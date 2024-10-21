Dünya bir yana, BİST öbür yana

Dünya ekonomisinin iki ana motoru ABD ve Çin piyasalarında pozitif hava devam ediyor. S&P ve Dow, yarı iletkenler dışındaki teknoloji hisseleri öncülüğünde, yeni zirve yapıyor. Şangay borsası, Başkan Xi’nin bilimi ve teknolojiyi öne çıkaran mesajı üzerine, yarı iletkenler öncülüğünde yükselişine devam ediyor.

Ortadoğu’da ateşkes ümidinin artması küresel risk iştahını desteklerken petrol ve enerji hisselerinde satışa yol açtı. Altın Ortadoğu’dan bağımsız yeni zirve ile güçlü bir boğa sinyali veriyor. Altın madenleri altındaki yükselişin devam edeceğini teyit ediyor.

Borsa İstanbul dünyadan bağımsız sert yabancı satışı ile geriliyor. Faiz indirim döngüsünün ötelenmesi uluslararası yatırım bankalarının hedef fiyatları aşağı çekmesine yol açarak bankalarda sert bir satış dalgasını tetikledi. Sene içinde gördüğü zirveye göre BİST-100’ün kaybı yüzde 20’yi geçerek ayı sinyali veriyor.

Borsa İstanbul’daki sert satışın orta vadeli yatırımcılar için fırsat penceresi yarattığına inanıyoruz. Ama kısa vadede piyasayı hareketlendirecek bir katalizör bulmakta zorlanıyoruz.

Ekonomideki sert yavaşlama nedeniyle şirket karlarındaki gerileme, inatçı enflasyon nedeniyle ertelenen faiz indirim beklentileri kısa vadede piyasa üzerinde satış baskısının devam etmesine sebep olabilir.

Ekonomide yavaşlama ve istihdam kaybı siyasetçinin ekonomi yönetimine kırmızı kart çıkartmasına yol açmadığı müddetçe piyasalardaki satışı geçici bir durum olarak görürüz. Ama söz konusu riskler nedeniyle uzun süre açık kalacak bir fırsat penceresi ile karşı karşıya kalabiliriz.