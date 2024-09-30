DOMİOSB ‘profesyonel dokunuş’la kanatlandı…

OSB’leşme sürecinde öyküler aynı. Önce dernek kuruluyor ve yönetimi oluşturuluyor. Dernek üyeleri para toplamaya başlıyor. İzin çıkar ve tüzel kişilik kazanılırsa toplanan paralar müteşebbis heyet, dernek yönetim kurulu ve OSB müdürlüğü tarafından ortaklaşa yönetilen OSB’ye aktarılıyor.

Bir yandan gider yaratacak kamulaştırma işlemleri başlarken, diğer yandan da yine gider yaratan altyapının aşamalı olarak kurulması için işe girişiliyor. Bu aşamada en büyük sorun olarak finansman devreye giriyor. Yetersiz finansman, altyapı ve kamulaştırma giderleri nedeniyle OSB’lerin kurulması ve üretimin başlaması için gereken süre uzayıp duruyor. Çözüm için tek formül yatırım yapacak sanayicide güven yaratılması, finansmanın sanayiciden sağlanması.

2050’yi beklememek için harekete geçti

Sakarya Kaynaşlı’da 2010’dan bu yana hazırlıkları sürdürülen 2015’te tescil edilen Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB’nin kurulumunu gerçekleştirmek üzere 2019 sonunda göreve başlayan Dr. Ersan Şentürk de aynı sorunla karşılaşmış. Göreve davet edildiğinde yaptığı kısıt analizine göre OSB’nin klasik modelle yapılması durumunda gereken süre 26,7 yıl olarak çıkmış.

Dr. Ersan Şentürk Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu, Yıldız Teknik ve İTÜ’den doktoralı, 2009-2012 arasında ABD Stanford Üniversitesi’nden akademik unvanları almış bir bilim adamı. Bu arada iş deneyiminde en parlak döneminde iki kez Turkcell, Avea üst yöneticilikleri ile SEDAŞ Genel Müdürlüğü de var. DOMİOSB için Bölge Müdürlüğü’ne adeta ikna ediliyor. İlk farklı profesyonel dokunuş finansmanı bankacılık sisteminden sağlamayı denemek oluyor.

Dr. Şentürk, Yönetim Kurulu’nun da desteği birkaç kapı dolaştıktan sonra proje ile ilgilenen bir bankanın yöneticilerine 18 sunum yapıyor. Sonunda 12. sunumda bankanın ikna olduğunu öğreniyor. Can suyu sağlamaya yeterli yatırım kredisi böyle çıkıyor. Artık kamulaştırma ve altyapı yatırımı için para vardır. Ancak bu para fiilen yatırımın finansmanı için değil, yatırım yapacak sanayicinin güvenini kazanmak için de kullanılacaktır. Toplantılara davet edilen sanayiciler OSB altyapısının tamamlanacağına inanır ve adeta sıraya girerler. Savunma sanayinde sofistike projelere imza atmak üzere sadece makinacılar alınır. İçlerinde büyüklerin ortaklığındaki küçük üreticiler ile ağırlıklı KOBİ’ler olmak üzere kısa sürede 107 yatırımcı elini taşın altına koymuş, finansman sorunu bütünüyle çözülmüş ve tüm altyapı tamamlanmıştır. Artık sıra ikinci ve üçüncü etapların kurgulanmasına gelmiştir.

Ersan Şentürk sohbetimizde diğer OSB’ler için de model olabilecek bu süreci: “Bizde öz sermaye ile şirket kurmak ve büyütmek zordur. Öz sermaye dışında finansman katkısı sağlanabiliyor ve bu şekilde büyüme sağlanabiliyorsa en doğrusu bu yöntem olacaktır” derken şöyle devam etti: “Kredi alarak farklı bir iş yaptık. Bankacılık sistemi bize güvendi ve kredi verdi. Sunumlardan sonra yatırımcı da bize güvendi ve paralarını yatırdı. Neredeyse hiç kredi kullanmaya gerek olmadan OSB’yi kurduk. Biz dernekle bağı olmayan tek OSB’yiz. Yani OSB kendi kendini yönetiyor. Bir şirket gibi yönetiyoruz. Dolayısıyla yönetim kurulu üzerinden bunu büyük bir şeffaflıkla yaptığımız için çok rahatız. Kamulaştırmada bile kendi adımıza ya da şirketler adına bir metre yer almadık. Etik değerlere de sahip çıkarak yönetiyoruz. Çok da iyi gitti” dedi.

Satır başlarıyla DOMİOSB

■ Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) öncülüğünde 2015’te 325 hektar alanda kuruldu

■ Yüksek teknoloji üreten bir sanayi bölgesi olacak ■ Üretimin yanı sıra tasarım merkezleri de olacak ■ OSB olarak bir teknokent kurulması da gündemde

■ Katma değeri yüksek ürünler üretilecek

■ 4 milyar dolara yaklaşan bir yatırım değeri var

■ İkinci etap 2 bin 500 dönüm. Üçüncü etap ile yaklaşık 4 bin 500 dönüm arazi üzerinde yer alacak.

■ Halen 107 olan katılımcı sayısının 250’ye çıkarılması hedefleniyor

■ Büyüme alanları dahil 40 bin kişilik istihdam hedefler arasında

■ Güneş enerjisi santralları ile kendi enerjisini üretecek

■ Yeşil OSB konseptiyle çevreye karşı duyarlı olacak

■ Sosyal donatı alanları, camisi, eğitim alanları, kendi ormanıyla bir sanayi şehri olacak

■ OSB içinde 130 dönümlük bir alanda eğitim tesisleri kurulacak

■ Çevre laboratuarı, ortak sağlık güvenlik birimi kurulacak.

■ Kurulacak sosyal donatı alanları arasında idari ve sosyal tesis alanı, merkezi çarşı, yaşam alanı, ticari alanlar, kamusal alanlar, tıp merkezi, spor merkezi, ATM alanı, fuar, sergi alanı, teknoloji geliştirme bölgesi, kreş, meslek eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksek okulu, itfaiye, tır-kamyon servis aracı parkı da yer alacak.