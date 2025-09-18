Dışarıdan Türkiye manzarası

Türkiye içine kapanmış durumda;

Bir yandan ekonomik kriz, diğer yandan CHP ve CHP’li belediyelere yönelik yargı süreçleri ile bir yere varamayacak gibi duran TBMM’deki çözüm komisyonunun çalışmaları gündemi fazlasıyla meşgul ediyor.

Küresel gelişmelere bakmaya ne zaman, ne de hal bırakmıyor Türkiye’nin iç gündemi.

Ancak dışarıda durum farklı;

Türkiye, küresel alanda en çok ilgi gören ülkelerden biri durumunda…

Çin’in Kunming kentinde düzenlenen küresel medya forumuna katılan 200’den fazla gazetecinin büyük çoğunluğu, Türkiye’de olup bitenleri olabildiğince yakından izlemeye çalışıyor.

Güney Amerika ülkelerinden Yeni Zelanda’ya, Pakistan’dan İsveç’e, Myanmar’dan Rusya’ya, Afrika ülkelerinden Körfez’deki Araplarına kadar 100’den fazla ülkeden gelen gazeteciler, forumun resmi toplantıları arasındaki sohbetlerde hep Türkiye’de neler olup bittiğini sorguladılar.

Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tanımayan yoktu aralarında. Ancak hem ülkeye, hem de liderine yönelik yaklaşımlar farklı farklıydı.

Arabuluculuk rolüne takdir

Genel hava, Türkiye’nin dünyanın çeşitli bölgelerindeki krizlerin çözümü için oynadığı “kolaylaştırıcı” rolü takdir etmek yönündeydi. Afrika ülkelerinden gelen gazeteciler Somali ile Etiyopya’yı barıştırma çabalarına, Sudan’da izlenen politikaya odaklanırken, Avrupalılar Türkiye’nin Ukrayna’da oynadığı rolden çokça bahsettiler.

Türkiye’yi yakından takip etmeyen, ancak Ortadoğu, özellikle de Suriye’deki aktif dış politikasını farkında olan gazeteciler, “Osmanlı mirasının yeniden kurulmaya mı çalıştığını” sorgularken; Daha yakın coğrafyadan gelen gazeteciler, Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle, böyle bir “hayalin” gerçekleşme imkanı olmadığı farkında olduklarını gösterir yorumlar yaptılar. Özellikle ülkeyi çeşitli vesilelerle birden fazla kez ziyaret etmiş olan yabancı gazetecilerin tespiti ortaktı; “Türkiye artık ucuz ve kaliteli tatil ülkesi olmaktan, özellikle Batılı turistler için cazip bir destinasyon olmaktan çıktı…”

Türkiye’yi yönetenlerin ve yönetmeye aday olanların üzerinde düşünmesi gereken tespitler.

Gazetecilerin Trump “alerjisi…”

Gazetecilerin çoğunluğu, ABD Başkanı Trump’a yönelik eleştirel tavır içindeydi. Amerikalı gazetecilerin davetli olmadığı ya da katılmadığı Kunming Küresel Medya Forumu’nda, Trump’ın öngörülemezliğinden duyulan rahatsızlık kimi zaman alaycılığa varan yorumlarla dile getirildi.

Sohbetlerde Avrupalılar, Trump’a karşı etkisizlikleri nedeniyle kendi politikacılarını, Güney Amerikalılar ABD’ye karşı toplu tavır alınamaması nedeniyle kendi hükümetlerini suçlayan ifadeleri kullanmaktan kaçınmadılar. Arap ülkeleri ile eski Sovyet Cumhuriyetleri’nden gelen gazetecilerin ortak tavrı ise pek sohbetlere katılmamak, özellikle kendi hükümetleri aleyhine hiç konuşmamaktı; Suudi gazeteciler Veliaht Prens’in “ilerici vizyonu”, Rus ve Beyaz Rusya’dan gazeteciler ise ülkelerindeki yönetimler hakkında övgü dolu konuşmalar yaptılar.

Dünya gazetecilerinin üzerinde tümüyle uzlaştıkları ise, İsrail’in saldırganlığına karşı takındıkları ortak eleştirel tutumdu.