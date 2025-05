Beymen’in ‘söz’ünde gelecek var

Beymen Group ‘Dünyaya Sözümüz Var’ mottosuyla paylaştığı ‘Beymen Promise’ stratejisi kapsamında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Rapor, sadece bir şeff aflık aracı değil; aynı zamanda lüks moda anlayışının değişen dünyaya nasıl ayak uydurduğunun ve hatta bu değişime nasıl yön verdiğinin bir göstergesi.

Dünya genelinde lüks moda sektörü, artık sadece estetik ve ayrıcalık gibi kavramlarla tanımlanmıyor. Sektör yaşadığımız dünyaya karşı çevresel ve toplumsal sorumluluklarla yeniden tanımlanıyor. İklim krizinin derinleştiği, kaynakların azaldığı ve tüketici beklentilerinin hızla değiştiği bir dönemde, sürdürülebilirlik, lüks markalar için bir tercihten çok bir zorunluluğa dönüşüyor. Bu dönüşümün Türkiye’deki öncülerinden biri olan Beymen Group, Beymen Promise sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hazırladığı ilk sürdürülebilirlik raporunu kamuoyuyla paylaştı. Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uygun olarak hazırlanan rapor, Beymen Group’un 2024 yılı boyunca çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında attığı adımları, kaydettiği ilerlemeyi ve gelecek hedefl erini şeff af bir şekilde ortaya koyuyor. Grup, bu raporla yalnızca bir yılı değerlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda sürdürülebilirlik yolculuğunda kararlı ve somut adımlarla ilerleyen bir dönüşümün hikâyesini paydaşlarıyla paylaşıyor. Yani; Beymen Group’un bu ilk sürdürülebilirlik raporu, sadece bir hesap verme aracı değil; aynı zamanda lüks moda anlayışının değişen dünyaya nasıl ayak uydurduğunun ve hatta bu değişime nasıl yön verdiğinin bir göstergesi.

Elif Çapçı: Etki gücümüz, değişimi hızlandırma gücümüz ve sorumluluğumuz çok büyük

Geleceğe daha sorumlu, daha adil ve daha sürdürülebilir bir vizyon sunma hedefi doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söylüyor: “İklim krizi her geçen gün daha ciddi bir sürdürülebilirlik riskine dönüşüyor ve Dünyayı, hayatımızı ve iş modellerimizi direkt olarak etkilediği için her birimizi daha sürdürülebilir çözümler arama yoluna itiyor. Beymen Group; Beymen, Beymen Club, Network ve Divarese markaları, 4 bini aşan çalışan, 250’nin üzerinde mağaza ve mağazalarımızda yer verdiğimiz bin 500’ü aşkın marka ilişkisine sahip. Ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek dijital lüks platformu Beymen.com da grubumuzun bünyesinde. Lüks moda ve tekstiledokunan her alanda varız, bu alanda Türkiye’deki tedarikçi ekosistemi için çok önemli bir yere sahibiz. Dolayısıyla etki gücümüz de, yaratacağımız dönüşümle değişimi hızlandırma gücümüz de ve elbette sorumluluğumuz da çok büyük. Biz Beymen Promise ile modada sürdürülebilirlik yolculuğumuza başlarken, tasarımdan üretime, alışveriş alışkanlıklarımızdan, kullandığımız ürünlerin yaşam sürelerine ve geri dönüşümlerine uzanan pek çok alanı kapsayacak şekilde yola çıktık. Ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl eri’ni kendimize referans aldık. ‘Dünyaya Sözümüz Var’ mottosuyla paylaştığımız ‘Beymen Promise’ ile daha iyi bir gelecek vizyonu ile yola çıktık. Danışmanlıklar aldık. Öncelikle, alanında uzman kurumlar ile içeride bir inceleme süreci başlattık. Çevre, Ambalaj, Döngüsel Ekonomi, Ürün – Recycle, Tedarik, Yönetişim ve İnsan olmak üzere 7 çalışma grubumuzu kurduk. Sürdürülebilirlik yol haritamızı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim stratejilerimiz çerçevesinde kapsayıcı, şeff af ve ölçülebilir bir yaklaşımla belirledik. ESG hedefl erimizi tanımladık. Geçtiğimiz 1 yıl tüm bu açılardan nerede olduğumuzu anlamak ve şeff af bir dönüşüm yolculuğu başlatmak açısından çok önemliydi. Bu kapsamda 2024 yılındaki faaliyetlerimizi ilk sürdürülebilirlik raporumuzda paydaşlarımızla buluşturmanın heyecanı içindeyiz.”

7 ana başlık

Grubun sürdürülebilirlik çalışmaları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları rehberliğinde şekillendiriliyor. Çevre, ambalaj, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir ürün, tedarik zinciri, yönetişim ve insan odaklılık gibi başlıklarda oluşturulan 7 çalışma grubuyla, sürdürülebilirlik stratejisi ölçülebilir, kapsayıcı ve şeff af bir yapıya oturtuluyor.

Sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında 2024 yılı raporunda öne çıkan noktalar şöyle:

🔺Sıfır Atık hedefi doğrultusunda Beymen Campus, cadde mağazaları ve merkez depo için belge alındı; 922 ton atık geri dönüştürüldü.

🔺2024'te enerji tüketiminin yüzde3'ü yenilenebilir kaynaklardan sağlandı; 2030 hedefi bu oranı yüzde30’a çıkarmak.

🔺Plastik ambalajların yüzde 12,9’u geri dönüştürülmüş plastikten üretildi; toplamda +45 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanıldı.

🔺Beymen, Beymen Club, Network gibi Private Label markalarının yüzde 32’si sürdürülebilir ürünlerden oluştu.

🔺Kadın çalışan oranı yüzde44’e ulaştı; yeni işe alımların yüzde 50’sini kadınlar oluşturdu. 2030 hedefi , yüzde 50 kadın istihdamı.

🔺Yerel tedarikçilerin yüzde 68’i, stratejik tedarikçilerin ise yüzde 94’ü ESG denetiminden geçti; gerekli performansı göstermeyen 19 tedarikçiyle yollar ayrıldı.

🔺Kumaş atıklarından ipliğe dönüşüm projesi ile geri dönüştürülmüş iplikten lüks battaniyeler üretildi.

🔺Lüks ikinci el platformu Beymen Reborn, 4.435 adet çanta ve ayakkabıyı yeni sahipleriyle buluşturdu. Ürün ömrünü uzatmayı hedefl eyen Beymen Repair projesi de hayata geçirildi.

🔺Sürdürülebilir sertifi kalara sahip ürünlerle yapılan üretim sayesinde, +400 bin ton su tasarrufu sağlandı; bu, 160 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer.

🔺2024 yılı itibarıyla Beymen Group’un Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonları toplam 69.821 ton CO2e olarak ölçüldü. Grup, 2050’ye kadar net sıfır emisyon hedefi ne ulaşmayı taahhüt ediyor.