teknolojileri; finansal teknolojilerde Linktera; tarım ve gıda teknolojilerinde Alova Farm, Bridgesoft, Agromini; tarımsal fintekte Hasfin; eğitim teknolojilerinde Z-Tech, BOBU; yenilenebilir enerji ve şarj işletmeciliğinde Getaşarj; batarya ve güç elektroniğinde E-Mobitech, Altınay Elektromobilite; e-ticarette Bloom& Fresh başta olmak üzere 25 girişime 72 milyon dolar yatırım yaptık. Yatırımlarımızı kurduğumuz ve yöneticisi olduğumuz girişim sermayesi yatırım fonları aracılığıyla yapıyoruz. 8 adet girişim sermayesi yatırım fonu ile doğrudan 25 girişimde, iştirakleri ile toplamda 30 girişimde yatırımlarımız bulunuyor.”

HALKA ARZ YOLUYLA SERMAYE YARATACAĞIZ

“Şu an itibariyle portföy büyüklüğümüz 150 milyon dolara ulaşıyor. 27 aylık fon yönetim süremizde, toplam portföyümüzün dolar bazında ortalama aylık net kazancı yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Bu rakam İngiltere ve Amerika’da, kitle fonlama, girişim yatırımlarında hisseye çevrilebilir borç sözleşmelerinde kullanılan orana denk. Bu yılın ilk yarısında Altınay Savunma Teknolojileri’ni halka arz etme yönünde çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’deki bir girişim sermayesi yatırım fonu yöneten portföy şirketi olarak, halka arz yoluyla sermaye yaratarak, yeni yatırımlarımıza kaynak sağlayacağız.”

HEDEFİMİZ İLK ÜÇTE YER ALMAK

“2026 yılı sonunda fon sayımızı 20’ye, halka açık girişim sayımızı 5’e, çıkış yaparak kapattığımız fon sayımızı 5 olarak hedefliyoruz. Girişim sermayesi yatırım fonu yöneten portföy şirketleri arasında ilk 3’te yer alma hedefimiz de bulunuyor. Yeşil ekonomi odağımız ile yönettiğimiz fon büyüklüğümüzün yüzde 25’ini yeşil ekonomi girişimlerinden oluşturmak istiyoruz. Yeşil teknolojiler alanında kurumsal firmalar ile kurmuş olduğumuz girişim sermayesi yatırım fonunu 4’e çıkartacağız. Önümüzdeki dönemde 25 milyar liralık bir fon büyüklüğüne ve 250 bin yatırımcıya ulaşacak bir yapıya ulaşma hedefimiz var. Bu hedefe giderken odağımızda yurt dışı da var. Hali hazırda SPK Girişim Sermayesi Yatırım Fonları tebliği gereği fon büyüklüğümüzün yüzde 10'una kadar yurt dışına yatırım yapma imkanımız bulunuyor. Bu yıl, finansal teknolojiler alanında bir yurt dışı yatırımımızın olmasını planlıyoruz. Yurt dışı yatırımcı turunda özellikle tarım, gıda ve teknolojileri, havacılık, robotik, otomasyon ve finansal teknolojiler alanında stratejik yatırım iş birlikleri yaparak, Türkiye’deki fonlarımıza, fon büyüklüğümüzün yüzde 20’si kadar yatırım getirmeyi hedefliyoruz.”

YATIRIMLARIN TEMELİNDE İNSANİ FİNANS YAKLAŞIMI VAR

“Letven Capital’in gerçekleştirdiği yatırımların temelinde insani finans yaklaşımı yatıyor. Dünyada yaşanan dönüşümle birlikte iş dünyasının da buna ayak uyduracak modeller geliştirmesi gerekiyor. Yeşil ekonomi ekosistemi; insani finans yaklaşımını merkeze alarak çok aktörlü inovasyon yöntemiyle iş modeli geliştirmeyi, değer oluşturarak büyümeyi ve üretmeyi odağına alıyor. Yeşil ekonomiye yatırım vizyonunu benimseyerek para odaklı sistem yerine değer ve insani finans odaklı bir sistemin gerekliliğine inanıyoruz. Üretim ve yatırımla büyümek daha sürdürülebilir bir dünyanın da kapılarını açıyor. Ekosistemin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüyüp gelişmesi için yeşil ekonomiye yatırımı teşvik ediyoruz. Değer yaratarak verimliliği artıran, ezber bozan fikirler ve girişimlerin öncülüğünde üretime odaklı bir ekosistem bütününe yatırım gerçekleştiriyoruz. Yatırımcıların, girişimcilerin ve ekosistemde yer alan paydaşların; insan merkezli sürdürülebilir sanayiye geçiş için yeşil ve dijital teknolojilerle dönüşüme ayak uydurarak doğru yatırımlar yapması büyük önem taşıyor.”

GÜNDEMİMİZ YEŞİL EKONOMİYE YATIRIM

“2017 yılında ana sponsor olarak gerçekleştirdiğimiz uluslararası finans zirvesi GPAS İstanbul ile küresel düzeyde yeşil ekonominin ihtiyacı olan yatırım, sermaye ve finans modellerinin üretilmesi ve doğrulanması vizyonunu benimsiyoruz. 7 Mayıs’ta Address İstanbul Hotel’de gerçekleşecek ve ana sponsoru olduğumuz GPAS ISTANBUL Yeşil Ekonomi Yatırım Zirvesi’nde, hem yeşil teknolojiler alanında kurduğumuz GENIUS GSYF, hem de geliştirdiğimiz yeşil teknoloji platformu değer zinciri yöntemi ile, başta ARGE firmaları olmak üzere bu alana yatırım yapmak isteyen 250 firmayı bir araya getirmek arzusundayız. Zirve, lineer ekonomi modelinin sonuçlarına cevap ararken geleceğin iş modellerini yenilikçi ve değer odaklı bir yaklaşımla kurgulayacak. Lineer ekonomi dünya kaynaklarına gün geçtikçe daha fazla zarar vererek telafisi zor krizlere yol açıyor. Bundan dolayı dünyamızın sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm etrafında şekillenmesi gerekiyor.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TEMEL ALAN YAYINLAR

“Yeşil ekonominin özünü oluşturan sürdürülebilirliği merkeze alan bir kütüphane setimiz bulunuyor. Scala Yayıncılık tarafından basılan “Tarım ve Gıdada 2050 Trendleri, Yaşamın Analitiği, Minimalist Girişimci, Gömülü Finans, Borsada Tek Başına, Borsayı Yenmek” kitap serimizin yanı sıra bu yıl Yeşil Kuğular, Enfl asyon Resesyon ve Stagfl asyon Süreçlerinde Yönetim, Dünyanın Alışverişi Bıraktığı Gün ile birlikte bu sene 8 kitap basacağız.”