Kadınlar, yeni nesil girişimcilik tanımını baştan yazıyorlar

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, “Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi, yatırım alan kadınlardan çok daha fazlasını ortaya koyuyor. Artık kadınlar yatırım alan değil, kendi yatırım ekosistemini kuran, teknolojiye yön veren, yeni nesil girişimcilik tanımını baştan yazan aktörler. Bu program da onların yanında, sessizce ama kararlılıkla duruyor” diyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de girişimci kadın oranı yüzde 17,4 ve bu girişimcilerden sadece yüzde 10’u yatırıma başvuruyor. İyi fikirler cesaretle yeşerir, kararlılıkla büyür. Ancak o fikirlerin yatırım alması, hayata geçmesi, küresel ölçekte büyümesi için yalnızca vizyon yetmez; doğru mentörluk, nitelikli destek ve sürdürülebilir bir ekosistem de gerekir.

Türkiye’nin önde gelen yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co da işte bu sorumluluğun bilinciyle yola çıktı ve bugün kadın girişimciliği ile teknoloji odaklı dönüşümün kesişim noktasında önemli bir program yürütüyor: Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi (KTGA). Bu program sadece bir sosyal sorumluluk projesinden ibaret değil. Kadınların teknolojiye yön verdiği, veriye, yapay zekâya, sürdürülebilirliğe, fintek’e dokunduğu bir gelecek kurgusunun ete kemiğe bürünmüş hali.

Teknoloji ile çağın ruhunu yakalamak

ÜNLÜ & Co, 2016 yılında Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Endeavor Türkiye iş birliğiyle başlattığı Kadın Girişimciler Akademisi (KGA) ile girişimcilik ekosistemine cesur bir adım attı. Beş yıl boyunca, 100’ü aşkın kadına yalnızca eğitim değil, vizyon, network ve özgüven kazandırdı. 2023 yılında ise bu deneyim bir üst aşamaya taşındı ve ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü’nün ifade ettiği gibi, Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi (KTGA), çağın ruhunu yakalayan bir program olarak tasarlandı. Bu kez hedef, yalnızca kadın girişimcileri değil; teknolojinin diline hakim, çözüm üretebilen, yatırım alabilecek ölçekte girişimler kurabilen kadın liderleri desteklemek olarak belirlendi.

Rakamların ötesinde başarı hikayesi

KTGA’nın ilk yılında, 81 takımdan 324 kişi başvurdu. Seçilen 15 takım, sağlık teknolojisinden temiz enerjiye, eğitim teknolojilerinden fintek’e kadar birçok alanda çalışmalar yürüttü. Bu girişimlerin yüzde 80’i yatırımcı görüşmeleri yaptı, 4’ü marka tescilini aldı ve 250 bin dolarlık yatırım çekmeyi başardı.

2024-2025 döneminde bu etki çarpan etkisiyle büyüdü. 5 ülke ve 27 şehirden başvuran 200’den fazla kadın girişimciden seçilen 17 girişim, 8 aylık zorlu bir eğitim ve mentorluk sürecine dahil edildi. Bugün bu ekiplerin toplam yatırım hacmi 1.2 milyon doları aşmış durumda.

“Yatırım alan değil, ekosistem yaratan kadınlar”

KTGA’nın en güçlü yönü yalnızca girişim üretmesi değil; bir vizyon yaratması. ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü şöyle anlatıyor: “Bugün bu akademi, yatırım alan kadınlardan çok daha fazlasını ortaya koyuyor. Artık kadınlar yatırım alan değil, kendi yatırım ekosistemini kuran, teknolojiye yön veren, yeni nesil girişimcilik tanımını baştan yazan aktörler. Bu program da onların yanında, sessizce ama kararlılıkla duruyor.”

