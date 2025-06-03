Kişiselleştirilmiş, sorumlu ve esnek seyahat dönemi

Club Med Avrupa, Afrika & Orta Doğu CEO’su Anne Browaeys, “2025’te seyahat anlayışı daha esnek, daha deneyim odaklı ve sürdürülebilir bir çizgiye evriliyor. Artık seyahat, yalnızca konfor ve kolaylık değil; bağ kurmak ve kişiselleştirilmiş deneyim yaşamak anlamına geliyor” diyor.

Türkiye’nin güneyinde, Toros Dağları ile Akdeniz’in eşsiz manzarası arasında yer alan Club Med Palmiye, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yenilenen yüzünü geçtiğimiz günlerde uluslararası bir etkinlik ile tanıttı. Etkinliğe, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 20 ülkeden 120 gazeteci, infl uencer ve turizm profesyoneli katıldı. Etkinlik sonrasında bir araya geldiğimiz Club Med Avrupa, Afrika & Orta Doğu CEO’su Anne Browaeys ile yenileme çalışmalarının yanı sıra, turizm sektöründe öne çıkan gelişmeleri konuştuk. “L’Esprit Libre (Özgür Ruh) felsefesi, Club Med’i konaklama sektöründe bir referans noktası haline getirmiş durumda” diyen Browaeys’in yorumları şöyle:

Turizm sektörü tüm ekonomik, iklim ve siyasi krizlere maruz kalıyor

“Turizm sektörü tüm ekonomik, iklim ve siyasi krizlere maruz kalan bir sektör. Ancak pandemi gerçekten benzersiz bir şoktu. Biz, Club Med’de engelleri nasıl fırsatlara dönüştürebileceğimizi sorgularız. Covid’den bir süre sonra birçok yeni müşteri kazandık. Güçlü bir büyüme yaşadık, ülkelere göre farklı olsa da genel olarak her yerde yüksek çift haneli büyüme sağladık. Bugün, müşteri memnuniyeti seviyelerine, Covid öncesinden daha yüksek olan bir noktaya geldik. O dönemden geriye kalan birkaç önemli unsur var: Öncelikle, aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirme önceliği; ardından hijyen, güvenlik ve kalite gibi konularda uzmanlığa ve itibara verilen önem; ve son olarak, tatil sırasında sürdürülebilirliğe yönelik artan bilinç. Her şey dahil tesisler belirli demografiler için önemini korusa da, 2025’te seyahat anlayışı daha esnek, daha deneyim odaklı ve sürdürülebilir bir çizgiye evriliyor. Artık seyahat, yalnızca konfor ve kolaylık değil; bağ kurmak ve kişiselleştirilmiş deneyim yaşamak anlamına geliyor. Son birkaç yılda hızlı bir büyüme gösterdik ve önümüzdeki dönemde de bu ivmeyi sürdürmeye kararlıyız.”

Sürdürülebilirlik, Club Med’in stratejisinin temel taşlarından biri

“Sürdürülebilirlik, Club Med’in stratejisinin temel taşlarından biri. Şirket, çevresel ve sosyal hedefl erle uyumlu çalışmak adına çeşitli girişimler hayata geçirdi. Çevresel açıdan; karbon ayak izini azaltmak, enerji verimliliği programlarını uygulamak, tek kullanımlık plastikleri azaltmak, biyolojik çeşitliliği korumak için yerel koruma projeleriyle iş birliği yapmak ve tüm tesislerde Green Globe sertifikası ile yeni yatırımlarda BREEAM sertifikasyonuna yönelmek temel yaklaşımlarımız arasında. Sosyal açıdan ise; Club Med, yerel halkı istihdam ederek, bölgesel ürünleri tedarik ederek ve Club Med Vakfı aracılığıyla eğitim programlarına yatırım yaparak yerel toplulukları destekliyor. Tüm bu çalışmalarla, uzun vadeli ve olumlu bir etki yaratmayı hedefl iyoruz.”

Türk pazarı, 2019’dan 2024’e gelirlerini 6 katına çıkardı

“Palmiye ve Bodrum’daki tesislerimiz için, 30 yılı aşkın süredir iş birliği yaptığımız yerel Türk şirketi ‘Palmiye’ ile çalışıyoruz. Bu uzun soluklu ortaklık Türkiye’deki faaliyetlerimizin temel taşlarından biri konumunda. Türkiye’de taze ürünlerin yüzde 97,1’i yurt içinden temin ediliyor. Türk pazarı, pandemi sonrası olağanüstü bir büyüme gösterdi; 2019’dan 2024’e gelindiğinde gelirlerini 6 katına çıkardı. Güney Avrupa kümesi içinde Türkiye, işimizi tamamlayıcı nitelikte çok değerli bir pazar. Örneğin, kış döneminde dağ tesislerimiz birçok Türk müşteri için cazip bir alternatif sunuyor; çünkü Türkiye’de okulların tatil olduğu Ocak ayında, diğer pazarlarda yoğunluk düşük oluyor. Türkiye, EAF (Europe & Africa) bölgesinin öncelikli pazarları arasında yer alıyor ve daha da büyüyebileceğimizden eminiz.”

