Döviz fonlarına artan ilgi: Yatırımcılar hangi alternatifleri değerlendiriyor?

Mart ayı yatırım araçları için ilginç bir ay oluyor. ABD'de Trump ve tarife belirsizliği, yavaşlama sinyali veren ekonomi ve zayıflayan Dolar, Avrupa'da ise savunma harcamaları ve büyüme beklentileri ile güçlenen Euro yatırımcıların dikkatini döviz cinsi varlıklara çevirmesine neden oldu. Yurt içinde faizlerdeki gerilemenin de etkisiyle dövize talebin bir miktar canlandığını görüyoruz.

Son haftalarda yurt içi yerleşiklerin döviz talebinde artış dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın verilerine göre, 13 Şubat’tan itibaren döviz tevdiat hesaplarında (DTH) 8 milyar doların üzerinde artış yaşandı. Bu eğilim fon piyasasında da kendini gösteriyor. 2024 başından itibaren yatırımcıların döviz fonlarına ilgisi hızlanırken, son 1 ayda bu fonlara yaklaşık 2 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Döviz bazlı serbest fonlar, nitelikli yatırımcılar için Dolar, Euro ve Pound gibi para birimleri üzerinden yatırım yapma imkânı sunuyor. Bu fonların içerikleri farklı risk seviyelerine sahip olmakla birlikte, üç ana kategoride değerlendirilebilir: Döviz Mevduat Ağırlıklı Fonlar, Eurobond İçeren Fonlar ve Yabancı Hisse İçeren Fonlar.

Döviz mevduat ağırlıklı fonlar: Güvenli getiri arayışı

Döviz mevduatı veya katılım hesapları ağırlıklı fonlar, düşük volatilite ile stabil getiri sağlamayı amaçlıyor ve mevduata alternatif olarak değerlendirilebilecek fonlar arasında yer alıyor. Yatırımcılar açısından en büyük avantajlarından biri, vergi avantajı sunmaları. Bankalarda açılan döviz mevduat hesaplarında stopaj oranı %25 iken, bu fonlarda stopaj oranı %15 seviyesinde bulunuyor.

Son dönemde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği döviz fonları bu kategorideki fonlar oldu. Mart başından bu yana en fazla giriş alan fonlar arasında İş Portföy 12. Serbest Döviz Fon (ONS), Garanti Portföy 30. Serbest Döviz Fon (GRO), Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon (EUZ) ve Deniz Portföy 12. Serbest Döviz Fon (DAS) yer alıyor. Bu dört fona mart ayı itibarıyla yaklaşık 500 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

Eurobond içeren fonlar: Vergi avantajı ve çeşitlendirme

Eurobond içeren döviz fonları, Hazine’nin veya özel sektör şirketlerinin yurtdışında ihraç ettiği döviz bazlı borçlanma araçlarına yatırım yapıyor. Mevduat ağırlıklı fonlara kıyasla daha yüksek risk içeriyor, ancak vadeye göre farklı risk profilleri sunabiliyor.

Kısa vadeli Eurobond fonları daha düşük dalgalanma gösterirken, uzun vadeli fonlar faiz oranları ve CDS hareketlerinden daha fazla etkilenebiliyor. Son dönemde Eurobond yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için alternatif sunan bu fonların bir diğer önemli avantajı ise vergi avantajı.

Eurobond yatırımı doğrudan yapıldığında, elde edilen kazanç beyan edilmek zorunda kalınıyor ve vergi oranı %40’a kadar çıkabiliyor. Ancak Eurobond fonları aracılığıyla yatırım yapıldığında stopaj oranı %15 olarak uygulanıyor. Bu nedenle, Eurobond’a yatırım yapmak isteyenler için fonlar vergi açısından daha avantajlı bir seçenek sunuyor.

Yabancı hisse içeren döviz fonları: Risk ve getiri potansiyeli

Yabancı Hisse İçeren Fon ve dövizle yatırım sağlayan fon alternatifinin diğer kategorilere göre sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu fonlar, portföylerini yabancı hisse senetleri ve ETF’lere (Borsa Yatırım Fonları) dayandırarak yatırımcılara doğrudan USD cinsinden yatırım yapma imkânı sunuyor.

TEFAS’ta işlem gören tek yabancı hisse içerikli serbest döviz fonu Kare Portföy Serbest Döviz Fonu (KRS) olarak öne çıkıyor. Fonun portföyüne baktığımızda, S&P 500, Nasdaq ve Russell 2000 gibi büyük endekslerin ETF’lerinden oluştuğunu görüyoruz. Ayrıca Nvidia, Meta, Microsoft ve JP Morgan gibi teknoloji ve finans devlerine yatırım yapıyor.

Yabancı hisse senetleri içerdiği için bu fon, diğer döviz fonlarına kıyasla daha yüksek risk taşıyor. Ancak ABD’deki teknoloji hisselerinin performansına bağlı olarak uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıdığı söylenebilir.

Döviz fonları, döviz bazında çeşitlendirilmiş yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için alternatif olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak yatırımcıların kendi risk profillerine uygun fonları seçmesi önemli olacaktır.