Bilgi, cesaret, topluluk

KTGA, sadece bir eğitim programı değil. Deneyimli girişimcilerden oluşan mentörluk ağı, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara erişim fırsatları, ÜNLÜ & Co’nun girişim sermayesi kolu olan ÜNLÜ Ventures’ın sağladığı destek, girişimcilerin adım adım büyümesini mümkün kılıyor. Üstelik bu yapı, sadece İstanbul gibi merkezlerde değil, Anadolu’nun farklı şehirlerine, hatta yurtdışındaki Türk kadın girişimcilere de ulaşıyor. Bu yönüyle KTGA, coğrafi eşitsizlikleri de kıran bir rol üstleniyor. ÜNLÜ & Co, 2026’da 30. yılını kutlamaya hazırlanırken, sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeyle değil, sosyal kapsayıcılıkla da mümkün olduğuna inanıyor. KTGA, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri. Yapay zekâdan biyoteknolojiye, veri analitiğinden blokzincire kadar kadınların sesini yükselttiği her alan, bu programın birer meyvesi.

Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, “ÜNLÜ & Co olarak girişimciliği toplumsal kalkınmanın güçlü bir taşıyıcısı olarak görüyoruz. Amacımız kadın girişimcilerin başarı hikayelerini artırarak yeni girişimcilere ilham olmak. Geçtiğimiz 9 yılda Akademi’ye direkt ve dolaylı katkılarla 1 milyon dolara yakın bir kaynak sağladık. Toplamda bine yakın kadın girişimci ile temas ettik, 200’den fazla mezun verdik. KTGA’nın son 2 yılında 450’den fazla girişimciden başvuru aldık” diyor. Bugün Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü’nün liderliğinde KTGA’nın attığı her adım, Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde kadınlara ait yepyeni bir sayfa açıyor. Ve belki de en önemlisi şu: Bu kadınlar yalnızca başarı hikayeleri yazmıyor, geleceğin algoritmalarını da kodluyorlar.

Etki yatırımlarında 3 temel odak

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü’nün yorumları şöyle: “Etki yatırımlarımızda 3 temel odağımız var: Girişimcilik, kadının iş hayatında desteklenmesi ve eğitim. Kurulduğumuz günden bu yana kadınların iş hayatındaki yerine hep çok önem verdik. Önce kendi şirketlerimiz ve faaliyetlerimize odaklandık. Grup çalışanlarımız, ExCo ve Yönetim Kurulu’muzun yüzde 50’si kadın. Geçtiğimiz yıl, Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen %30 Kulübü Türkiye ile “Şirketlerin Yönetim Kurullarında ve Üst Düzey Pozisyonlarında Kadınların Temsilinin Artırılmasını Önemsiyoruz” bildirgesini hazırlayan ve imzalayan ilk 7 şirketten biri olduk. Türkiye’de halka açık şirketlerin Yönetim Kurullarındaki kadın oranına bakıldığında, YK’sında yüzde 25’ten fazla kadın üyesi bulunan Gender Diversity Index ve Women Empowered Board Index sıralamalarında ise ilk 10 şirket arasındayız.”

KTGA mezunları 1,2 milyon dolar yatırım aldı

Ünlü & Co ve Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle düzenlenen ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’nin 2024-2025 dönemi, 27 Mayıs’ta mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Dokuz aylık yoğun süreci tamamlayarak mezun olan kadın girişimciler, farklı yatırımcılardan toplam 1,2 milyon USD yatırım alarak fikirlerini sürdürülebilir iş modellerine dönüştürme yolunda önemli bir desteğe ulaştı. ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi ve GİRVAK Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ve jüri üyeleri değerlendirmeleri sonucunda finale kalan projeler arasında birincilik ödülünü sürdürülebilir tüketimi teşvik eden ve kullanıcıların ürünleri kiralayarak deneyimlemesini sağlayan Varsapp, ikincilik ödülünü nar kabuğu atıklarından ürettiği bitki bazlı biyoderiyle moda ve otomotiv gibi sektörlere çevre dostu çözümler sunan Yugen, üçüncülük ödülünü ise gençlerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını oyunlaştırma yoluyla artıran ve markalara anlık geri bildirim verisi sağlayan Coridor aldı. Program kapsamında ilk kez takdim edilen mansiyon ödülüne ise yapay zeka destekli uyku çözümleri geliştiren Budizzz layık görüldü.