13 milyon Euro’luk yenileme yatırımı

“Ortağımız Palmiye ile birlikte, bu efsanevi Türk tesisinin Hotel bölümünü yeniden tasarlamak için 13 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdik. Türkiye, zengin kültürel mirası, farklı coğrafi yapıları ve uygun fiyatlı tatil seçenekleriyle çok çeşitli gezgin profillerine hitap ediyor. Bunlar arasında; macera arayanlar, deniz-kum-güneş tatilcileri, spa ve wellness tutkunları, gurme gezginler, tarih meraklıları ve kültürel keşif yapmak isteyenler ön planda. Palmiye tesisimiz, bu çeşitliliğin adeta bir yansıması niteliğinde.”

Seyahat alışkanlıklarında 5 yeni trend

Club Med Avrupa, Afrika & Orta Doğu CEO’su Anne Browaeys, 2025 yılında seyahat alışkanlıklarını şekillendiren trendleri şöyle sıralıyor:

1 - Deneyim Odaklı Seyahat: Seyahat edenler artık sadece dinlenmek değil, anlamlı deneyimler yaşamak istiyor. Kültürel etkileşim, yerel mutfak turları, ekoturizm ve benzersiz keşifl er büyük ilgi görüyor. Kişiselleştirilmiş seyahat planlarına olan talep, standart paketlere göre artış gösteriyor.

2 - Her Şey Dahil Konseptindeki Değişim: Her şey dahil tatil köyleri, özellikle aileler ve çiftler için konfor ve öngörülebilirlik sağladığından hâlâ popülerliğini koruyor.

3 - Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm: Seyahat edenler çevreye duyarlı destinasyonlar ve yeşil sertifikalı konaklama yerlerini tercih ediyor. Karbon dengeleme seçenekleri, plastik kullanımını azaltan hizmetler ve etik yaban hayatı deneyimlerine olan talep artıyor.

4 - Teknoloji Destekli Seyahat: Yapay zekâ ile çalışan planlama araçları, akıllı otel özellikleri ve anlık çeviri uygulamaları seyahat biçimini değiştiriyor. Artırılmış gerçeklik veya GPS tabanlı hikâye anlatımı gibi özelliklerle yapılan kendi kendine rehberli turlar yükselişte.

5- “Workation” ve “Flexcation” Seyahatleri: Uzaktan çalışmanın yaygın kabul görmesiyle birlikte, iş ve tatil bir arada yapılabiliyor. Bu nedenle, iyi internet bağlantısı, ortak çalışma alanları ve dijital göçebeleri destekleyen altyapıya sahip destinasyonlar popülerliğini artırıyor.

Club Med’den sürdürülebilir tatil modeli

Green Globe Gold: 2011 yılından bu yana sertifikalı – sürdürülebilir işletme alanında mükemmelliği yansıtıyor.

Sürdürülebilir Turizm Seviye III: 2022 yılında elde edildi – yönetim, toplumsal etki, kültürel miras ve çevresel koruma alanlarında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin en üst kriterlerini karşılıyor.

Mavi Bayrak Ödülü: 2024 yılında çevre eğitimi, su kalitesi, güvenlik ve plaj yönetimi standartlarındaki mükemmellik nedeniyle alındı.

Enerji Verimliliği: 648 m2’lik güneş enerjili termal paneller sıcak su ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyor; enerji tasarrufl u ampuller ve hareket sensörleri elektrik tüketimini azaltıyor.

“Bye Bye Plastic” Programı: Yiyecek & içecek alanları, odalar ve etkinliklerde tek kullanımlık plastiklerin kullanımını kademeli olarak sonlandırmaya devam ediliyor.

Biyoçeşitlilik: 80 bin m2 yeşil alanın yüzde 75’i az su tüketen bitkilerden, yüzde 40’ı ise yerel türlerden oluşuyor; ayrıca 4 bin 400 m2 alanda mevsimlik çiçekler tesiste yetiştiriliyor.

Yerel Tedarik: Türkiye’de taze ürünlerin yüzde 97,1’i yurt içinden temin ediliyor.

Sürdürülebilir Deniz Ürünleri: Yasaklı balık türlerine menülerde yer verilmiyor.

Toplumsal Katılım: Her yıl düzenlenen etkinlikte 80 yetim çocuk bir gün boyunca eğlence ve mutlulukla ağırlanıyor.