6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilimizi vuran iki depremde, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, yakınlarına Başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Daha önceki depremlerde defalarca kez söylendiği halde, depremlerden yine ders almadığımız ortaya çıktı. Deprem anında ve deprem sonrasında arama ve kurtarma ekipleri hariç, kimse ne yapacağını yine bilemedi. Görevli ve gönüllü ekiplerin dışında kimsenin deprem konusunda eğitimi olmadığı anlaşıldı.

Ülkemizin deprem kuşağında olduğunu hepimiz biliyoruz, peki “Deprem Çantası” hariç bireysel olarak ne yapıyoruz? Son yıllarda bu çantayı da unuttuk. Oysa, 7’den 70’e tüm insanlarımızın deprem konusunda bilinçlenmeleri gerekmektedir.

Depremlerden ve benzer doğal afetlerden gerçek dersleri almak için, kreşlerden başlamak üzere, ilkokul, ortaokul, lise ve tüm üniversitelere “Deprem Dersi” koymak gerekmektedir ve bu dersler zorunlu olmalıdır. Ancak bu şekilde, gelecekte oluşacak depremleri çok daha az kayıpla ve hazarla atlatabiliriz.

Ders konuları aşağıdaki konular işlenmeli ve sürekli tekrar edilmelidir.

Deprem öncesi yapılacak hazırlıklar,

Deprem anında yapılacaklar,

Deprem sonrası hayatta kalma,

Depremden yıkılan binalardan kurtulma,

Deprem sonrası yapılacaklar,

Arama ve kurtarma çalışmaları,

İlk yardım eğitimi,

Deprem sonrası psikolojik destek çalışmaları,

Depreme dayanıklı binalar nasıl olmalı?

Depremi çok az hasarla atlatmak için, ev ve ofislerde yapılması gereken hazırlıklar nelerdir?

Kreşlerde çok temek bilgiler verilirken, sınıflar büyüdükçe çok daha kritik konularda eğitim verilmelidir.

Deprem kadar, su ve sel baskını, yangın, toprak kayması, heyelan ve kimyasal gazların yayılması konularında da öğrenciler bilinçlendirilmelidir.

Ülkemizdeki öğrenci sayısı ve her ailedeki çocuk sayısı dikkate alınırsa, yüzbinlerce ailenin bu eğitimlerle bilinçleneceğini düşünebiliriz. Öğrencilerin ileride birer aile kuracaklarını ve kendi ailelerini de eğiteceklerini tahmin edebiliriz.